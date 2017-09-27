 Путин распорядился призвать в армию 134 тыс. человек

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2017 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет ... в количестве 134 000 человек", - говорится в документе.
В марте на военную службу в России были призваны 142 тыс. человек.
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Лишний раз убеждаюсь, что про таких, как ты, ВСЕГДА можно сказать: лучше с УМНЫМ потерять, чем с ДУРАКОМ найти.
ТОЧКА, дурак.
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Валька красные трусы вообще-то кацапка-алкоголичка Тютина. Матвиенко -фамилия мужа. да, родилась в Украине, в семье кацапа-военного, но сомневаюсь, что считала себя украинкой. она - саветска-рюзьгая комсомольская плять без стыда и совести.
так что она не манкурт. она просто тварь и член преступной кремлевской хунты. и без нее манкуртов хватает, реальных этнических украинцев.
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Так что путлеровские солдаты - эти самые рабы.
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Ты СПАЛИЛСЯ, только в парашке говорят "хабалка". В Украине это слово не употребляют, только на ТВОЕМ мордоре.
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1. Оккупанты вынесли приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Умерову назначено наказание в виде ДВУХ ЛЕТ КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ. Также Ильми Умерову запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ: "Несмотря на такую ситуацию, я ещё раз заявляю, что я не меняю убеждений, не меняю своего мнения, и остаюсь убеждённым сторонником возвращения Крыма в Украину. Считаю аннексию - аннексией, оккупацию - оккупацией, а нынешнюю власть - преступной", - сказал Умеров после вынесения приговора https://ru.krymr.com/a/news/28759864.html (видео).
2. Авиакомпания "ВИМ-Авиа", незаконно летавшая в Крым, практически прекратила свою работу. Тысячи оккупантов застряли в Крыму https://www.kommersant.ru/doc/3421849 . Пикантности ситуации придаёт то, что со вчерашнего дня и ориентировочно до пятницы из-за шторма не работает Керченская переправа. Керчь оказалась на пороге введения режима ЧС из-за тысяч грузовых и легковых машин, ожидающих с моря погоды. Это Джек-пот! Оккупанты превратили полуостров в полноценный остров http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=69138 и https://twitter.com/KrimRt/status/912982458198568961 (фото).
3. Оккупанты призывают к спокойствию застрявших на переправе. А сами застрявшие жалуются на невыносимую духоту и вонь носков и отходов жизнедеятельности. Концентрация скреп зашкаливает http://an-crimea.ru/page/news/160339
4. Переправа продолжает радовать: "Не могу молчать!!! Ну почему мы так живём? Дочка застряла на пароме и не может проехать в Крым из-за непогоды! Паром стоит!!! Сказали ждать 2-3 суток! И всё бы ничего, и ждать все согласны, но, ребята, литр воды попить - 100 рублей, кофе - 60, люди на полу лежат, на вещах!!!!! Скамейки в зале ожидания железные! Покушать только Доширак и хлеб! Больше нет ничего! Полки в магазине пустые!!! Это нечеловеческие условия в нашем человеческом мире! Никто не хочет ни за что отвечать! Создавать попавшим в затруднительное положение людям хоть какие-то более-менее человеческие условия! Никому ничего не надо! Люди не выдерживают! Уезжают, проклиная наш Крым и наше правительство! Почему так происходит?" https://twitter.com/KrimRt/status/913046971270750208 (скрин полностью).
5. Ялтинский пропагандон Сергей Сардыко сильно обеспокоен тем, что в городе продолжают увольняться "лучшие медики и педагоги, не выдерживая удушающего бюрократизма и издевательских зарплат с базовым ставками в 6200 рублей (2860 гривен)" https://twitter.com/KrimRt/status/912743434456387584 (скрин).
6. Предатели продолжают радоваться обещанному процветанию и высоким зарплатам в медицине: "Дико обидно и стыдно за нашу страну, в которой зарплата фельдшера на скорой помощи равна зарплате дворника. Позор руководству СМП, министерству здравоохранения. В следующий раз, когда люди будут говорить, что скорая плохо работает, просто вспомните, что люди там работают за еду, как рабы. Позор" https://twitter.com/KrimRt/status/913023237625401344 (скрин).
7. Россия разрушила схему лечения и профилактики ВИЧ в Крыму. На полуострове резко увеличивается количество ВИЧ-инфицированных. Российский центр профилактики и борьбы со СПИДом сообщил, что в августе заражёнными оказались 22 тысячи человек, тогда как в январе их было 16 тысяч. По статистике 2013 года, в Крыму было 28 случаев заражения ВИЧ на 100 тысяч населения, а в 2016 году - уже 40 случаев на 100 тысяч. В самой россии этот показатель в последние годы держится на отметке в 50, к которому и подтягивают Крым, избавляясь от "украинского наследия" https://ru.krymr.com/a/28760469.html
8. Севастополь. В понедельник заболел трёхлетний ребёнок. Записались к врачу на… следующий понедельник. Раньше талонов нет.
