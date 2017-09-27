 Министр энергетики РФ Новак отверг предложение Порошенко о продаже газа Европе на восточной границе Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью австрийской газете Die Presse.
"Мы считаем это нецелесообразным", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
На вопрос о возможности продления контракта на транзит газа через Украину после 2019 года Новак ответил, что это будет зависеть от переговоров между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". "Пока что переговоров не проводится... Если есть какие-то коммерческие предложения, интересные для "Газпрома", "Газпром" готов к переговорам. Мы видим, что появляются предложения удвоить стоимость транзита. Зачем? Это неприемлемо", - заявил он.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к Верховной Раде заявил, что страны ЕС с 2020 года должны закупать российский газ "не на западной, а на восточной границе Украины, а Украина качественные транзитные услуги будет предоставлять не России, а ЕС".
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