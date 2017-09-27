 В Калиновке потушено 6 сооружений, загоревшихся из-за попадания боеприпасов, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, с целью недопущения распространения лесного пожара задействованы два пожарных самолета АН-32П. Осуществлено 16 сбросов воды на очаги горения.
Кроме того, привлечено 7 противопожарных танков, 2 инженерные машины разграждения ИМР-2, экскаватор и средства воздушной разведки.
В целом к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 2589 чел. и 327 ед. техники. К месту ЧП направлены 20 пиротехнических расчетов численностью 98 чел. и 38 ед. техники.
Отключены линии электропередач Калиновка - Укрфлора и Калиновка - Лавровка. Отключено газоснабжение сел Дорожное, Медведка, Лавровка.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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П.С. І повірте, що і суд також не має відповідей! І навздогін, аби знали, що відео з камер спостереження з начебто хлопцями на обійсті Гентоша таке саме "правдиве!", як і відео затримання Монаха! Тобто, воно з хлопцями, але з іншими!!! Але на суд ця "дрібничка" не вплине і будуть впарювати нам, правду про летючого голландця! Думайте! Ау, побратими! Ви є?
Снова заметаем следы, тогда как на передовой не хватка боеприпасов!!! (((....
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