 В открытии фейкового "представительства ДНР" в Марселе принимали участие политики и эксперты, финансируемые Кремлем, - СБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении СБУ в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "СБ Украины хорошо известны личности пяти французских граждан, которые присутствовали на "церемонии открытия центра ДНР" в Марселе.
"Председатель центра" Хубер Файяр вместе с "единомышленниками" Кристианом Борелли и Кристианой Пуйоль прибыли в "ДНР" летом 2017 через территорию России. В Москве они, в частности, встретились с предательницей Украины Наталией Поклонской. Во временно оккупированном Донецке "делегация" подписала соглашение об открытии "центра" с так называемой и.о. министра иностранных дел "ДНР" Никаноровой.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Жалкая попытка узаконить террористическую организацию", - посольство Украины отреагировало на открытие "представительства "ДНР" в Марселе
На открытии "представительства" также присутствовал президент объединения "Моя страна Франция" Жак Клостерман, который посещал ОРДЛО еще в 2016 году, когда его структура входила в "Национальный фронт". Перед выборами 2017 это объединение было исключено из коалиции Марин Ле Пен.
Пятый "почетный гость" открытия "центра" Ксавье Моро - французский аналитик и военный эксперт. За последнее время неоднократно озвучивал тезисы выгодные кремлевской пропаганде и организовывал публичные мероприятия за деньги российских спецслужб.
Сегодня после публичного заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина об открытии в Марселе фейковых "центра ДНР" французский МИД официально обратился в правоохранительные органы страны проверить законность открытия на территории Франции представительства террористической организации".
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https://www.youtube.com/watch?v=4xJ-kcfy6TE
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сватово новобогдановкекалиновке?
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