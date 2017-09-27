 Посольство Великобритании о приговоре Умерову: "Этот случай подтверждает дальнейшее ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в Крыму"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении дипломатического представительства.
"Осуждение заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения по обвинению в "сепаратизме" вызывает глубокое беспокойство. Это дело является очередным свидетельством систематического преследования Российской Федерацией людей, которые выступают против незаконной аннексии Крыма", - убеждены в дипмиссии.
"Этот случай подтверждает дальнейшее ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, начиная с 2014 года, о чем говорится в последнем докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о нарушении прав человека в Крыму, который был обнародован 25 сентября. Позиция Ильми Умерова о незаконности аннексии Крыма широко поддержана международным сообществом, в частности, Генеральной ассамблеей ООН и Евросоюзом, который ввел соответствующие санкции против России. С самого начала дело Умерова, включая содержание в психиатрическом отделении в 2016 году, не соответствовало никаким международным стандартам", - подчеркивает посольство.
"Мы не признаем и никогда не будем признавать незаконной аннексии Крыма Россией. РФ должна вернуть Крым Украине и немедленно освободить всех задержанных и заключенных в связи с их несогласием с действиями российской власти на Крымском полуострове", - сказано в заявлении.
Напомним, 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Ему назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения. Также Умерову запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ.
В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Умерова уголовное дело. Его обвиняли по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России).
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