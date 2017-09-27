 Войска оперативного командования "Юг" усилили охрану важных объектов, - Минобороны

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.
В информации отмечается: " В войсках оперативного командования "Юг" ужесточен режим охраны важных объектов и проведены дополнительные практические тренировки с личным составом по повышению бдительности в суточных нарядах и караулах, действий в экстремальных ситуациях при возникновении пожаров на объектах и военной технике, противодействия диверсионным группам, освобождение от них захваченных зданий и помещений. Занятия проводили офицеры, имеющие значительный опыт боевых действий - участники АТО.
"Необходимо постоянно совершенствовать боевые навыки, понимать ситуацию и предвидеть возможные последствия. Сегодня военнослужащие хорошо усвоили некоторые аспекты маскировки при ведении боевых действий в местных условиях, оказание первой медицинской помощи при более прогнозируемой и возможных ранениях, отработали практический алгоритм действий при возникновении пожара на складах и автомобильной технике. Но, работать еще есть над чем, что мы и будем делать", - отметил заместитель начальника командного центра ОК "Юг" полковник Валерий Водолазский.
Кроме того, рабочие группы из офицеров штаба командования выбыли к местам расположения подчиненных арсеналов и баз хранения вооружения и боеприпасов с целью проведения подобных и дополнительных практических занятий".
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Не тоді собак годують...
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