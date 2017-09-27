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 Политика Украины
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 Гриневич о позиции РФ насчет закона "Об образовании": "Мы не можем ориентироваться на государство-агрессор"

гриневич

Украина не может ориентироваться на мнение России относительно закона "Об образовании".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Российская Федерация имеет разные, абсолютно странные реакции и позиции относительно того, как развивается Украина. Мы не можем ориентироваться на государство-агрессор", - сказала она. По ее словам, приоритетом является защита украинских граждан независимо от их национального происхождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подписанный Порошенко закон "Об образовании" станет "актом этноцида русского народа" в Украине, - Госдума РФ подготовила заявление в ООН

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
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что значит можем или не можем ориентироватся ты что дура. Украина имеет право на соблюдение своих интересов как государство что за рабская логика
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Ти з сусідами теж так розмовляєш? Часто по пиці б'ють?
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я з сусідами не розмовляю з тих пір як вони підтримали Януковича на піст президента України уявляєш скільки вже часу пройшло
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Розмовляти треба, якщо відразу не вбив. Так буде вірно. Та зброю тримати напоготові.
От так зараз Україна і живе з таким сусідом, як рашка.
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треба ізолювати себе від такиз сусідів дурня перевиховати не можливо не витрачай свій час дарма
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Як ти ізолюєшся? Коли у вас один будинок на двох та всі комунікації постачання спільні? Відімкнеш собі світло, газ, воду та каналізацію? І кому ти гірше зробиш?
А в нас саме така ситуація- і змінюється вона дуже повільно, важко та дорого.
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Навпаки, треба було розмовляти і пхати писком в то що овоч робив на посаді .
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дурня перевиховати не можливо не витрачай свій час дарма
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Не вважай інших дурнішіми за себе- бо помилка дорого коштуватиме. Вважай їх іншими.
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Кацапы мрази конченые - закрыть границу для русских свиней и департирывать всех с кацапскими поспортами , это орчье племя должно жить в Мордере а не в Средеземье ...
И то что там в башне Саурона пиздят мало должно кого то интересовать ...
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А это шо и кто мешал расторгнуть

27.09.17 12:57
РФ вправе апеллировать к договору о дружбе и партнерстве с Украиной, поскольку де-юре он действует, - Песков о заявлении Госдумы про закон "Об образовании"
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Ну письков может даже к лиге сексуальных меньшинств апеллировать, как почётный член данной организации.
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Так а может все таки договор расторгнуть,раз агрессор или шуточками детскими прикрыватся
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Конечно стоит расторгнуть, причём ещё в 2014-м.
Но давай будем справедливы. Не министр же образования должен это делать.
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ну так ?
кто у нас гарант и представитель страны на международной арене ?
рпааавильно, молодец, возьми шоколадку с полки
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Уйлостан может апеллировать по договорам к Украине?
Пусть начнет только!
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https://censor.net.ua/news/457084/rf_vprave_apellirovat_k_dogovoru_o_drujbe_i_partnerstve_s_ukrainoyi_poskolku_deyure_on_deyistvuet_peskov

Дивно, що ви не чули. Ця новина вже навіть на Цензорі опублікована сьогодні. Не кажучи вже про те, що ми тут, на форумі Цензора, роками кричимо і звертаємо увагу громади, що цей договір повинен бути юридично розірваний, якщо кацапія -агресор, як полюбляють говорити (а нажаль не робити) наші політики, то чинність такого договору = сюр. Та й взагалі, нонсенс - агресор анексував Крим, окупував частину Донбасу, роками веде повномасштабну антиукраїнську інформаційну кампанію не тільки на кацапії, а і по всьому світові, а в нас, виходить, що досі чинний Договор від 1997 року про дружбу з цим агресором.... Про введення візового режиму, не кажучи вже про розірвання дипломатичних відносин не йдеться навіть. Договір про дружбу з агресором чинний, розумієте...про що далі мова. Доречі, цікаво було б послухати думку МЗС України, Клімкіна з цього приводу... як так?
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Вы на союзников из ЕС ориентируйтесь,просрать дружбу с соседями из ЕС это надо уметь,кацапы идут нах,но зачем ЕС посылать?
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Крот, а может всех... и кацапов и "друзей" из ЕС... По тихому, как в Швейцарии? Нах это все кодло "озабоченых советников"?? Вместе с петром-именинником фейрверковым? Каждая шваль даст цент барыге,тот в слепой траст спрыгнет, а в залог возьмет миллионы живого люду... с землями, все что осталось за душой... Богатая страна, е-мае! Разворовали пляди! Повесить парочку, остальных послать к е-матери! Ибо так и будут кошмарить с "языковыми" и прочими муйнями....и беспросветно нас ныщиты!

