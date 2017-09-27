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 Дорогу государственного значения, пролегающую возле Калиновки, снова открыли

калиновка

Автодорогу государственного значения М-21 Житомир - Могилев-Подольский, которую накануне закрыли из-за пожара и взрывов в Калиновке (Винницкая область), открыли снова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, сейчас путь свободен для транспорта. По дороге проезжают и фуры, и легковые автомобили. Можно свободно добраться и до самой Калиновки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вследствие взрывов в Калиновке погибших нет, пострадали 2 человека, - ГСЧС

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.


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С каждым днем все радостнее жить.
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костя идёт на АП, он обещал! отдай ему сокЫру, иначе не сможет воЭн барЫг пАбедить
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А топор? А взять АП? Не ты ли предлагал? И помни: СБУ мониторит! А теперррььь... Костин ответ:
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угу, тут більше року тому кацахол пообіцяв нарити мої коменти від другого травня 2014, щоб довести шо мене тоді під будинком профспілок не могло бути - досі риє. сантьяго - це не його другий нік часом?
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Открыли дорогу?
Чем не повод, назвать дорогу новой и в связи с этим, сделать ее платной?
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Пытаются по доброй традиции збить резонанс.Все крысы шоколадные попрятались по норам,шестерок своих выпустили отгребать.Скоро ушлышим от барыги,что мужеложенко неуновиноват и орден за офигенную спецоперацию по спасению складов.Уже мульку забрасывают,что там пострадало только 30 процентов бк.
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Сейчас очень бы хотелось услышать из болота соевого кваканье про какие выводы из прошлых чп на складах,кто посажен.Но увы этого нет и склады будут дальше рваться.
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Он, шо, реально (!!!) так ляпнул???!!! Мне, пока- не верится. Я не могу ЭТО осознать. Это что? Проба на реакцию? Что с нами можно вытворять всё что угодно... Но. Я таки пока не верю. Не получается, честно.
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щас на NEWSONE Мочат Порошенко, Муженко и всю шоколадную шушеру...в 20:00 будет выступать Тимошенко
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ватный скот недоумевает : В Украине изучают украинский.
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Барыг замочили уже? Помошника подсуечу, мочитель барыг знатный!
https://www.youtube.com/watch?v=PuAZQaY3N4M
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Патриотичненько, чего ж?

Погнали на канал сепара мураева и его ватного друга рабиновича - там "патриоты" барыг мочат!
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Добра звістка для українців. І погана для москалів.
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Сейчас в новостях показывали дед с Калиновке тащит на тачке боеприпас килограммов 50, его спрашивают куда ты везёшь? В металлолом сдам. Ну что за народ такой? Как дамбасяне. Это ж надо быть таким дебилом таскать домой смерть из-за 150 грн.
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кило меди щас 130 грн у нас в городе все собирают металлолом работы нет вообще
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Від вас до Вінниці 20 км. Випікайте французькі млинчики і возіть продавайте в маркетах.Попит є.Але працювати прийдеться!
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Як активісти Бахмуту не дали зірвати блокаду Донбасу

https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/15ec2b3a0308b62f

та до речі і про те, що до лугандонії повтавлялась зброя з України.
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Сколько тысяч тонн боеприпасов должно рвануть, чтобы вынести порошенко с банковой
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Joker, там боеприпас у деда был похож на кусок ракеты РСЗО, сколько там меди неясно. А геморой для таки сапёров аматоров может быть.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДорогу государственного значения, пролегающую возле Калиновки, снова открыли
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