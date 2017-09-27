 Телебашня высотой 110 метров будет достроена на Ривненщине до конца года, - Нацсовет

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
По словам члена Нацсовета Сергея Костинского, Концерн РРТ возобновит монтаж башни, высота которой сейчас составляет 70 м. После завершения монтажных работ мачта достигнет 110 м, что значительно расширит территорию распространения сигнала радиостанций Общественного вещания.
"Строительство телебашни в пограничной области является стратегическим проектом. После обсуждения вопроса на Комиссии Концерн РРТ взял на себя обязательство до конца года завершить ее монтаж. Также мы договорились, что местные вещатели обратятся в Национальный совет по просчетом новых частот. Таким образом, дефицит украинского вещания в этой части региона в ближайшее время будет ликвидирован", - отметил чиновник.
О том, что завершение строительства телебашни задерживается уже несколько лет, членов Национального совета проинформировал руководство области во время выездного заседания регулятора в Ривном.
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http://gordonua.com/news/money/ukraina-podnyalas-vyshe-butana-v-mirovom-reytinge-konkurentosposobnosti-209320.html
Украина поднялась выше Бутана в мировом рейтинге конкурентоспособности
Возглавляют рейтинг конкурентоспособности Швейцария, США, Сингапур, Нидерланды и Германия.
Сегодня 18.45
Украина поднялась на четыре позиции и заняла 81-е место в ежегодном глобальном рейтинге конкурентоспособности The Global Competitiveness Index 2017-2018. Об этом сообщается на сайте Всемирного экономического форума.
Всего в рейтинге 137 стран. В первую пятерку вошли Швейцария, США, Сингапур, Нидерланды и Германия.
Соседями Украины в списке стали Бразилия (80-е место) и Бутан (82-е место). При этом Россия поднялась с 43-го на 38-е место.
Последние места заняли страны Африки: Мавритания, Либерия, Чад, Мозамбик, Йемен.
В 2016 году Украина занимала в глобальном рейтинге конкурентоспособности 85-е место.
The Global Competitiveness Index - рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности по версии Всемирного экономического форума.
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В какой части? На Ривненщене? Там "дефицит"??? Я перделю...
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https://www.youtube.com/watch?v=L246JbplYI8
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