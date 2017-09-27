 Эвакуированные жители Калиновки сегодня смогут вернуться домой, - замсекретаря СНБО Коваль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на месте корреспонденту Громадського сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль.
"Решили, что люди будут возвращаться. Сегодня движение будет открыто и люди смогут вернуться домой", - сообщила он.
В течение для сотрудники МЧС исследовали все улицы в Калиновке, все боеприпасы были собраны.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Народний депутат Антон Кіссе проявив свою справжню сутність. Навесні цього року він організовував антиукраїнські виступи в м. Білгород-Дністровський, активно сприяв розпаленню міжнаціональної ворожнечі. А зараз він мило спілкується в ефірі підконтрольного кремлю пропагандистського ресурсу NewsFront. Даним сайтом керує група колаборантів, що зараз перебувають на території анексованого Криму.
На відео, що є в публічному доступі, народний депутат України веде бесіду з Сергієм Веселовським, пропагандистом руского міра. Вони обговорювали новий закон про освіту. Анон Кіссе неодноразово наголошував про те, як в Україні нібито притісняють нацменшини, критикує політику українізації і наприкінці ефіру - передає привіт болгарам, що проживають сьогодні в Криму. Йому в унісон ведучий розповідає як гарно нацменшині живеться на півострові при російській владі.
Така ганебна поведінка нардепа повинна була б в цивілізованій країні поставити хрест на політичній кар'єрі. Але у нас до нього питань немає навіть у СБУ.Пан Кіссе настільки не приховує своєї сутньості, що запросто дає інтерв'ю для відвертого ворога. Бо знає, що йому за це нічого не буде.
Відео за посиланням https://youtu.be/Wj4GR1S4rtE
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"На 53 году жизни ушел из.........
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а вот чинуш попугать - саме то!!!
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Такие лоси?
Или такие?
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Однако, вы ба-а-альшой юморист!
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"В туалете напротив унитаза приклеена бумага с надписью:
"Грося не сиди просто так, думай шо-нибудь"
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только картина мирного неба в дырявую крышу - мало кого обрадует
опять же, прохладно на улице и в доме не теплее без окон и дверей
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