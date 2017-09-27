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Все про:армия РФ (6859) призыв (442) Путин (24269) указ (267)

 Путин распорядился призвать в армию 134 тыс. человек

армия_рф

До конца года в армию РФ будет призвано 134 тыс. человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2017 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет ... в количестве 134 000 человек", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Без указания численности призываемых граждан": Минобороны РФ подготовило законопроект о порядке призыва во время войны

В марте на военную службу в России были призваны 142 тыс. человек.
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не спустившись к коментам, хотел писать - мяяяясоооо
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МАНКУРТЫ под ружьем, а говнокомандующий - облезлое чмо с глазами канализационной крысы.
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А при чём здесь манкруты? Ты хоть знаешь значение этого слова?
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Ты уж точно не знаешь. Не манкруты, а МАНКУРТЫ, знаток.
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А то знаю ,а вот ты типа за умную хочешь проканать Купи букварь
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Манкурт - это человек, «который после мощного внешнего воздействия на свою психику забыл о своём прошлом и о прошлом своих предков. И как это можно отнести к кацапам? Они ДОМА. А ты дура
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И чего ты здесь самый тупой из кацапов? Тебе уже ясно объяснили, и не только я (протри очи), что "манкурт - бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину."
Лишний раз убеждаюсь, что про таких, как ты, ВСЕГДА можно сказать: лучше с УМНЫМ потерять, чем с ДУРАКОМ найти.
ТОЧКА, дурак.
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дуже просто: історія яку вони собі приписують - не їхня історія.
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" бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину"-вот значение этого слова.А шо для кацапов не подходит,кацап?
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Ответ НЕ правильный. Манкрут - это валька -стакан. Википедию тебе в руки
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Понимаю, что тебе ближе "манкрут" - стакан. Перечитай еще раз и пойми, если можешь, что речь шла о другом. Тогда проканаешь за понятливого.
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Манкрут - это валька -стакан.



Валька красные трусы вообще-то кацапка-алкоголичка Тютина. Матвиенко -фамилия мужа. да, родилась в Украине, в семье кацапа-военного, но сомневаюсь, что считала себя украинкой. она - саветска-рюзьгая комсомольская плять без стыда и совести.
так что она не манкурт. она просто тварь и член преступной кремлевской хунты. и без нее манкуртов хватает, реальных этнических украинцев.


