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 В Калиновке потушено 6 сооружений, загоревшихся из-за попадания боеприпасов, - ГСЧС

калиновка

По состоянию на 20:00 в зоне чрезвычайной ситуации в Калиновке (Винницкая область) потушено 6 сооружений, которые загорелись вследствие попадания боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, с целью недопущения распространения лесного пожара задействованы два пожарных самолета АН-32П. Осуществлено 16 сбросов воды на очаги горения.

Кроме того, привлечено 7 противопожарных танков, 2 инженерные машины разграждения ИМР-2, экскаватор и средства воздушной разведки.

В целом к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 2589 чел. и 327 ед. техники. К месту ЧП направлены 20 пиротехнических расчетов численностью 98 чел. и 38 ед. техники.

Отключены линии электропередач Калиновка - Укрфлора и Калиновка - Лавровка. Отключено газоснабжение сел Дорожное, Медведка, Лавровка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дорогу государственного значения, пролегающую возле Калиновки, снова открыли

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.









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З вашого дозволу, вкину ще своїх, тобто суб'єктивних!, п'ять копійок по справі Монаха і Кº. Отже!,- на мою думку, на господарстві Гентоша в ту злощасну ніч, щось відбулося - щось таке від чого дуже потрібно відвести увагу - приховати! Щось таке, де лунали постріли, можливо і зі славнозвісного автомата, можливо навіть і вбивство! Таки-так з того самого автомата, який виплив і якого ніяк не можуть "приклеїти" до хлопців, але, мабуть, саме і він є каменем спотикання! І якщо нормальний слідчий розрубає цей гордіїв вузол, то все стане на свої місця у царстві Гентоша в місті Самборі! І відкриються, ще багато роялів схованих у шафах гентоша, навіть те, чому патрони в рожку "знайденого" автомата були вставлені рукосракими, а не тими хто на передовій спав і днював з автоматами!!! Гентош - відомий герой місцевого етносу, що прославився своїми діями та увійшов до історії міста на Дністрі - від розкидання котлет до збирання бурштину - така собі давня мудрість на самбірський манер - "час збирати та розкидати!"))) Пам'ятаєте? Отож! Та зараз не про це! Питання 1-ше: - чому міліціянти "спецпризначенці", а саме вони мали би прибути на роззброєння озброєної банди!, прибули майже в спідньому? Не знаєте? Та, просто-таки, міліціянти були свідками того, що дуже файно приховується!!! Або знали, що це розвод котят!!! Інакше, за такий проступок - їм нє сносіть голови! Та й і дідька лисого вони б туди попхалися взагалі)! А потрібно було діяти нашвидкуруч, я б сказав навзмах! А поспішиш, як завжди... Питання 2-ге! - Чому медики не підтвердили смерть потерпілого від катувань дядьки чи, як там діда? А винесли вердикт - помер природно, від онкологічного захворювання!А хто-хто, а медики дуже добре розпізнають наслідки катувань! Так? Чи може сфера впливу Гентошів ще не досягла медиків? І затягування слідства сприяє цьому?!!! А якщо подивитися на "інстаграм" з потерпілим - то в ковдрі то без - стає зрозуміло про театральну постановку, не дуже файного режисера!!! Питання 3-тє - Де наслідки удару ногою в обличчя потерпілої? Мовчу вже про наслідки ударом автомата іншим учасникам постановчого "забігу"))) Хай скажуть адресу того косметолога, який зумів заховати наслідки побоїв! Як правило постраждалі що що, але не приховують їх!!! А у них як, у тій байці - тут є, а тут ні, а тут знову є! Питання 4-те: У хлопців знайшли в кишенях скотч та інші знаряддя злочину)))? Слава Богу, що не набої, гранати чи популярні у міліційних обшуках - наркотики))) Це ж треба, зробивши з хлопців злочинців - зробили з них, ще й ідіотів, які втікаючи з місця злочину "прихопили" з собою ні що інше, а саме скотч та ножиці, чи ще якусь там фігню))) Знаєте нащо? Та це єдине, чим можна було притягнути за вуха будь кого хто попався б міліціянтам тієї ночі в зоні досяжності "бобіка" і звинуватити у скоєному! І не важливо куди, а тим більше звідки йшли тієї ночі хлопці - їхня біда в тім, що вони натрапили на того "бобіка" та й ще з таким вдалим для міліції послужним списком!!! Як кажуть - на ловця і заєць... І судові засідання на протязі 1,5 року тому доказ! І не виправляйте мене, що вже не міліція, а поліція - яка на фіг різниця! Що в лоб, що по лбу! Амінь!
П.С. І повірте, що і суд також не має відповідей! І навздогін, аби знали, що відео з камер спостереження з начебто хлопцями на обійсті Гентоша таке саме "правдиве!", як і відео затримання Монаха! Тобто, воно з хлопцями, але з іншими!!! Але на суд ця "дрібничка" не вплине і будуть впарювати нам, правду про летючого голландця! Думайте! Ау, побратими! Ви є?

Снова заметаем следы, тогда как на передовой не хватка боеприпасов!!! (((....
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Сообщается о том, что группировка Джейш аль-Изза сбила из ПТУР TOW российский вертолет в районе Хаттаб, северная Хама. Российский экипаж уничтожен.

В Калиновке потушено 6 сооружений, загоревшихся из-за попадания боеприпасов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5285
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Калиновке потушено 6 сооружений, загоревшихся из-за попадания боеприпасов, - ГСЧС
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