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 Политика Украины, Экономика
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 Министр энергетики РФ Новак отверг предложение Порошенко о продаже газа Европе на восточной границе Украины

новак

Предложение Президента Украины Петра Порошенко о продаже российского газа Европе на востоке Украины нецелесообразно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью австрийской газете Die Presse.

"Мы считаем это нецелесообразным", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

На вопрос о возможности продления контракта на транзит газа через Украину после 2019 года Новак ответил, что это будет зависеть от переговоров между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". "Пока что переговоров не проводится... Если есть какие-то коммерческие предложения, интересные для "Газпрома", "Газпром" готов к переговорам. Мы видим, что появляются предложения удвоить стоимость транзита. Зачем? Это неприемлемо", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша не желает продлевать газовый контракт с Россией после 2022 года, - Ващиковский

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к Верховной Раде заявил, что страны ЕС с 2020 года должны закупать российский газ "не на западной, а на восточной границе Украины, а Украина качественные транзитные услуги будет предоставлять не России, а ЕС".
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Офшорник торговым партнерам предложения делает? Цикаво, а нам-то обо всех рассказывают?
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Да уж ,про газ и как его кому впарить эти твари знают всё !!!
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Кому что ,а барыгам бабло,а самоподпал и уничтожение бк в угоду хуйлу - то перемога.
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Новака, конечно, лучше прикончить. Это ясно.
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а что изменится ? будет другой министр и скажет то же самое, политику определяет не он
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Прикончить или не прикончить путлеровского министра - так вопрос вообще не стоит. Прикончить, конечно! Это не повод для дискуссии.
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крепко за липецкие киндер-сюрпризы его, видать, держат
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У барыг оказывается еще и есть граница с торговыми партнерами,вообще скот пережрал на ДР?
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Пороховня , опять Петр Алексеевич с агрессором торговые делишки крутит . Непорядок . В спам , меня ! В спам !
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Прочитай еще разок . Только внимательнее
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Оказывается маразм не имеет границ и пределов, послушать со стороны без омерзения просто нет сил - надо бы определиться - либо агрессор, либо что-то другое!
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а транзит? кто оплачиать будет? венгры? они теперь злые.. на кой болгарский перец срачно необходима была эта реформа образования в таком виде?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинистр энергетики РФ Новак отверг предложение Порошенко о продаже газа Европе на восточной границе Украины
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