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Если ты книги ВООБЩЕ читаешь, то должен бы прочесть у Чингиза Айтматова, что "Манку́рт - согласно роману Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» («И дольше века длится день»), человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни".
Так что путлеровские солдаты - эти самые рабы.
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Это про тебя. Я тебя ,дурочку ,постоянно наблюдаю с тупыми постами
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А так ты еще и НАБЛЮДАТЕЛЬ ? От каких конкретно органов и кто тебя уполномочил, чмо кацапскорылое ?
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Вот и всё. Вся напускная интеллигентность испарилась Вылезла наружу истинная личина рыночной хабалки , которая с умной рожей цитирует Айтматова
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Косорылый ватник, я говорю на твоем языке - для понимания других у тебя извилин нет.
Ты СПАЛИЛСЯ, только в парашке говорят "хабалка". В Украине это слово не употребляют, только на ТВОЕМ мордоре.
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У военкоматах відкриють безкоштовні наркоточки і позбирають
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Люди,які там проживали вимерли багато десятиліть тому..=))
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Готовятся завалить нас своими трупами?
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Возможно, собираются защищать "завоевания Октября" и собираются повторить многомиллионную гибель своих сограждан - ни на что другое они ведь не способны.
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на крысме сегодня:
1. Оккупанты вынесли приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Умерову назначено наказание в виде ДВУХ ЛЕТ КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ. Также Ильми Умерову запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ: "Несмотря на такую ситуацию, я ещё раз заявляю, что я не меняю убеждений, не меняю своего мнения, и остаюсь убеждённым сторонником возвращения Крыма в Украину. Считаю аннексию - аннексией, оккупацию - оккупацией, а нынешнюю власть - преступной", - сказал Умеров после вынесения приговора https://ru.krymr.com/a/news/28759864.html (видео).
2. Авиакомпания "ВИМ-Авиа", незаконно летавшая в Крым, практически прекратила свою работу. Тысячи оккупантов застряли в Крыму https://www.kommersant.ru/doc/3421849 . Пикантности ситуации придаёт то, что со вчерашнего дня и ориентировочно до пятницы из-за шторма не работает Керченская переправа. Керчь оказалась на пороге введения режима ЧС из-за тысяч грузовых и легковых машин, ожидающих с моря погоды. Это Джек-пот! Оккупанты превратили полуостров в полноценный остров http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=69138 и https://twitter.com/KrimRt/status/912982458198568961 (фото).
3. Оккупанты призывают к спокойствию застрявших на переправе. А сами застрявшие жалуются на невыносимую духоту и вонь носков и отходов жизнедеятельности. Концентрация скреп зашкаливает http://an-crimea.ru/page/news/160339
4. Переправа продолжает радовать: "Не могу молчать!!! Ну почему мы так живём? Дочка застряла на пароме и не может проехать в Крым из-за непогоды! Паром стоит!!! Сказали ждать 2-3 суток! И всё бы ничего, и ждать все согласны, но, ребята, литр воды попить - 100 рублей, кофе - 60, люди на полу лежат, на вещах!!!!! Скамейки в зале ожидания железные! Покушать только Доширак и хлеб! Больше нет ничего! Полки в магазине пустые!!! Это нечеловеческие условия в нашем человеческом мире! Никто не хочет ни за что отвечать! Создавать попавшим в затруднительное положение людям хоть какие-то более-менее человеческие условия! Никому ничего не надо! Люди не выдерживают! Уезжают, проклиная наш Крым и наше правительство! Почему так происходит?" https://twitter.com/KrimRt/status/913046971270750208 (скрин полностью).
5. Ялтинский пропагандон Сергей Сардыко сильно обеспокоен тем, что в городе продолжают увольняться "лучшие медики и педагоги, не выдерживая удушающего бюрократизма и издевательских зарплат с базовым ставками в 6200 рублей (2860 гривен)" https://twitter.com/KrimRt/status/912743434456387584 (скрин).
6. Предатели продолжают радоваться обещанному процветанию и высоким зарплатам в медицине: "Дико обидно и стыдно за нашу страну, в которой зарплата фельдшера на скорой помощи равна зарплате дворника. Позор руководству СМП, министерству здравоохранения. В следующий раз, когда люди будут говорить, что скорая плохо работает, просто вспомните, что люди там работают за еду, как рабы. Позор" https://twitter.com/KrimRt/status/913023237625401344 (скрин).
