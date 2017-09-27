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 Полиция обеспечит круглосуточное патрулирование населенных пунктов, из которых эвакуировали жителей, - МВД

калиновка

Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии будут круглосуточно нести службу по обеспечению порядка и безопасности людей в пгт. Калиновка и близлежащих населенных пунктах, где была проведена эвакуация населения из-за взрывов на военных складах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

На территории населенных пунктов, которые пока остаются опасными для пребывания людей, патрулируют около 300 полицейских и 100 нацгвардийцив. Они осуществляют обзор домовладений местных жителей, которых ранее эвакуировали из опасной зоны.

Продолжается работа правоохранителей на 49 блокпостах на территории Винницкой области. С помощью этих блокпостов обеспечивается перекрытия въездов в зону опасности.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В пострадавшей от взрывов боеприпасов Павловке сгорел дом, повреждена школа, у половины домов повреждены крыши и окна, - Минобороны. ФОТОрепортаж

По состоянию на 18.00 в полицию поступила информация о повреждении 9 зданий в результате попадания снарядов. Никакой информации о фактах мародерства или грубого нарушения правопорядка в настоящее время не зафиксировано.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Читайте: Вследствие взрывов в Калиновке погибших нет, пострадали 2 человека, - ГСЧС

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Це добре- не вистачало постраждалим від вибухів ще майно від мародерів втратити.
А мародери там точно є- вже є такі повідомлення.
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Дійсно, що є повідомлення про мародерів. Але у цій статті написано: фактів мародерства не зафіксовано. На Вашу думку чому це так?
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Бо там не стільки мародерили, скільки лазити по порожніх хатах. Може, шукали людей, аби вивезти, може, щось і пропало- та краще перестрахуватися.
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Так патрулируют да так патрулируют что жаже сами менты признают мародерство которое они недопатрулировали или может и сами обчистили.
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Патрулювання безлюдних населених пунктів....? Точно перестріляють одні одних, як у Княжичах...
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А мародери це зрадофіли, порохоботи, слов'яни, мусульмани-терористи чи просто патріоти?
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Покидьки, це точно. Пом'ятаю як тут на Центрі виправдовували палія у будинку депутата Борислава Берези. Жаліють у нас покидьків.
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Не читав. А Борислав- розумна людина. Дуже розумна.
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Твій сусід по Троєщині, десь біля Лиськівської квартира.
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Порохобот це Крест,Гыг,113113 та інші фейки,нормальна людина крім відрази та ненависті до офшорної мафії ,знищуючої Україну мати не може!Та Ви це мабуть знаєте...
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А я би не клепав їм ярлики, бо кожен має свою думку. Та просуватись можна до кожного.
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* Так присікатись... (Андроїд сам виправляє)
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А ярлики клепає той, хто не здатен мати власну думку.
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Думка це ж не методичка,якщо у пана Сашка вдається до методичок додавати власні думки,то у інших стецьків з цим біда...Це не ярлики,це констатація фактів...
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Ali Hasan а кто из вами перечисленных в начале АТО с дамбаса по домам бытовую технику новой почтой отправлял ?
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Кацапы, они сначала захватили с Крымом часть Херсонской области. Потом эту часть они вернули, но срывали и увозили даже унитазы. Расспросите Вевельсбург.
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а что Херсонская область относится к дамбасу ? Или второй вопрос почему новая почта с осени 14 года принимает отправления в зоне АТО в открытом виде ?
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цитата ,,Они осуществляют обзор домовладений местных жителей,, Обзор это что за разновидность несения службы такая ? Как на картине выходят три богатыря и смотрят вдаль на домовладения ?
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"Вони здійснюють огляд домоволодінь місцевих мешканців, яких раніше евакуювали із небезпечної зони."
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полиция в Украине обеспечивает ровно тоже самое и так же само,как обеспечивают ответственные за сохранение складов с оружием в безопасности и сохранности складов.которые еженедельно взлетают феерверками в воздух уничтожая десятки тысяч тонн боеприпасов в которых не нуждается украинская армия ведущая войну с куйлом....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция обеспечит круглосуточное патрулирование населенных пунктов, из которых эвакуировали жителей, - МВД
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