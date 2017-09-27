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 Эвакуированные жители Калиновки сегодня смогут вернуться домой, - замсекретаря СНБО Коваль

коваль

Жители города Калиновка, которые были эвакуированы после начала взрывов на складе боеприпасов в Винницкой области, уже сегодня смогут вернуться домой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на месте корреспонденту Громадського сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль.

"Решили, что люди будут возвращаться. Сегодня движение будет открыто и люди смогут вернуться домой", - сообщила он.

В течение для сотрудники МЧС исследовали все улицы в Калиновке, все боеприпасы были собраны.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.


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Сергій Стерненко
38 хв ·
Народний депутат Антон Кіссе проявив свою справжню сутність. Навесні цього року він організовував антиукраїнські виступи в м. Білгород-Дністровський, активно сприяв розпаленню міжнаціональної ворожнечі. А зараз він мило спілкується в ефірі підконтрольного кремлю пропагандистського ресурсу NewsFront. Даним сайтом керує група колаборантів, що зараз перебувають на території анексованого Криму.
На відео, що є в публічному доступі, народний депутат України веде бесіду з Сергієм Веселовським, пропагандистом руского міра. Вони обговорювали новий закон про освіту. Анон Кіссе неодноразово наголошував про те, як в Україні нібито притісняють нацменшини, критикує політику українізації і наприкінці ефіру - передає привіт болгарам, що проживають сьогодні в Криму. Йому в унісон ведучий розповідає як гарно нацменшині живеться на півострові при російській владі.
Така ганебна поведінка нардепа повинна була б в цивілізованій країні поставити хрест на політичній кар'єрі. Але у нас до нього питань немає навіть у СБУ.Пан Кіссе настільки не приховує своєї сутньості, що запросто дає інтерв'ю для відвертого ворога. Бо знає, що йому за це нічого не буде.
Відео за посиланням https://youtu.be/Wj4GR1S4rtE
Эвакуированные жители Калиновки сегодня смогут вернуться домой, - замсекретаря СНБО Коваль - Цензор.НЕТ 7149
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Яке відношення має твій копіпаст до Калинівки?
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А СБУ не має відношення до Калинівки? Може тут всі суту по темі пишуть? Та взагалі, не набридла ще ця ганебна Калинівка на честь дня нарожження гаранта?
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Предатели кругом, не было дрона и никакая ДРГ не заходила, своя же гнида бомбу и подложила.
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Будет, будет. Не при этой власти так при следующей, пусть говорит...
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А где говнокамандующий, он хотя бы жив, после вчерашнего?
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харя опухшая, выхлоп смердючий - такое нельзя народу явить
а вот чинуш попугать - саме то!!!
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А шо ему сделается? На гешефтах взрывы в Калиновке никак не отразились.
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Думаєте що снарядом контузило?Та ні,то упився до уср..ки,витверезіє,та й вилізе з будки...
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Скоріше б вже тріснула,бо ще стільки горя наробить...
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Всё украденное сгорело - всем по домам ...
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Все уже сгорело дотла, взрываться больше нечему?
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Там лоси свободно разгуливали по арсеналу,не то что диверсанты.
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Да вы шо?!! По стратегическому арсеналу?!!

Такие лоси?

Эвакуированные жители Калиновки сегодня смогут вернуться домой, - замсекретаря СНБО Коваль - Цензор.НЕТ 7209

Или такие?

Эвакуированные жители Калиновки сегодня смогут вернуться домой, - замсекретаря СНБО Коваль - Цензор.НЕТ 2528
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Все это хорошо, но там снарядов к Т - 34 десятки тысяч тонн, мины 30 х. годов горами навалены, что вот с этим делать? То что денег нет на утилизацию это одно, но нет и тех кто это будет делать и чем, зубилом и молотком?
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Пусть скажет этот урод правду что не могут а рвутся домой так как ни менты ни гребаная нацгвардия не может защитить оставленое людьми имущество и даже им самим народ недоверяет.
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Ну, правильно! Пора. Осталось всего 30 минут до ПСЖ-Бавария. Они ж все жаждут дома футбол посмотреть! Вся Калиновка ставки сделала, на тотализаторе. А если серьезно, то я перестал врубаться: нас что- дурят? В 18:03 частота взрывов- 3-4 в минуту. Это Генштаб так сообщает. А сейчас, через часа: СНБО говорит, что всё в порядке... Там, в верхах- щас паника, как мне видится. Правая рука не ведает, что творит левая... То ли ещё будет...
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"А если серьезно, то я перестал врубаться: нас что- дурят?"

Однако, вы ба-а-альшой юморист!
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Та не. Я- понимаю. Но! Как-то грубо и без всякого вкуса. Вот просто нагло Дурят! А мне это- не нравится.
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"... а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены ..."
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Не-не-не... Я не согласен. Ранее было более комильфо. Например- с утра. А вот вечером начались безобразия.
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Для Гроси есть хороший еврейский анекдот.

"В туалете напротив унитаза приклеена бумага с надписью:
"Грося не сиди просто так, думай шо-нибудь"
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Позвони в соседний НП и спроси, 21 век на дворе, и не тайга вокруг...
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Да? Та у меня по-соседству рвануло в 17.24 и то- никаких сообщений. Как будто так и надо. Шо-то я в 20-м веке такого не упомню.
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Служил в СА,на стрельбище батальон носом рыл землю,что бы найти отстреляную гильзу,тут уже пятый склад и я не я и лошадь не моя.никакой хрен ни за что не отвечает,некого наказывать,остается только награждать толстожопых генералов шоколадными медалями
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люди домой хотят - увидеть и оценить масштаб трагедии...
только картина мирного неба в дырявую крышу - мало кого обрадует
опять же, прохладно на улице и в доме не теплее без окон и дверей
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