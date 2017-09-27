 В городе Виннице нет превышения уровня вредных веществ - горсовет

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении горсовета на странице в Фейсбуке.
"В связи с возникновением чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром на складах возле Калиновки и учитывая возможное влияние продуктов горения на состояние атмосферного воздуха, специалисты государственного учреждения "Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины" … осуществили лабораторное исследование содержания вредных веществ в воздухе на территории города Винница", - отмечается в информации.
Согласно лабораторным исследованиям, превышения уровня вредных веществ в Виннице нет.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Может услышим: "На 53 году жизни ...........
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