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 По состоянию на 20.00 на военном арсенале в Калиновке не зафиксировано ни одного случая детонации боеприпасов, - Минобороны

калиновка павловка

По сообщению оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Калиновке, начиная с 19.00 на военном арсенале Вооружения Вооруженных Сил Украины не прозвучало ни одного взрыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Минобороны.

В информации отмечается: "По сообщению оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Калиновке, начиная с 19.00 на военном арсенале Вооружения Вооруженных Сил Украины не прозвучало ни одного взрыва.

Единичные очаги огня, периодически возникающие на территории объекта сразу гасятся пожарными танками.

В то же время, меры по ликвидации последствий происшествия продолжаются, ведется обезвреживание взрывоопасных предметов, работают группы разминирования.

Более 700 военнослужащих Вооруженных Сил Украины привлечены к ликвидации последствий этого события".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Калиновке потушено 6 сооружений, загоревшихся из-за попадания боеприпасов, - ГСЧС

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.

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Мата більше, ніж змісту.
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То це перемога чи поразка ?
А то последние годы, всё как то перекрутилось, уже хрен поймешь
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Очень жаль жителей сел, в которых разрушены дома, куда возвращаться, кто отстроит так быстро, ведь зима не за горами, а надеяться на державу не приходится.
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А с чего Вы взяли, что я из раши, может вы оттуда и вешаете всем ярлыки, на себя стоит оглянуться и не вести себя так борзо...
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З твого відношення до України та українців.
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при чем тут украинцы и где мое плохое отношение, а вот к теперешней власти Украины претензий не мало. И вообще прошу меня не комментировать, так как знаю вашу позицию к тем, кто критикует нашу "элиту".
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а для нього головні українці - пєцья і вова (не плутати з хуйлом)
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Оля, я Вас прошу, то есть Саша, он несколько своеобразен, настолько своеобразен, шо иногда даже хочется на него посмотреть.
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Тоді- добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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быстро кончились снаряды, видно не много их там и оставалось.
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Если бы склады, охраняли как генпрокурорскую свадьбу,
никаких диверсий, априори не могло бы быть!
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" По состоянию на 20.00 на военном арсенале в Калиновке не зафиксировано ни одного случая детонации боеприпасов, - Минобороны "

Хорошо Шоколадный день рождения отпраздновал . С самым , дорогим в Мире хфеерверком
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:D

Sergii Ivanov
44 мин. ·

Станом на 20:00 Президент на роботі не з'явився. Анонсоване вранці у твіттері засідання військового кабінету не відбулося. Є дані, що сьогодні ПП перебував за межами країни. День народження явно затягнувся.
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Хух...ну сдавать богу, значит таки всё взлетело на воздух?!!
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Цэ пэрэмога!
Ордена всему Генштабу и МО !
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Ставлю на артемовский он же бахмутовский склад следующий...
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вони вже вибухали, наступний великий склад, шо ше не горів, - в Брюховичах (під Львовом).
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артемовский склад эвакуировали еще в 2014.
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На три тисячі евакуйованих одна швидка. За шпигуном Баригою їздять більше швидких.
Дострокові президентські на цю осінь
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тогда на этом складе сгорят миллионные инвестиции на усиления охраны..
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роSSия ведёт НАСТОЯЩУЮ ВОЙНУ на уничтожение Украины! В этом участвует ВЕСЬ роССийский народ! Подключены все системы государства. То есть страна знает, что воюет. Чиновники работают на войну и при этом воруют! Украина играется в войнушку. Народ украинский живёт в режиме мирного времени. Чиновники воруют и только болтают о войне. Вот и результат!
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Громадський активіст та член Центру протидії корупції Віталій Шабунін, на своїй сторінці у соцмережі запропонував найдієвійший спосіб щодо захисту складів з боєприпасами на які останнім часом збільшились напади:
"Треба робити весілля генпрокурорських дітей не в найдорожчому кабаку Києва, а на складах боєприпасів.
Держохорона ніяких диверсантів не пропустить."
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо состоянию на 20.00 на военном арсенале в Калиновке не зафиксировано ни одного случая детонации боеприпасов, - Минобороны
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