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Все про:СБУ (14971) терроризм (20588) Франция (1997)

 В открытии фейкового "представительства ДНР" в Марселе принимали участие политики и эксперты, финансируемые Кремлем, - СБУ

франция

Участие в открытии в Марселе фейковых представительства террористической организации "ДНР" приняли маргинальные французские политики и эксперты, которые финансируются Кремлем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении СБУ в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "СБ Украины хорошо известны личности пяти французских граждан, которые присутствовали на "церемонии открытия центра ДНР" в Марселе.

"Председатель центра" Хубер Файяр вместе с "единомышленниками" Кристианом Борелли и Кристианой Пуйоль прибыли в "ДНР" летом 2017 через территорию России. В Москве они, в частности, встретились с предательницей Украины Наталией Поклонской. Во временно оккупированном Донецке "делегация" подписала соглашение об открытии "центра" с так называемой и.о. министра иностранных дел "ДНР" Никаноровой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Жалкая попытка узаконить террористическую организацию", - посольство Украины отреагировало на открытие "представительства "ДНР" в Марселе

На открытии "представительства" также присутствовал президент объединения "Моя страна Франция" Жак Клостерман, который посещал ОРДЛО еще в 2016 году, когда его структура входила в "Национальный фронт". Перед выборами 2017 это объединение было исключено из коалиции Марин Ле Пен.

Пятый "почетный гость" открытия "центра" Ксавье Моро - французский аналитик и военный эксперт. За последнее время неоднократно озвучивал тезисы выгодные кремлевской пропаганде и организовывал публичные мероприятия за деньги российских спецслужб.

Сегодня после публичного заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина об открытии в Марселе фейковых "центра ДНР" французский МИД официально обратился в правоохранительные органы страны проверить законность открытия на территории Франции представительства террористической организации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Франции обратилось в прокуратуру в связи с планами по открытию в Марселе "представительства "ДНР"
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в Марселе? то публичный дом, для моряков, был, походу)
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так он там и остался - если содержанки кремля прибежали на шоу - то это и есть бардель копеечный
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Был. Там щас из порта- тока на такси, как в Нигерии. Бо башку отобьют. В лучшем варианте- просто ограбят.
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К чему инфа эта от сбу ,которая известна из инета?.Смешно выглядит на фоне потери очередного склада бк.
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Це вже п'яте представництво ДНР на території ЄС.................
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Да хоть десятое. Дело не в количестве. Уже Запад сколько раз заявляет, где ваша контрпропаганда? А мы сопли жуем, как в детском саду, "сам дурак".
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Четыре предыдущих уже закрыли...закроют и это пятое......
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Еврошлюхи, пользованные кремлём. Дорогие, элитные ляди.
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о чем статья? популяризация днр?Участники открытия персоны нон грата?или сейчас этим некому заняться-все в сватово новобогдановке калиновке?
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От мені цікаво... Якщо європейська політика ВИЗНАЛА ці лугандони - ТЕРОРИСТАМИ, то якого лисого-пархатого європейська поліція, чи хто там за розслідування тероризму відповідає, НЕ АРЕШТУВАЛИ ТАМ ВСІХ терористів разом з їх підтримкою?... Де ж славнозвісна європейська боротьба з тероризмом?...
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Место встречи для педерастов.....педерасты всех стран объединяйтесь под флагом лугандонии....
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С каких пор лесное у#бище Поклонская представительница от Украины... оно клуша обрыганая и не более.
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Зато сосет так...что даже каменный памятник николашке мироточит......
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Само недоразумение под названием поНоссия фейковое,кто мне покажет на карте русскую Республику?Колмыкия есть,Тува есть,а кацапии нет,ее не существует,вот почему Хуйло говорил что у пидаРассии нет границ.
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а каму там в Марселе нужна ДНР и ее представительство я уверен в том что 99% жителей Марселя да и Франции не знают что такое ДНР и еще а как же ЛНР? почему нет представительства? что за дискриминация по национальному признаку
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