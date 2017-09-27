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Все про:договор (177) Песков (762) Чубаров (649) территориальная целостность (125)

 Ссылки России на Большой договор с Украиной являются верхом цинизма, - Чубаров

чубаров

Ссылки Государственной Думы РФ и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на Договор о дружбе и стратегическом партнерстве между Россией и Украиной от 1997 года являются верхом цинизма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров.

"В данном договоре о дружбе и стратегическом партнерстве есть статьи, где говорится о том, что государства-стороны признают и соблюдают границы друг друга. Песков говорит, что "с юридической точки зрения документ остается в силе, он не был денонсирован, соответственно, с правовой точки зрения апеллирование к действующему документу де-юре является нормальной практикой". Несмотря на данный договор и кучу международных актов, они нарушили границы, вторглись на нашу землю, и мы ничего не можем сделать, и мир нам в этом не помогает эффективно. Они ссылаются на данный договор для того, чтобы усилить свои позиции", - сказал он.

Читайте также: МИД РФ о Большом договоре с Украиной 1997 года: Это фундамент для возрождения двусторонних отношений

Напомним, ранее Песков заявил, что РФ вправе апеллировать к Договору о дружбе и партнерстве с Украиной, поскольку де-юре он действует.
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А чи не є цинізмом факт того, що Україна досі не вийшла з цього "договору..?
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навпаки, можна кацапів паплюжити і тикати мордою у цей договір постійно.
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Україною, як з тряпкою всі поводяться!!!! і ніхто цьому не заперечує...
стідно за порошенка який думає як бі побільше в україни вкрасти!!!Україна для порошенка-це не батьківщина і не держава.
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..."Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой
истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у
которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю
эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир..."
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«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только
угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын)
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Это волчье племя - откуда оно в нашем народе взялось? Не нашего оно корня? не нашей крови? Нашей. Так чтобы белыми мантиями праведников не шибко переполаскивать, спросим себя каждый: а повернись моя жизнь иначе - палачом таким не стал бы и я? Это - страшный вопрос, если отвечать на него честно.
Это - оригинал.. Хотя по сути верно
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скажите спасибо что на договор 1654 года не ссылались
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на договор 1654 года не ссылались



кацапипсины его не смогут просто предъявить. есть только якобы копия, уже сварганенная в мас-ква-кве по словам московитского посла. подлинника договора нет.
сомневаюсь, что Хмельницкий собирался идти к московитскому сцарьку в холопы-крепостные вместе со всеми украинцами и подписывал такие договоры.
ежели столько наврали о честном референдуме крымскага народа на наших глазах, то что насочиняла московитская лживая пропаганда за три с половиной столетия с якобы воссоединения Украины-Руси с московией-Ордой, можно только себе представить.
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есть якобы копия Договора, есть сказки и агитки о воссоединении, а не военном союзе, есть только копии древних рукописей, адинарот и прочая хрень. теперь усиленно продвигаются новые агитки, что де настоящая и первая столица Руси - Ладога, потом Новгород, потом только Киев, а потом Русь поднялась и отправилась в залесские еб...ня.) кацапо-орда переписывает историю почти при каждом новом своем сцарьке.))
нужно быть полным идиотом, чтобы верить московитским тварям, ныне рашистам.
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договоры с паРашей не стоят и бумаги, на которой они написаны...
этому справедливому изречению полторы сотни лет.


