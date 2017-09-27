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 В городе Виннице нет превышения уровня вредных веществ - горсовет

пожар калиновка

Уровень вредных веществ в воздухе на территории Винницы не превышает нормальных показателей, сообщает Винницкий городской совет со ссылкой на лабораторные данные.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении горсовета на странице в Фейсбуке.

"В связи с возникновением чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром на складах возле Калиновки и учитывая возможное влияние продуктов горения на состояние атмосферного воздуха, специалисты государственного учреждения "Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины" … осуществили лабораторное исследование содержания вредных веществ в воздухе на территории города Винница", - отмечается в информации.

Согласно лабораторным исследованиям, превышения уровня вредных веществ в Виннице нет.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.


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Люди, до сих пор нет собрания анонсированого кабинета, нет выступлений по отдельности ни кого, кроме гроси и антонины и то с утра, все покрыто мраком.
Может услышим: "На 53 году жизни ...........
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Ну, я, например- не услышал даже на 57-м году жизни. Но, я не отчаиваюсь. Понимаю- там щас запарка- туши свет! Реагировать- надо. Будем честны и откровенны- кого надо отдать, на съедение. Возникает вопрос: а кого именно??? Я, с утра- ставил что агнец на заклание- Грицак. В течение дня было много выпадов, многовекторных, против Муженко. А я остаюсь при своем мнение- Грицак.
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Ну, дрон уже признали нарушителем! А своих пэтя не сможет слить, только перетасовать, как пятнашки, наверное и идет дележ! Говорили, что на 18.00 был назначен шабаш, потом перенесли на 20.00, теперь на 23.00. Та все равно найдут "воспитателя" и на этом концы в воду((
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Ага! На 23.00... Спасибочки... Ну, вот, тогда ждать сегодня- уже нечего. Завтра только что-то услышим.
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Немае выступу ПАП.Наверно,ещё не отошёл от опохмелу?400 генералов против 40 в США и страна стремительно осталась без боезапаса.Президент юридически и по сути-никчема.
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Свинья хоть чего хрюкнул за день,типа "Они сгорели". Появляется только там где пэрэмога.
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В Киеве значит должен быть смрад? Кто там есть, принюхайтесь, может Вовика унюхаете
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ городе Виннице нет превышения уровня вредных веществ - горсовет
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