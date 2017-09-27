" По состоянию на 20.00 на военном арсенале в Калиновке не зафиксировано ни одного случая детонации боеприпасов, - Минобороны "

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Минобороны.
В информации отмечается: "По сообщению оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Калиновке, начиная с 19.00 на военном арсенале Вооружения Вооруженных Сил Украины не прозвучало ни одного взрыва.
Единичные очаги огня, периодически возникающие на территории объекта сразу гасятся пожарными танками.
В то же время, меры по ликвидации последствий происшествия продолжаются, ведется обезвреживание взрывоопасных предметов, работают группы разминирования.
Более 700 военнослужащих Вооруженных Сил Украины привлечены к ликвидации последствий этого события".
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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А то последние годы, всё как то перекрутилось, уже хрен поймешь
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Горіть у пеклі, москалі!
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никаких диверсий, априори не могло бы быть!
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Хорошо Шоколадный день рождения отпраздновал . С самым , дорогим в Мире хфеерверком
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Sergii Ivanov
44 мин. ·
Станом на 20:00 Президент на роботі не з'явився. Анонсоване вранці у твіттері засідання військового кабінету не відбулося. Є дані, що сьогодні ПП перебував за межами країни. День народження явно затягнувся.
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Пороховня тупая заспамила
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Ордена всему Генштабу и МО !
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Дострокові президентські на цю осінь
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https://www.youtube.com/watch?v=5OuHWp4lmb0
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"Треба робити весілля генпрокурорських дітей не в найдорожчому кабаку Києва, а на складах боєприпасів.
Держохорона ніяких диверсантів не пропустить."
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