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«…Они очень наклонны ко злу, легко лгут и воруют» - Рафаэль Барберини, "Путешествие в Московию", 1565 г.
«Купцы и все деловые люди Московии все время лгут, и очень легко обманывают, им нельзя доверять никаких денег - их могут присвоить. Верить в долг русским невозможно, всякие оставшиеся без присмотра товары непременно будут разворованы». - Генрих Штаден, «О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника» (1578 г.)
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У нас есть этот договор ? И мы до сих пор из него не вышли ? Прекрасная внешняя политика . Порохоботы , шо скажите ?
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Вообще-то этот Договор разрывать нельзя - это единственный полноценный Документ, на который мы ссылаемся во всех своих международных исках, потому как именно там прописано взаимные требования к целостности границ.
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это не единственный договор, в котором рашка обязалась соблюдать и уважать териториальную целостность и уважать границы и который нарушила. есть еще договор о границе, есть соглашения 91 г. после развала Совка.
впрочем, соглашусь, пока разрывать его не стоит.
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Юридический момент там. Договор о границе в преамбуле ссылается на........."основываясь на положениях Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года".......... Денонсировав основной Договор автоматом теряет силу и этот.
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При этом если внимательно посмотреть этот Договор, то там только сухопутная граница от точки стыка государственных границ Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь до точки, расположенной на берегу Таганрогского залива. Водной границы там нет.
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ну так власти Украины прожирали и дерибанили наследство совковых времен, а могли бы заняться возвращением Украины в Европу. вместе с Польшей, прямо с 1992 года.
они за 22 года, с 1992 по 2013 гг. даже не смогли демаркировать сухопутную границу с Мордором. видимо, плохо изучали и знали историю взаимоотношений Украины и московской орды. при этом, любой грамотный украинец, знающий историю своего народа, знает, что нет худшего врага у Украины, чем рассея. с 1992 г. нужно было делать границы, поездки только по заграничным паспортам и усиленно интегрироватьсяв ЕС.
не было настоящих государственников-патриотов во власти. кто знает, может таким смог бы стать убитый Чорновил....
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коммуністам про таку історію України в висшєй партєйной школє не рассказивалі!!!(про микол,катєрін і валуєвіх).
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К сожалению всё так и за эти 25 лет столько всего наворочено гнусного, что сейчас из этоо болота вылезти и Мюнхгаузен не поможет. Страну загнали под плинтус. А в отношениях с ордой разобрались только четыре года назад....неполных. Вернее с их отношением к нам.
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ну не знаю, это нужно жить в каком-то параллельном мире и питаться сказками чтобы пребывать в неведении. и у меня и у многих моих знакомых никаких иллюзий по поводу реального отношения московитов к Украине и ее народу никогда не было.
почему для власть предержащих это все является открытием? уму непостижимо. они все безграмотные, не знают элементарной истории? им всем плевать? природа рассеи всегда была такой.
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Я тута иногда задумываюсь ... А хтож все таки кремлевский агент , я или Петр Алексеевич ? Наверное , все таки я ...
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"Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает. "
Н.В ГОГОЛЬ