7. Россия разрушила схему лечения и профилактики ВИЧ в Крыму. На полуострове резко увеличивается количество ВИЧ-инфицированных. Российский центр профилактики и борьбы со СПИДом сообщил, что в августе заражёнными оказались 22 тысячи человек, тогда как в январе их было 16 тысяч. По статистике 2013 года, в Крыму было 28 случаев заражения ВИЧ на 100 тысяч населения, а в 2016 году - уже 40 случаев на 100 тысяч. В самой россии этот показатель в последние годы держится на отметке в 50, к которому и подтягивают Крым, избавляясь от "украинского наследия" https://ru.krymr.com/a/28760469.html
8. Севастополь. В понедельник заболел трёхлетний ребёнок. Записались к врачу на… следующий понедельник. Раньше талонов нет.
9. Прозрение севастопольского предателя: "Ещё 3 года назад в Севастополе 9-го мая я, как зомби, кричал: ПУТИН! ПУТИН! ПУТИН! Нас таких там было - ВСЕ!!! А потом у нас в Крыму прошли первые российские выборы, и ВСЁ!!! Моя вера лопнула. Остался один вопрос к россиянам: мне хватило полгода понять, в какой жопе мы теперь будем жить. А ВЫ ЧЕМ ЭТИ 17 ЛЕТ ДУМАЛИ??? Почему вы на него молитесь?" https://twitter.com/OccupyYalta/status/912956522031980544 (скрин).
10. Севастопольские ватницы съездили на материковую Украину и выжили: "Проходили с мужем границу две недели назад. Немного волновалась об укр. границе (рассказы, слухи). Туда прошли весь длинный путь за 15 минут, народу не было вообще. Не смотрели ничего по обеим сторонам. Возвращались часов в 5 утра - народу больше. Укр. границу за минуты. На рос. границе очередь. Моё субъективное мнение: проще и легче прошли украинцев (хотя именно эта сторона волновала). На нашей стороне жёстче, подозрительнее, неприятнее. А вообще, конечно, всё это выглядит дико: одно дело, когда ты прилетаешь за границу и проходишь проверку, а другое, когда всё было общее и эти люди - твои соседи и друзья, и говорят почти все по-прежнему на русском языке. И вдруг - граница. Грустно", "Пересекала границу 21 сентября. Времени заняло 15-20 минут на обе границы. Обе границы по украинскому внутреннему паспорту с не вклеенной фотографией. Предупредили, что на обратный въезд вклеить фото. Очень приятно было прокатиться на новом поезде из Киева в Новоалексеевку - новые вагоны, оснащённые всякими модными прибамбасами. В Херсоне вклеивала фото в укр. паспорт лично. Загранпаспорта выдают очень быстро. Введены электронные очереди почти на все услуги и нет толкучек" https://twitter.com/Kosstik8/status/912672973554950144 (скрины полностью).
11. "Три тысячи симферопольцев до конца дня остались без воды". Всё это фигня по сравнению с тем, что половина Крыма без канала живёт http://news.allcrimea.net/news/2017/9/27/tri-tysyachi-simferopoltsev-do-kontsa-dnya-ostalis-bez-vody-89024/
12. Я бы вам о своей работе рассказал, но при оккупантах всё, чем я занимался, стало просто бесполезно. Речь про жизнедеятельность местных громад.
13. В 65 регионах россии продолжается падение реальных доходов населения. В каждом втором - по-прежнему сокращается розничная торговля. Оккупированный Севастополь вошёл в ТОП 5 остропроблемных регионов. Но оккупанты решили не спасть россию, а ещё туже затянуть пояса, лишив российские регионы и аннексированный Крым льготных кредитов, что, по мнению экспертов, создаёт серьёзные риски. Короче, с Крымнашем вас! http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/regionam-zatyanut-poyasa-1002587236
14. И ведь ни одна ватная сука даже не заикнётся о наличии протестных настроений во времена "гнобления" Украиной - только при "освободителях" появилась эта тенденция!!!
15. Крым сегодня - это окутанный штормом, изолированный остров неудач, пожирающий деньги и верящий в светлое будущее.
P.S. "Сепаратизм", за который сегодня получил реальный срок Ильми Умеров, - это когда ты не согласен с оккупацией части твоей страны. Особый цинизм всех судилищ над патриотами Украины в Крыму заключается в том, что так называемые "прокуроры" и "судьи" по этим делам, как правило, являются предателями Украины. Оккупанты знают, что всё происходящее в Крыму - незаконно, а потому стараются как можно меньше пачкать свои и без того грязные руки. Оккупанты понимают, что рано или поздно вся эта нечисть, изменившая присяге, ответит перед настоящим судом. Как сказал сегодня адвокат Эмиль Курбединов, встретимся в Гааге…
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Это нормально. В сумасшедшем доме все нормально, когда все ненормально. А если что-то нормально, то... ОЙ, нет там ничего нормального. И никогда не было. И не будет. И вообще никакой расее скоро не будет. Надо бы Украине укрепить границы, этот голодный сброд может хлынуть стадами, и "тогда последнее будет горше первого".
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так пациенты дурки, коей является и рашка-говняшка, всегда считают себя нормальными, а всех вокруг больными.) обычная история.








