 Ссылки России на Большой договор с Украиной являются верхом цинизма, - Чубаров

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров.
"В данном договоре о дружбе и стратегическом партнерстве есть статьи, где говорится о том, что государства-стороны признают и соблюдают границы друг друга. Песков говорит, что "с юридической точки зрения документ остается в силе, он не был денонсирован, соответственно, с правовой точки зрения апеллирование к действующему документу де-юре является нормальной практикой". Несмотря на данный договор и кучу международных актов, они нарушили границы, вторглись на нашу землю, и мы ничего не можем сделать, и мир нам в этом не помогает эффективно. Они ссылаются на данный договор для того, чтобы усилить свои позиции", - сказал он.
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Напомним, ранее Песков заявил, что РФ вправе апеллировать к Договору о дружбе и партнерстве с Украиной, поскольку де-юре он действует.
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стідно за порошенка який думає як бі побільше в україни вкрасти!!!Україна для порошенка-це не батьківщина і не держава.
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истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у
которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю
эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир..."
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угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын)
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Это - оригинал.. Хотя по сути верно
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кацапипсины его не смогут просто предъявить. есть только якобы копия, уже сварганенная в мас-ква-кве по словам московитского посла. подлинника договора нет.
сомневаюсь, что Хмельницкий собирался идти к московитскому сцарьку в холопы-крепостные вместе со всеми украинцами и подписывал такие договоры.
ежели столько наврали о честном референдуме крымскага народа на наших глазах, то что насочиняла московитская лживая пропаганда за три с половиной столетия с якобы воссоединения Украины-Руси с московией-Ордой, можно только себе представить.
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нужно быть полным идиотом, чтобы верить московитским тварям, ныне рашистам.
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этому справедливому изречению полторы сотни лет.
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«Купцы и все деловые люди Московии все время лгут, и очень легко обманывают, им нельзя доверять никаких денег - их могут присвоить. Верить в долг русским невозможно, всякие оставшиеся без присмотра товары непременно будут разворованы». - Генрих Штаден, «О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника» (1578 г.)
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впрочем, соглашусь, пока разрывать его не стоит.
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они за 22 года, с 1992 по 2013 гг. даже не смогли демаркировать сухопутную границу с Мордором. видимо, плохо изучали и знали историю взаимоотношений Украины и московской орды. при этом, любой грамотный украинец, знающий историю своего народа, знает, что нет худшего врага у Украины, чем рассея. с 1992 г. нужно было делать границы, поездки только по заграничным паспортам и усиленно интегрироватьсяв ЕС.
не было настоящих государственников-патриотов во власти. кто знает, может таким смог бы стать убитый Чорновил....
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почему для власть предержащих это все является открытием? уму непостижимо. они все безграмотные, не знают элементарной истории? им всем плевать? природа рассеи всегда была такой.
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Н.В ГОГОЛЬ
Внутри каждого русского в отличие от европейца , живет хитрое злобное животное". - Карл Густав Юнг в одном из интервью
"Они грязнейшие из твари Аллаха, - (они) не очищаются от испражне-ний, ни от мочи, и не омываются от половой нечистоты и не моют своих рук после еды, но они как блуждающие ослы.
Арабский путешественник…
Ибн-Фадлан
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хз?
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та нехай хоть уссылаются.
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Отто фон Бисмарк.
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обоє вороги України....................
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Стаття 1
Високі Договірні Сторони як дружні, рівноправні і суверенні держави засновують свої відносини на взаємній повазі та довірі ...
Стаття 2
... поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів.
Стаття 3
... будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою,включаючи економічні та інші способи тиску, права народів вільно розпоряджатися своєю долею, невтручання у внутрішні справи,... сумлінного виконання взятих міжнародних зобов'язань, а також інших загальновизнаних норм міжнародного права.
Стаття 4
... Сторони докладають зусиль до того, щоб врегулювання всіх спірних проблем здійснювалося виключно мирними засобами, і співробітничають у відверненні та врегулюванні конфліктів і ситуацій, які зачіпають їхні інтереси.
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Що Комарик до повстанців зголосився.
Зголосився комар до повстанців.
Щоби бити москалів-голодранців.
Щоби бити москалів, ще й німоту -
Щоб не було на Вкраїні той гидоти.
Примостився наш комар на дубочку.
Прикріпив скоростріл на листочку.
Та зірвалася нараз шура-бура.
Вона того комарика з дуба здула.
Як упав же наш комар на помості -
Поламав москалю ребра й кості.
Поховали москаля не по людськи -
Видно руки, видно ноги, видно пупці.
Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.
Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
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