9. Прозрение севастопольского предателя: "Ещё 3 года назад в Севастополе 9-го мая я, как зомби, кричал: ПУТИН! ПУТИН! ПУТИН! Нас таких там было - ВСЕ!!! А потом у нас в Крыму прошли первые российские выборы, и ВСЁ!!! Моя вера лопнула. Остался один вопрос к россиянам: мне хватило полгода понять, в какой жопе мы теперь будем жить. А ВЫ ЧЕМ ЭТИ 17 ЛЕТ ДУМАЛИ??? Почему вы на него молитесь?" https://twitter.com/OccupyYalta/status/912956522031980544 (скрин).
10. Севастопольские ватницы съездили на материковую Украину и выжили: "Проходили с мужем границу две недели назад. Немного волновалась об укр. границе (рассказы, слухи). Туда прошли весь длинный путь за 15 минут, народу не было вообще. Не смотрели ничего по обеим сторонам. Возвращались часов в 5 утра - народу больше. Укр. границу за минуты. На рос. границе очередь. Моё субъективное мнение: проще и легче прошли украинцев (хотя именно эта сторона волновала). На нашей стороне жёстче, подозрительнее, неприятнее. А вообще, конечно, всё это выглядит дико: одно дело, когда ты прилетаешь за границу и проходишь проверку, а другое, когда всё было общее и эти люди - твои соседи и друзья, и говорят почти все по-прежнему на русском языке. И вдруг - граница. Грустно", "Пересекала границу 21 сентября. Времени заняло 15-20 минут на обе границы. Обе границы по украинскому внутреннему паспорту с не вклеенной фотографией. Предупредили, что на обратный въезд вклеить фото. Очень приятно было прокатиться на новом поезде из Киева в Новоалексеевку - новые вагоны, оснащённые всякими модными прибамбасами. В Херсоне вклеивала фото в укр. паспорт лично. Загранпаспорта выдают очень быстро. Введены электронные очереди почти на все услуги и нет толкучек" https://twitter.com/Kosstik8/status/912672973554950144 (скрины полностью).
11. "Три тысячи симферопольцев до конца дня остались без воды". Всё это фигня по сравнению с тем, что половина Крыма без канала живёт http://news.allcrimea.net/news/2017/9/27/tri-tysyachi-simferopoltsev-do-kontsa-dnya-ostalis-bez-vody-89024/
12. Я бы вам о своей работе рассказал, но при оккупантах всё, чем я занимался, стало просто бесполезно. Речь про жизнедеятельность местных громад.
13. В 65 регионах россии продолжается падение реальных доходов населения. В каждом втором - по-прежнему сокращается розничная торговля. Оккупированный Севастополь вошёл в ТОП 5 остропроблемных регионов. Но оккупанты решили не спасть россию, а ещё туже затянуть пояса, лишив российские регионы и аннексированный Крым льготных кредитов, что, по мнению экспертов, создаёт серьёзные риски. Короче, с Крымнашем вас! http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/regionam-zatyanut-poyasa-1002587236
14. И ведь ни одна ватная сука даже не заикнётся о наличии протестных настроений во времена "гнобления" Украиной - только при "освободителях" появилась эта тенденция!!!
15. Крым сегодня - это окутанный штормом, изолированный остров неудач, пожирающий деньги и верящий в светлое будущее.
P.S. "Сепаратизм", за который сегодня получил реальный срок Ильми Умеров, - это когда ты не согласен с оккупацией части твоей страны. Особый цинизм всех судилищ над патриотами Украины в Крыму заключается в том, что так называемые "прокуроры" и "судьи" по этим делам, как правило, являются предателями Украины. Оккупанты знают, что всё происходящее в Крыму - незаконно, а потому стараются как можно меньше пачкать свои и без того грязные руки. Оккупанты понимают, что рано или поздно вся эта нечисть, изменившая присяге, ответит перед настоящим судом. Как сказал сегодня адвокат Эмиль Курбединов, встретимся в Гааге…
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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41 хв ·
Установка гаранту из Кремля :"Вали все на нас и продолжай уничтожать Украину изнутри"
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Председатель КСРС, ответственный за работу с общественными организациями и греческими органами власти - Евгения Кричевская
Координатор региона Северная Греция - Юлия Гаврилова
Координатор по вопросам развития и связям с деловыми структурами - Федор Игнатиадис
Координатор сектора социально-правовой защиты - Панайотис Ксантопулос - жонна...Olena Ksantopulos
хай не підгавкує..гівно ..одні серуть..
інші на вентилятор накидають..
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а правдорубит..когда подГАДЯть разнарядка біла,,,
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і тіко так...
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лучше всего чтобы в стране был хаос,ну как с Крымом.
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Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.
....
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.
И только в аэропорту
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз...
Скрепленный твёрдым сургучом
готовый протокол....
Поскольку он ведь ни при чём,
а просто -"мимо шёл".
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а тричі?
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Так пити менше треба. Армія вроджених, генетичних, алкашів...
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Ну а про нормальне потомство і мріяти зась...
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Краще зробіть свою самогонку добру!
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Те, що створено НА БРЕХНІ не може бути добрим. І ніколи не буде...
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московия просто наследует распавшейся Орде, она фактически ее выкидыш, ее продолжение. московский улус унаследовал земли ослабевшей, распавшейся Орды, большинство земель Чингизидов.
ну а рассеей, типа Русью она стала, чтобы претендовать на европейские земли Украины-Руси, Польши и т.д. скажите, сколько земель Руси у самой московии было до поглощения(воссоединения с) земель Украины?
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