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Путин распорядился призвать в армию 134 тыс. человек - Цензор.НЕТ 518Olena Ksantopulos
41 хв ·

Установка гаранту из Кремля :"Вали все на нас и продолжай уничтожать Украину изнутри"



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Логика присутствует . Иначе почему Медведчук на свободе ?
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Galicja - тут логика уже не нужна... - все на поверхности...Сколько еще нужно примеров? Простой жадностью к деньгам уже не объяснить...
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Порохоботы думают иначе . Они продолжают нас убеждать , шо все в порядке и ситуация находится под контролем
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Galicja - какая разница, что пищат эти мусорные крысы ...? Их и на Цензоре все знают... - я им иногда даже брезгливо лайки ставлю, когда они пишут в тему... Пыль...
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Новый состав Координационного совета российских соотечественников:
Председатель КСРС, ответственный за работу с общественными организациями и греческими органами власти - Евгения Кричевская
Координатор региона Северная Греция - Юлия Гаврилова
Координатор по вопросам развития и связям с деловыми структурами - Федор Игнатиадис
Координатор сектора социально-правовой защиты - Панайотис Ксантопулос - жонна...Olena Ksantopulos

Путин распорядился призвать в армию 134 тыс. человек - Цензор.НЕТ 4349

хай не підгавкує..гівно ..одні серуть..
інші на вентилятор накидають..
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Supple Vine - спасибо за инфу..., я иногда порчу ей настроение на ее ФБ...., но иногда когда согласен делаю ретвит....
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мужжу в кАмитет привет отправь..будет рада)
а правдорубит..когда подГАДЯть разнарядка біла,,,
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интрига вечера. Снимут ли Виктора Муженко,на ком висит ответственность за безопасность арсеналов.
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Пока хуйло наращивает армию,,наемниками,, украинское правительство планомерно уничтожает боеприпасы страны один склад случайность второй намеренно а третий это уже саботаж и подрыв боеготовности страны самим правительством иначе этот бардак в ВСУ понять невозможно.Тем более если к этому прибавить как физическое так и моральное уничтожение добробатов которые единственные в стране выступили на защиту Родины то на всем этом фоне Порошенко и его команда просто предатели и пособники хуйла.
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многие руцкие бабы, радуются распоряжению, в надежде стать миллионершами и нарожать для вошьдя по новой.
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Весной двинут или таки ещё в этом году? Вот важный вопрос.
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в удобный момент.
лучше всего чтобы в стране был хаос,ну как с Крымом.
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і ще путєн розпорядився, щоб, коли їх призовуть, було 6 годин дня
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Путин, Медведев с боксершей Натальей Рогозиной (кувалда)
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В древние времена призыв в армию происходил по приказу Министра Обороны Соколова.
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***
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.
....
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.
И только в аэропорту
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз...
Скрепленный твёрдым сургучом
готовый протокол....
Поскольку он ведь ни при чём,
а просто -"мимо шёл".
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цікаво, а одну пляшку з-під шампанського можна використовувати двічі для посадки новобранців?
а тричі?
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А чому так мало?... Що, баби не нарожали?...
Так пити менше треба. Армія вроджених, генетичних, алкашів...
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Каких нафиг человек...??? Скот винторогий поставят в очередь на бойню...
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Козаки, не пийте горілку. Принаймні часто. Від неї тіло мляве, а макитра порожня.

Ну а про нормальне потомство і мріяти зась...
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Про їхню горілку правда!
Краще зробіть свою самогонку добру!
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а юкагиров и ительменов тоже будут призывать? А то все лавры достаются тувинцам и бурятам.
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134 000 x 200 000 = 26 800 000 000 руб. (это только на зарплату наёмникам - бурятам). Плюс всё остальное...- умножьте сумму, как минимум, на 100 (вооружение, питание, обмундирование, лечение, погребение, списание кредитов, и т. д.). Короче..., ватники, приготовьтесь сосать хутин пуй. Ваше обозримое будущее окончательно накрывается половым органом бабушки.
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Ну вот. А падлошенко распорядился обескровить нашу армию путём уничтожения воен.складов..и ещё не вечер. Или мы уничтожил шокогниду или уничтожат нас
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Вже пройшло більше трьох сотень років, як була створена ІМПЕРІЯ МОСКАЛІВ з невеличкого мокшанського царства... Вже три сотні років ця імперія провокує війни для свого розширення... Але ми так і не зрозуміли, що кремль ТРЕБА знищити ПОВНІСТЮ, і засипати те місце сіллю В ДЕВ'ЯТЬ ШАРІВ... А всі народи, які тягнуть жалюгідне існування під тягарем двоголового мутанта, повинні мати СВОЇ ДЕРЖАВИ...
Те, що створено НА БРЕХНІ не може бути добрим. І ніколи не буде...
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була створена ІМПЕРІЯ МОСКАЛІВ з невеличкого мокшанського царства...



московия просто наследует распавшейся Орде, она фактически ее выкидыш, ее продолжение. московский улус унаследовал земли ослабевшей, распавшейся Орды, большинство земель Чингизидов.
ну а рассеей, типа Русью она стала, чтобы претендовать на европейские земли Украины-Руси, Польши и т.д. скажите, сколько земель Руси у самой московии было до поглощения(воссоединения с) земель Украины?
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Это всё фигня, армия без воинского духа и морали - пушечное мясо.
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п.с. Сильно подозреваю, что эти 134 000 тоже самое, что мифические 86 процентов поддержки х=ла... Т.е. только на бумаге, очередная страшилка-симулякр.
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Йо-моё, Поросёнко, где на всех их патронов взять? Харе склады взрывать, а то мне уже по старости глотки грызть социальные зубы не позволяют.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин распорядился призвать в армию 134 тыс. человек
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