EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины, Общество
  1316  57
Материалы по теме:
Все про:школа (1839) язык (3551) нацменьшинства (57) Гриневич (208)

 Гриневич: Мы можем обсуждать увеличение доли школьных предметов на языках национальных меньшинств

гриневич

Количество школьных предметов, преподаваемых на языках национальных меньшинств, может быть увеличено.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич по результатам встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьян Поп.

"Я допускаю, что мы можем обсуждать, если у нас будут соответствующие основания для этого, увеличение доли предметов, которым могут обучать на языках национальных меньшинств", - сказала она. В частности, речь идет о возможном расширении количества предметов на разных этапах обучения.

В то же время министр подчеркнула, что для этого должно быть объективное обоснование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриневич о позиции РФ насчет закона "Об образовании": "Мы не можем ориентироваться на государство-агрессор"

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нужно зеркально , открывать столько школ с преподаванием на языке нацменшинств ,сколько их школ ,классов , открыто у них на украинском.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гриневич, держись. Пусть рашка от злости развалиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помните: чем вы белее, мягче и пушистей, тем приятней вытирать о вас ноги.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это из пустого в порожнее, скорее всего просто отвлекают внимание от пенсионной реформы и дерибана земли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
поторюємо шлях рашкі..шукаємо ворогів там, де непотрібно
 показать весь комментарий
Ответить
 
угу, Пифагор заговорит на гагаузском, Шевченко на цыганском....где спецов найдете, деятели?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гагаузский очень близок к турецкому (огузская группа), поэтому математика на таком языке есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну, к Пифагору более, подойдет геометрия, математика, более, объемное, понятие. А насчет, инфы, по гагаузскому, спасибо, огузкая группа, и чего только в мире нет....
 показать весь комментарий
Ответить
 
фактично гагузька - істамбульській діалект турецької. гагузи - православні турки, які переселилися до Причорномор'я після того, як с приводу прийняття православ'я колишні єдиновірці таєдиноплемінники - турки почали їх поголовно вирізати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ясно. Когда то слышал, но, особо, не вникал, за инфу, все равно, спасибо. Почитаем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Досить виправдовуватись і зчиняти інформаційний шум на радість цапоЗМІ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
до речі я подивися кому поставив лайк - і виправив помилку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как уже заколебали эти крайности и показушные претензии на реформы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коню ясно, что денег на все эти школьные реформы нет.
На повышение зарплат учителям - тоже денег нет.
А на то, чтобы рассорить Украину с соседями - деньги есть.
Когда США уже на грани того, чтобы дать Украине оружие,
тыздысь-быздысь - возникает языковая проблема в стакане воды.
Почему именно сейчас, когда у Украины такое полоительное реноме ?
Вони антиукраинской - уже полно со всех сторон, начинается истерия.

Гриневич - верный член вальцмановской шоблы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не нужно прогибаться под изменчивый мир ...идиотов Европы. На самом деле законы в Европе для разных категорий населения разные. На словах всеравноценно, а по сути можно вспомнить многочисленные сшучаи политики двойных стандартов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" Гриневич: Мы можем обсуждать увеличение доли школьных предметов на языках национальных меньшинств "

О , уже теплее . Гриневич начинает торговаться ... Пхаха , хосподи , курвы продажные
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сейчас румыны бабла вкатят , так Гриневич быстренько мову отменит . Будем на румынском учится
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Забавно читать комментарии о вреде русского языка в Украине и о том, что его непременно надо запретить, изложенные на русском языке - нужно быть последовательным, а то складывается впечатление, что этот закон был подписан, чтобы разозлить соседей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Быстренько написал где запрещали русский язык или в бан пора тебе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Читал закон - обучение в школах других кроме украинского языков после 2020г. запрещено - где будете изучать русский язык?
 показать весь комментарий
Ответить
 
где будете изучать русский язык? (с)

А нахера,великошовинистичный человек персонаж?!!
Вот ты выступаешь под немецким флагом,а печёшься не о немецком языке...
Вещаешь из козломордии?
А ну-ка,расскажи,сколько в козломордии украиноязычных школ (или школ с языком обучения бывших совковых республик).
Вряд ли получится.
И это при том,что на Кубани,Ставрополье,Тюмени,Воронеже,Белгороде,Таганроге говорят если не на чисто украинском,то по крайней мере на т.н. "суржике".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапчук, рабсєйська не мова, а засіб поневолення народів
 показать весь комментарий
Ответить
 
