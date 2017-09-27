 Президент Додон не уважает территориальную целостность Украины, поэтому его визит в Киев пока невозможен, - посол Гнатышин

Об этом сообщил посол Украины в Молдове Иван Гнатышин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на молдавское издание
NewsMaker"
Что касается контактов на высшем уровне, я себе не могу представить такую встречу в ситуации, когда президент Молдовы, избранный частью молдавского общества, или даже большинством молдавского общества, не уважает территориальную целостность моей страны и говорит, что на Украине идет гражданская война. О каком понимании и контактах можно говорить?" - сказал посол.
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Заявление дипломата стало реакцией на выступление главы Института стратегических инициатив Молдовы Андрея Попова. Он сказал, что при беспрецедентно высокой интенсивности контактов на уровне исполнительной власти, диалог президентов двух стран полностью отсутствует, и это отрицательный фактор для двусторонних отношений.
Попов также считает, что это негативно сказывается на восприятии Украины в глазах части молдавского общества - сторонников Додона и тех, кто получает информацию преимущественно из российских СМИ.
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При этом Попов отметил, что понимает реакцию украинской стороны, учитывая высказывания Додона в ходе президентской предвыборной кампании. Тогда, напомним, Додон заявил о принадлежности Крыма России.
С момента вступления в должность президента Игорь Додон ни разу не посещал Украину, хотя неоднократно высказывал готовность совершить визит в Киев.
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Среда, 27 сентября 2017, 18:43
http://news.allcrimea.net/news/2017/9/27/fury-nashei-ryaby-s-zatertym-ukrainskim-sloganom-prodolzhajut-postavki-v-krym-89046/
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Власти Симферополя хотят развить казачество
http://news.allcrimea.net/news/2017/9/27/vlasti-simferopolya-hotyat-razvit-kazachestvo-89016/
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додонугандону ехать в Киев..?? Ему в Ростов нужно ехать...жилплощадь присматривать.....
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Матіос: Різним українцям доведеться домовлятися, як іспанцям після громадянської війни
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И потому я интересуюсь....что твой воспаленный мозг принял за сравнение.....
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твой воспаленный мозг только на заголовки реагирует...текст он осилить не в состоянии....
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Иногда говорящего легче всего перебить молчанием.
тем более пердящую шоколадную плесень
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Вы болезные пытаетесь выдать желаемое за действительное...
И эти ваши влажные мечты ничего общего с реальностью не имеют...
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https://www.obozrevatel.com/politics/na-donbasse-grazhdanskaya-vojna-glavnyij-voennyij-prokuror-razozlil-set-strannyim-zayavleniem.htm
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Текст статьи прочитать и осмыслить не пробовал...?? Попытайся....
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Росгвардия объявила тендер на закупку... ни х#я не вру... "хрустальных погон в подарочной коробке". Причем определять их поставщика будет х#й по фамилии... а ну, прекратите смеяться... Живодеров.
ЗАКУПКА №0373100040417000172
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Указом главы государства чиновник назначен первым заместителем министра юстиции РФ. Место Плохого займет Андрей Чоботов.
Подробнее: http://www.newsru.com/russia/27sep2017/plohoy.html
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По одной фамилии видно, что за личность...
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Дондон штопанный.
Пусть штопает целостность Молдовы с откушенным Приднестровьем.
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О да, мы еще не парились тем, что о нас думает молдавская вата. Этот Попов с какой планеты вообще?
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НЕ НА Украине а В Украине !
сука.. кто ж тя уважать будет еси ті сам себя так.....
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