П.С. не, ну.... поговорить-то можно?
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Это что бы вам, козломордым, понятно было. Вы тут пасетесь круглосуточно.
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Государство - террорист , точнее террористическая банда
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А нашо це їм? Вони зараз створюють нову націю- "росіяни". От тільки ніхто не знає, що це таке.
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Гриневич , шо ты такое говоришь ? Какой нахрен агрессор ? Это же наш торговый партнер , причем любимый , торговый партнер
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А вот Петру Алексеевичу - не насрать . Он очень продуктивно работает в этом направлении . Ты шо , не уважаешь мнение Петра Алексеевича
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Ватнорогое, твои высеры интересны исключительно слопатоедам и сговнапетухолепителям. Зря тут пасешься.
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Звичайно не насрати. Він вас, манкуртів, як скло бачить. І я його думку дуже поважаю "Собаки гавкають, а країна йде вперед. "Прощай , немита та блядьска Раша". А от думка собак, які тут днями брешуть, мене цікавить мало.
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Да дело даже не в том что Рашка-агрессор. Дело совсем в другом: И Рашка и Болгария и Румыния и Венгрия и Греция гонят на нас бочку за "закон об образовании", но в самих этих странах на государственном содержании НИ В ОДНОЙ нету НИ ОДНОЙ школы на украинском языке всего процесса обучения, (не путать с изучением факультативным изучением украинского - как одного предмета).
Мало того - в той же Рашке валом национальностей живут в куче автономных карёв и республий, но ни чукча ни татарин ни ингуш и ни чеченец НЕ СМОГУТ в Рашке поступить НИ В ОДИН в ВУЗ или на госслужбу в ЛЮБОМ регионе Рашки БЕЗ обязательного знания русского языка. То есть в Рашке знание и обучение на государственном языке ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ВСЕХ. Так КАКОГО ХРЕНА ОНИ ВСЕ требуют от Украины - где украинский целиком справедливо единственный государственный язык?
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Ну эта "рехформа" показала как к Украине относятся петины партнеры.Де ж ришучая пидримка о которой барыга взахлеб рассказывал.С парашей все ясно,там вечный бан,а как же с запада.А там так же,с одной лишь разницей,что они зависят от германии,франции.Соседи Украины рассматривают ее через призму своих территориальных претензий и сугубо количества бабок иипреференций получаемых с ордынской помойки.
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"Мы не можем" - пипец построение речи. Как будто раб вымаливает у хозяина не наказывать его за то что ослушался. А сказать прямо и четко что Украина в своем развитии не обращает внимания на желания и хотения агрессора с которым ведет войну - нельзя?????
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Так у влади має бути дипломатична мова- це ж не перемовини чЁтких пацанів.
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Це для тебе істина в останній інстанції? А для мене це- ворог.
Горіть у пеклі, москалі!
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Не петляй саша,ты сказал про дипломатов,вот тебе договор,остальное то уже лукавство ,нет бы сказать,да гниды не расторгли договор с агрессором,так нет же увернулся
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Про цей договір все давно сказано- і тільки москалі та корисні ідіоти знову до цього повертаються.
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Напомни пожалуста кто,где и когда,а то как обычно тумана напускаешь только, а виноваты конечно корыстние идиоты,а ты не задумывался насколько именно ты и тебе подобные очень даже корыстные хуйлу
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А нашо воно мені? Я москальське лайно не розповсюджую- це тобі воно подобається.
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А слабо открыть английские бесплатные школы? Все споры утихнут. Ну и украинские на выбор
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ти ж тут підробляєш..можеш собі дозволити платні мабуть...а от більшість українців не можуть...
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та й боюсь ти крім кацапської вульгарної інших іноземних не подужаєш
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Гриневич о позиции РФ насчет закона "Об образовании": "Мы не можем ориентироваться на государство-агрессор" - Цензор.НЕТ 1121Ahmad‏ @AlAhmediya 9 ч.9 часов назад