КАК ПРОИСХОДИЛА НАСИЛЬСТВЕННАЯ РУСИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ (14.04.08 08 ...
https://censor.net
Как уничтожали украинский язык: хроника запретов за 400 лет
Украинский язык ограничивали, запрещали и отменяли в течение последних четырех столетий. Официально - циркулярами, указами, законами, анафемами и т.д.. За это время украинский язык закалился так, что вряд ли обратит внимание на каких-то депутатов.
3 июля 2012 года фракция Партии регионов в Верховной раде обманула оппонентов, приняв во втором чтении скандальный закон, который оглашает русский язык официальным.
Вспомним, сколько раз за последние 400 лет враги Украины и украинцев пытались ограничить употребление украинского языка.
1622 - приказ царя Михаила с подачи Московского патриарха Филарета сжечь в государстве все экземпляры отпечатанного в Украине «Учительного Евангелия» К. Ставровецкого.
1696 - постановление польского сейма о введении польского языка в судах и учреждениях Правобережной Украины.
1690 - осуждение и анафема Собора РПЦ на «киевския новыя книги» П. Могилы, К. Ставровецкого, С. Полоцкого, Л. Барановича, А. Радзивиловского и других.
1720 - указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и изъятии украинских текстов из церковных книг.
1729 - приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все указы и распоряжения.
1763 - указ Екатерины II о запрещении преподавать на украинском языке в Киево-Могилянской академии.
1769 - запрет Синода печатать и использовать украинский букварь.
1775 - разрушение Запорожской Сечи и закрытие украинских школ при полковых казацких канцеляриях.
1789 - распоряжение Эдукационной комиссии польского сейма о закрытии всех украинских школ.
1817 - введение польского языка во всех народных школах Западной Украины.
1832 - реорганизация образования на Правобережной Украине на общеимперских принципах с переводом на русский язык обучения.
1847 - разгром Кирилло-Мефодиевского брат ства и усиление жестокого преследования украинского языка и культуры, запрет лучших произведений Шевченко, Кулиша, Костомарова и других.
1859 - Министерством вероисповеданий и наук Австро-Венгрии в Восточной Галиции и Буковине предпринята попытка заменить украинскую кириллическую азбуку латинской.
1862 - закрытие бесплатных воскресных украинских школ для взрослых в подроссийской Украины.
1863 - Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на печатание украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы: «никакого отдельного малороссийского языка не было и быть не может».
1864 - принятие Устава о начальной школе, по которому обучение должно было проводиться только на русском языке.
1869 - введение польского языка в качестве официального языка образования и администрации Восточной Галиции.
1870 - разъяснения министра образования России Д.Толстого о том, что «конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должно быть обрусение».
1876 ​​- Эмский указ Александра о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы, а также о запрете украинских сценических представлений и печатания украинских текстов под нотами, то есть народных песен.
1881 - запрет преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке.
1884 - запрет Александром III украинских театральных представлений во всех малороссийских губерниях.
1888 - указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами.
1892 - запрет переводить книги с русского языка на украинский.
1895 - запрет Главного управления по делам печати издавать украинские книжки для детей.
1911 - постановление VII-го дворянского съезда в Москве об исключительно русскоязычном образовании и недопустимости употребления других языков в школах России.
1914 - запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко; указ Николая II о запрете украинской прессы.
1914, 1916 - кампании русификации Западной Украины; запрет украинского слова, образования, церкви.
1922 - провозглашение частью руководства ЦК РКП (б) и ЦК КП (б) «теории» борьбы в Украине двух культур - городской (русской) и крестьянской (украинской), в которой победить должна первая.
1924 - закон Польской республики об ограничении использования украинского языка в административных органах, суде, образовании на подвластных полякам украинских землях.
1924 - закон Румынского королевства об обязательствах всех «румын», которые «потеряли материнскую речь», давать образование детям только в румынских школах.
1925 - окончательное закрытие украинского «тайного» университета во Львове
1926 - письмо Сталина «Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У с санкцией на борьбу против «национального уклона», начало преследования деятелей «украинизации».
1933 - телеграмма Сталина о прекращении «украинизации».
1933 - отмена в Румынии министерского распоряжения от 31 декабря 1929 г., которым разрешались несколько часов украинского языка в неделю в школах с большинством учеников-украинцев.
1934 - специальное распоряжение министерства воспитания Румынии об увольнении с работы «за враждебное отношение к государству и румынскому народу» всех украинских учителей, требовавших возвращения в школу украинского языка.
1938 - постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей», соответствующее постановление СНК УССР и ЦК КП(б)У.
1947 - операция «Висла»; расселение части украинцев из этнических украинских земель «врассыпную» между поляками в Западной Польше для ускорения их ополячивания.
