 Гриневич о позиции РФ насчет закона "Об образовании": "Мы не можем ориентироваться на государство-агрессор"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
"Российская Федерация имеет разные, абсолютно странные реакции и позиции относительно того, как развивается Украина. Мы не можем ориентироваться на государство-агрессор", - сказала она. По ее словам, приоритетом является защита украинских граждан независимо от их национального происхождения.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
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РФ вправе апеллировать к договору о дружбе и партнерстве с Украиной, поскольку де-юре он действует, - Песков о заявлении Госдумы про закон "Об образовании"(91)
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Венгрия прибегает к шантажу, а не к спокойным переговорам. Мы будем действовать зеркально, - Арьев о скандале из-за закона об образовании(109)
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От так зараз Україна і живе з таким сусідом, як рашка.
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А в нас саме така ситуація- і змінюється вона дуже повільно, важко та дорого.
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И то что там в башне Саурона пиздят мало должно кого то интересовать ...
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27.09.17 12:57
РФ вправе апеллировать к договору о дружбе и партнерстве с Украиной, поскольку де-юре он действует, - Песков о заявлении Госдумы про закон "Об образовании"
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Но давай будем справедливы. Не министр же образования должен это делать.
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кто у нас гарант и представитель страны на международной арене ?
рпааавильно, молодец, возьми шоколадку с полки
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Пусть начнет только!
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https://www.youtube.com/watch?v=_KQZsfFPB94
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Дивно, що ви не чули. Ця новина вже навіть на Цензорі опублікована сьогодні. Не кажучи вже про те, що ми тут, на форумі Цензора, роками кричимо і звертаємо увагу громади, що цей договір повинен бути юридично розірваний, якщо кацапія -агресор, як полюбляють говорити (а нажаль не робити) наші політики, то чинність такого договору = сюр. Та й взагалі, нонсенс - агресор анексував Крим, окупував частину Донбасу, роками веде повномасштабну антиукраїнську інформаційну кампанію не тільки на кацапії, а і по всьому світові, а в нас, виходить, що досі чинний Договор від 1997 року про дружбу з цим агресором.... Про введення візового режиму, не кажучи вже про розірвання дипломатичних відносин не йдеться навіть. Договір про дружбу з агресором чинний, розумієте...про що далі мова. Доречі, цікаво було б послухати думку МЗС України, Клімкіна з цього приводу... як так?
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П.С. не, ну.... поговорить-то можно?
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Мало того - в той же Рашке валом национальностей живут в куче автономных карёв и республий, но ни чукча ни татарин ни ингуш и ни чеченец НЕ СМОГУТ в Рашке поступить НИ В ОДИН в ВУЗ или на госслужбу в ЛЮБОМ регионе Рашки БЕЗ обязательного знания русского языка. То есть в Рашке знание и обучение на государственном языке ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ВСЕХ. Так КАКОГО ХРЕНА ОНИ ВСЕ требуют от Украины - где украинский целиком справедливо единственный государственный язык?
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Горіть у пеклі, москалі!
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Питання не в тому, що Венгрія, расєя та інші рвуть Україну за свій изык, а в тому, що Україна нікому не перервала горло за свою Мову! (с)
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Не просто, агресор...
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Что-то я такого закона от Верховной Рады не помню.
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Не согласен совершенно ,в Украине,где большинство населения говорит и думает на русском языке этот закон есть ЗЛО,которое может послужить трамплином к реваншу пророссийских сил.
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У тебя психология пуйла.....а ты не троль кацапсинский?
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