Питання не в тому, що Венгрія, расєя та інші рвуть Україну за свій изык, а в тому, що Україна нікому не перервала горло за свою Мову! (с)
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Дура баба ,росийская агрессия,хуйло,и хуйлостан никакого отношения к русскому языку не имеют ! Иди вали оккупантов,взрывай кремль,вешай путина а язык тут совершенно не при чём...
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Не кажи, вони йшли "захищати" російськомовних, забув про стогін ватних самок про інструкції українською на ліках ? Тепер не мають ніяких .
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Это повод всего навсего а повод если есть желание всегда можно найти любой ,дурак он же может запросто попросить закурить у столба а молчание в ответ принять за оскорбление ...
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Правильно, але наразі це привід до українізації .
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Не согласен совершенно ,в Украине,где большинство населения говорит и думает на русском языке этот закон есть ЗЛО,которое может послужить трамплином к реваншу пророссийских сил.
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Твоя думка, я не згоден з тобою, досить панькатись .
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То тобі лише здається що більшість розмовляє російською ))
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Хлопче звідки така інформація, що більшість розмовляє російською, це цілковита брехня, хоча тобі з Канади краще знати, ніж нам українцям!
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Звідки в тебе така інформація про русскоязичное население ватник ти хочо б поцікавився статистикою перепису населення за 2001 ,а не писати нісенітниці .
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Ориентироваться надо обязательно. Если оккупант возмущается, значит вещь хорошая надо брать.
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Всех "друзей" из педерации, мадьярского Йобика и великорумын надо послать. Какая то левая евротолерантность
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_Можно отвечать людоедам гораздо лаконичней, используя всего лишь пять букв. Краткость - сестра таланта.
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Цікаво, а про що в аналогічному Законі РФ прописується? Там же тих "язиков" нацменшин, що собак нерізаних.
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Де юро не всегда совпадает с де факто. Исходя из фактов, а не предположений, но де факто РФ является самым крупным торговым партнером Украины и все что происходит (об этом говорит украинская статистика), я имею виду полемику политиков никак не вяжется с тем, что они делают и у запада вполне обоснованно напрашивается вопрос - какого хрена вы там творите?
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а реформа в чем? А в Конституцию были внесены изменения? ст.10 гласит "В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины." . Я только "за" такие инициативы, но почему все делается через ж...уже столько лет??
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Так закон и не нарушает эту статью. Свободно развивай что хочешь. Хоть суахили с мандаринским. Но за свой счёт! А государственные учреждения образования должны производить обучение на государственном - украинском.
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путиноиды 70 лет этноцидили в Украине хватит жрать друг друга в краснодаре сожрите убийцу царя
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А если РФ подаст в Печерский суд,и он обяжет нас учесть ихнюю хрень?Уже и этому х.. удивлюсь
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Науя им суд, у них свой человек петрушка есть.
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А вы что, уже ПРИЗНАЛИ Рассию "государством-агрессором"?!!
Что-то я такого закона от Верховной Рады не помню.
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CA Глеб Тищенко
Не согласен совершенно ,в Украине,где большинство населения говорит и думает на русском языке этот закон есть ЗЛО,которое может послужить трамплином к реваншу пророссийских сил.
========
У тебя психология пуйла.....а ты не троль кацапсинский?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриневич о позиции РФ насчет закона "Об образовании": "Мы не можем ориентироваться на государство-агрессор"
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