В тему: Кто запустил «Вислу», или «Окончательное решение украинской проблемы в Польше»
1958 - закрепление в ст. 20 Основ Законодательства СССР и союзных республик о народном образовании положения о свободном выборе языка обучения, изучении всех языков, кроме русского, по желанию родителей учеников.
1960-1980 - массовое закрытие украинских школ в Польше и Румынии.
1970 - приказ о защите диссертаций только на русском языке.
1972 - запрет партийными органами отмечать юбилей музея И. Котляревского в Полтаве.
1973 - запрет отмечать юбилей произведения И. Котляревского «Энеида».
1974 - постановление ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию создания Союза Советских Социалистических Республик», где впервые провозглашается создание «новой исторической общности - советского народа», официальный курс на денационализацию.
1978 - постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию изучения и изложения русского языка в союзных республиках» («Брежневский циркуляр»).
1983 - постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дополнительных мерах по улучшению изучения русского языка в общеобразовательных школах и других учебных заведениях союзных республик» («Андроповский указ»).
1984 - постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании общего среднего образования молодежи и улучшении условий работы общеобразовательной школы».
1984 - начало в УССР выплат повышенной на 15% зарплаты учителям русского языка по сравнению с учителями украинского языка.
1984 - приказ Министерства культуры СССР о переводе делопроизводства во всех музеях Советского Союза на русский язык.
1989 - постановление ЦК КПСС о «законодательном закреплении русского языка как общегосударственного».
1990 - принятие Верховным Советом СССР Закона о языках народов СССР, где русскому языку предоставлялся статус официального.
2012- принятие Верховной Радой Украины проекта Закона «Об основах государственной языковой политики», который грозит значительным сужением сферы использования украинского языка в ключевых сферах жизни в большинстве регионов Украины. Подробно об этом: «Закон о языке»: умело посеян ра
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так и есть, закон был подписан, чтобы путин немножко расслабился и повеселел.
У вальцмана день рождения все же, а пригласить высокого гостя не сподручно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ніякого збільшення! Нехай інтегруються в український простір, а як ні, то збирають манатки. Україна їм для чого, якщо не бажають знати державну мову? Просто геніальні пристосуванці, як мінімум і потенційні зрадники, як максимум
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угорщина , будуть вибачення за Корюківську трагедію 1 березня 1943 р - найбільше в
історії Другої світової війни одномоментне винищення цілого населеного пункту?
6700 жителів української Корюківки було вбито за одну добу, а містечко спалене
до останньої хати. Виконавці цього жахливого злочину: угорські карателі з
105-ої легкої дивізії та їх «помічники» з підрозділу 399 польової жандармерії,
російського за етнічною належністю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Венгрия, будучи союзником гитлеровской Германии, успела очень быстро "переобуться" во время Второй мировой - впрочем, как и другие страны Первого Евросоюза...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У этих нацменшин есть свои государства!! Нех прогибаться! Что то не устраивает кого - манатки на плечо и на поезд на родину - там языка родного сколько угодно можно изучать. Здесь - Украина! И язык подавляющий во всем - Украинский!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подняли эту языковую истерию чтобы Трампа разозлить.
Не получилось внушить ему, что Украина "не состоявшееся государство",
ну так будем втирать что это "осередок фашизму"...
Может, сначала путина нагнуть и зафиксировать при помощи американского оружия,
а потом уже школьные реформы проводить ?
Другого момента не нашли ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гриневич на вальцмановские деньги каждый день новую прическу делает с маникюром,
а пожила бы полгодика на зарплату учителя - у нее волосы бы быстро повылезали.
Она своя, она в теме, она "наша", все делает когда скажут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лілія Гриневич - найкращий міністр освіти за всі роки незалежності! Вона на своєму місті, знає що робить і робить все правильно. Більше б таких міністрів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На языке нац.меншинств можно преподавать - сам язык, национальную литературу и национальную культуру. ВСЕ. Математика-физика-химия и т.д. - за государственный деньги на государственном языке. Терминологию предметов - на факультативе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Яке діло Угорщині чи Росії до мови навчання в школах України? Мова навчання в Україні - українська. А хто хоче навчати своїх дітей виключно угорською чи російською мовами мають можливість це зробити у тих країнах. Ніхто нікого силою в Україні не тримає. Потяги ходять.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриневич: Мы можем обсуждать увеличение доли школьных предметов на языках национальных меньшинств
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти