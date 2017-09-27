 Дорогу государственного значения, пролегающую возле Калиновки, снова открыли

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, сейчас путь свободен для транспорта. По дороге проезжают и фуры, и легковые автомобили. Можно свободно добраться и до самой Калиновки.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
1543 55
Материалы по теме: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке
Вследствие взрывов в Калиновке погибших нет, пострадали 2 человека, - ГСЧС(47)
Интенсивность взрывов на складах боеприпасов в Калиновке сократилась до 3-4 в минуту, - Генштаб ВСУ(21)
Прокуратура поручила расследовать диверсию на складах в Калиновке следственному отделу СБУ Виннитчины, - Гитлянская(63)
Для пострадавших от взрывов в Калиновке выделено медикаментов на 10 млн грн, - Минздрав(53)
"Не буде покарання за останню диверсію – нашу державу не врятує ніщо", – політолог(0)
По состоянию на 15:00 взрывы в Калиновке прекратились, хотя угроза новых детонаций сохраняется, - журналист(119)
"Как будто атомная бомба взорвалась и гриб вверх был 3-5 километров. Кот в погребе с нами спрятался", - эвакуированные о взрыве на артскладах в Калиновке. ВИДЕО(60)
Ответить
и всех
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чем не повод, назвать дорогу новой и в связи с этим, сделать ее платной?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PuAZQaY3N4M
Ответить
Погнали на канал сепара мураева и его ватного друга рабиновича - там "патриоты" барыг мочат!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/15ec2b3a0308b62f
та до речі і про те, що до лугандонії повтавлялась зброя з України.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить