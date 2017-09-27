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 Войска оперативного командования "Юг" усилили охрану важных объектов, - Минобороны

пожар калиновка

Войска оперативного командования "Юг" усилили режим охраны важных объектов и провели дополнительные практические тренировки с личным составом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.

В информации отмечается: " В войсках оперативного командования "Юг" ужесточен режим охраны важных объектов и проведены дополнительные практические тренировки с личным составом по повышению бдительности в суточных нарядах и караулах, действий в экстремальных ситуациях при возникновении пожаров на объектах и ​​военной технике, противодействия диверсионным группам, освобождение от них захваченных зданий и помещений. Занятия проводили офицеры, имеющие значительный опыт боевых действий - участники АТО.

"Необходимо постоянно совершенствовать боевые навыки, понимать ситуацию и предвидеть возможные последствия. Сегодня военнослужащие хорошо усвоили некоторые аспекты маскировки при ведении боевых действий в местных условиях, оказание первой медицинской помощи при более прогнозируемой и возможных ранениях, отработали практический алгоритм действий при возникновении пожара на складах и автомобильной технике. Но, работать еще есть над чем, что мы и будем делать", - отметил заместитель начальника командного центра ОК "Юг" полковник Валерий Водолазский.

Кроме того, рабочие группы из офицеров штаба командования выбыли к местам расположения подчиненных арсеналов и баз хранения вооружения и боеприпасов с целью проведения подобных и дополнительных практических занятий".

Также читайте: Вследствие взрывов в Калиновке погибших нет, пострадали 2 человека, - ГСЧС

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.


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я эту хрень об усилении читаю после каждый возгорания складов.
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Неужто ДОЖДАЛИСЬ ? Сколько должно было прогреметь взрывов, чтоб власть наконец-то ЗАЧЕСАЛАСЬ ? Или это тоже не надолго ?
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Войска оперативного командования "Юг" усилили охрану важных объектов, - Минобороны

Не тоді собак годують...
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а противопожарные мероприятия провели на месте уже сгоревшего склада...
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Так-так! Это- радует. А что же так мощно рвануло в 17.24, в Мариуполе??? На местном сайте- ноль инфы. А скорые, полиция и пожарка- выли авто! Через 18 минут, после взрыва. Приблизительно - район порта.
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Минобороны лучше бы заткнуться и сопеть в тряпочку.... , а лучше всем составом застрелится... Позорники... - авторитет уже как у ментов... 0..
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Они сейчас будут демонстрировать повышенную активность . Типо , все под контролем , враг не пройдет !
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Galicja - лизоблюды, воры, взяточники, импотенты, трусы, бездари, дешевки, предатели, политические проститутки - вот кто работает в Минобороне...
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Сообщается о том, что группировка Джейш аль-Изза сбила из ПТУР TOW российский вертолет в районе Хаттаб, северная Хама. Российский экипаж уничтожен.

Войска оперативного командования "Юг" усилили охрану важных объектов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 130
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За весь день,на мордорських сайтах ні слова....
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При всем своем уважении- здесь размещали эту инфу с утра, часов около 9-ти. Я ожидал подтверждения от Аль-Джазиры или кацев. Не нашел.
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Я цю новину чув ще зранку,у багатьох інтернет новинах,і спеціально моніторив кацапів на протязі дня..Мовчать,як води набрали...Мабуть замовчують,бо ще генерала не поховали...
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" Войска оперативного командования "Юг" усилили охрану важных объектов "

Пхахаха
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Тепер всім зрозуміло, що команда Порошенка винищує Україну. І тільки патріоти ОУНівці здатні бути при владі.
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здатні, але, це ще питання, хто більше наробить шкоди...
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услили охрану свадеб и корпоративов шоколадных ?
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Усилили они охрану обьектов, пока не грянул гром. Чем до этого занимались? Позорище на весь мир.
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всего то рвануло каких то пять складов чтоб они начали думать а не улучшить ли нам охрану объектов...министр обороны если у тебя осталось хоть капля офицерской чести - застрелись, а хотя кому ето я....
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щеколадная мразь,а кто вам мешал после предидущего случая?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВойска оперативного командования "Юг" усилили охрану важных объектов, - Минобороны
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