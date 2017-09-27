 Полиция обеспечит круглосуточное патрулирование населенных пунктов, из которых эвакуировали жителей, - МВД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
На территории населенных пунктов, которые пока остаются опасными для пребывания людей, патрулируют около 300 полицейских и 100 нацгвардийцив. Они осуществляют обзор домовладений местных жителей, которых ранее эвакуировали из опасной зоны.
Продолжается работа правоохранителей на 49 блокпостах на территории Винницкой области. С помощью этих блокпостов обеспечивается перекрытия въездов в зону опасности.
По состоянию на 18.00 в полицию поступила информация о повреждении 9 зданий в результате попадания снарядов. Никакой информации о фактах мародерства или грубого нарушения правопорядка в настоящее время не зафиксировано.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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А мародери там точно є- вже є такі повідомлення.
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