Внутри каждого русского в отличие от европейца , живет хитрое злобное животное". - Карл Густав Юнг в одном из интервью
"Они грязнейшие из твари Аллаха, - (они) не очищаются от испражне-ний, ни от мочи, и не омываются от половой нечистоты и не моют своих рук после еды, но они как блуждающие ослы.
Арабский путешественник…
Ибн-Фадлан
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Договір дійсно чинний, але ніхто не зафіксував порушення цього договору. Звичайно, що є статті в цьому законі о кордонах, але де юридичне визначення вини Росії? Українській владі двійка за таку роботу.
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Пограничное управление ФСБ России намерено построить 50-километровое заграждение на административной границе незаконно оккупированного Крыма с Украиной "для обеспечения безопасности" от крымских татар.Московская Орда боится расплаты и уже решила отгораживаться от всего мира
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Эти козлы уже думают что там в Крыму уже всё ихнее.
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это понятно. Не понятно почему ВР его до сиз пор не денонсировала? Бо хуйло нападе?
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Вот увидите, когда бюджет на 2018 сочинять начнут, эти суки с мандатами, как мухи на гомно в ВР слетятся
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знатный троллинг
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С бумагой,на которой подписан договор с козломордым царством сразу отправляйся вттуалет.
Отто фон Бисмарк.
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А может и не цинизмом может именно Порошенко этого большого договора и придерживается подрывая склад за складом боеприпасов иначе никак нельзя обяснить три уничтоженых три склада мение чем за четыре месяца и видимо в Украине уже уничтожено все что имеет калибр высше 100мм.
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потрібно дописувати і петра порошенка!!! вони друзі, і нічим не відрізняються!!
обоє вороги України....................
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Бумагу на всех договора с РФ необходимо заблаговременно маркировать: " ТУАЛЕТНИЙ ПАПІР"
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Грузия в 2008 году через четыре дня после нападения рашки на неё, разорвала дипломатические отношения с рашкой. А вот Украина уже три с половиной года как Крым окупирован, ноль реакции безвиз с рашкой, торговля и дипломатия процветает, кум пуйла смотрящий.
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А не последня ли сука сидит в правительстве украины сегодня,которая до сих пор не разорвала этот договор,которая до сих пор продолжает торговлю с российской мразью,которая до сих пор не ввела визовый режим с сволочью российской,которая допустила взрывы складов,мотивируя всё договорняками???
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Вообще Россия - страна удивительной, прямо-таки космической гармонии: в ней омерзительно абсолютно всё. Власть, оппозиция, климат, дороги, СМИ, экономика - ни единая деталь не портит картины, выламываясь из общего стиля"- Юрий Нестеренко, писатель
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Дума педеРассії денонсувала всі угоди з Україною, ще в 2014 році, тільки наші хруні ніяк не можуть на це спромогтися.
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Правильно и говорит. Договор не денонсирован? Кто в этом виноват после 3 лет войны? Может те 450 ушлепков которые по майамам загорают?
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Так в чём проблема? Разве Украина его ещё не денонсировала?
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Почему, его же не денонсировали и договор в силе, а Россия де юре партнер. Эмоции в сторону либо называть юридически вещи своими именами и требовать юридически защиты либо играться в АТО и тогда юридически ссылки на Будапештский меморандум дурь никак юридически не подкрепленная и не налагает обязательств,так как АТО это юридически внутренее дело Украины и гаранты Будапешта пользуясь этой лазейкой в любой момент скажут, что юридически Украина к России не имеет претензий и значит они ничего Украине не должны обеспечивать, в том числе и защиту.
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Россия четко все это выполняет, ну прямо буква в букву, разве не так? Это пиндосы и НАТО его нарушают. Вот если посмотреть на ратифицированный и действующий Договор от дружбе, найдите хоть одно положение, которое Россия нарушила:
Стаття 1
Високі Договірні Сторони як дружні, рівноправні і суверенні держави засновують свої відносини на взаємній повазі та довірі ...
Стаття 2
... поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів.
Стаття 3
... будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою,включаючи економічні та інші способи тиску, права народів вільно розпоряджатися своєю долею, невтручання у внутрішні справи,... сумлінного виконання взятих міжнародних зобов'язань, а також інших загальновизнаних норм міжнародного права.
Стаття 4
... Сторони докладають зусиль до того, щоб врегулювання всіх спірних проблем здійснювалося виключно мирними засобами, і співробітничають у відверненні та врегулюванні конфліктів і ситуацій, які зачіпають їхні інтереси.
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Ой що ж то за шум учинився?
Що Комарик до повстанців зголосився.

Зголосився комар до повстанців.
Щоби бити москалів-голодранців.

Щоби бити москалів, ще й німоту -
Щоб не було на Вкраїні той гидоти.

Примостився наш комар на дубочку.
Прикріпив скоростріл на листочку.

Та зірвалася нараз шура-бура.
Вона того комарика з дуба здула.

Як упав же наш комар на помості -
Поламав москалю ребра й кості.

Поховали москаля не по людськи -
Видно руки, видно ноги, видно пупці.

Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.

Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.

Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСсылки России на Большой договор с Украиной являются верхом цинизма, - Чубаров
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