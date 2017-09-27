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 Политика Украины
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Все про:Молдова (895) посол (1190) Додон (84)

 Президент Додон не уважает территориальную целостность Украины, поэтому его визит в Киев пока невозможен, - посол Гнатышин

додон

Визит президента Молдовы Игоря Додона в Киев в ближайшее время невозможен из-за позиции молдавского президента относительно войны на Донбассе.

Об этом сообщил посол Украины в Молдове Иван Гнатышин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на молдавское издание
NewsMaker"

Что касается контактов на высшем уровне, я себе не могу представить такую встречу в ситуации, когда президент Молдовы, избранный частью молдавского общества, или даже большинством молдавского общества, не уважает территориальную целостность моей страны и говорит, что на Украине идет гражданская война. О каком понимании и контактах можно говорить?" - сказал посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додон призвал Киев пересмотреть закон об образовании: "Уже последовало огромное число реакций от румын и молдаван, живущих в Украине"

Заявление дипломата стало реакцией на выступление главы Института стратегических инициатив Молдовы Андрея Попова. Он сказал, что при беспрецедентно высокой интенсивности контактов на уровне исполнительной власти, диалог президентов двух стран полностью отсутствует, и это отрицательный фактор для двусторонних отношений.

Попов также считает, что это негативно сказывается на восприятии Украины в глазах части молдавского общества - сторонников Додона и тех, кто получает информацию преимущественно из российских СМИ.

Также читайте: Молдавские депутаты начали сбор подписей за отставку Додона

При этом Попов отметил, что понимает реакцию украинской стороны, учитывая высказывания Додона в ходе президентской предвыборной кампании. Тогда, напомним, Додон заявил о принадлежности Крыма России.

С момента вступления в должность президента Игорь Додон ни разу не посещал Украину, хотя неоднократно высказывал готовность совершить визит в Киев.

Также читайте: Молдову вовлекли в беспрецедентный геополитический скандал, - Додон про объявление Рогозина персоной нон грата

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Фуры «Нашей Рябы» с затертым украинским слоганом продолжают поставки в Крым
Среда, 27 сентября 2017, 18:43
http://news.allcrimea.net/news/2017/9/27/fury-nashei-ryaby-s-zatertym-ukrainskim-sloganom-prodolzhajut-postavki-v-krym-89046/
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Симферополь стал Биробиджаном ? :D
 Власти Симферополя хотят развить казачество
http://news.allcrimea.net/news/2017/9/27/vlasti-simferopolya-hotyat-razvit-kazachestvo-89016/
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Всяким додонам и кабыздонам в Украине ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО, пусть удобряют словесным навозом свои земли.
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А чого іншого від ставленника хуйла можна чекати?
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А нахрена додону гандону ехать в Киев..?? Ему в Ростов нужно ехать...жилплощадь присматривать.....
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Так мы его тут просто можем убить тут ето вполне вероятно мы не молдаване и свою страну в обиду не дадим он враг Украины
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Читаю:"Президент Гондон..." и чето сразу непонял,о ком идет речь. Фото с лева все поставило на свои места.
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Это про него Пушкин сказку написал: "...А сидит в нём царь Гондон, он прислал тебе поклон"?
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Так Матиос тоже говорит, что гражданская..почему его в Украину пускают?
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А подтвердить свои слова ссылкой где Матиос так говорит....слабо..??
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переведеш 100 гривень на карту..я тобі пошукаю.. в нас всяка праца се оплаца
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Все ясно...ты как обычно обосрался....жиденьким....
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та ти ще й антисеміт шоколядний..як тебе грося терпить
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шо вас шоколядних всьо на корічнєвоє тянєт
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Ну и где по этой ссылке твой воспаленный мозг увидел что Матиос говорит что в Украине идет гражданская война...??
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в мене хоч мозг є...дякую..а шо там в тебе, то я здогадуюсь
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Ты слишком большого мнения о себе...но я тебя разочарую...у тебя мозга нет...не было..и уже никогда не будет....
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ахахах.. ето всьо, что можешь?..дивись..оставят бєз сладкага
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мені достатньо порівняння..хай менше язИком ляпає або гумку жує
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А где в той ссылке твой воспаленный мозг увидел сравнение..???
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ти ще й погано у школі вчився..не знаєш, що таке порівняння.. купи підручник для 3-го клау =)
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Что такое сравнение я знаю...вот только по твоей ссылке его нет...
И потому я интересуюсь....что твой воспаленный мозг принял за сравнение.....
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я прєдлагаю тєбє всьо же прочітать заголовок і вспомніть курс срєднєй школи..ну..єслі єсть чєм вспомінать
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Ясненько....
твой воспаленный мозг только на заголовки реагирует...текст он осилить не в состоянии....
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твой нєбосвод кристально ясєн..ну, раз тєбє сьо ясно..пєрвая строка посвящаєтся тєбє
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Где в первой строке твой воспаленный мозг увидел...что Матиос сказал что в Украине идет гражданская война...??7
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та шли этого "с приветом" в... игнор...
Иногда говорящего легче всего перебить молчанием.
тем более пердящую шоколадную плесень
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а може ти на заочном навчався одразу після практики на базарі? тоді розумію і співчуваю
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- Какая самая стабильная валюта? - Тридцать сребреников.

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И по этой ссылке нет ничего....где бы Матиос назвал ситуацию в Украине гражданской войной...
Вы болезные пытаетесь выдать желаемое за действительное...
И эти ваши влажные мечты ничего общего с реальностью не имеют...
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Вы на заголовки реагируете как собаки Павлова на лампочку.....
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Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что на Донбассе якобы идет "гражданская война" и жителям Украины нужно договариваться, чтобы прийти к миру.

https://www.obozrevatel.com/politics/na-donbasse-grazhdanskaya-vojna-glavnyij-voennyij-prokuror-razozlil-set-strannyim-zayavleniem.htm
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Еще один особо одаренный среагировал на заголовок как собака Павлова на лампочку.....

Текст статьи прочитать и осмыслить не пробовал...?? Попытайся....
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Думал, ничем казляндцы не удивят - а вот х#й там: удивили!
Росгвардия объявила тендер на закупку... ни х#я не вру... "хрустальных погон в подарочной коробке". Причем определять их поставщика будет х#й по фамилии... а ну, прекратите смеяться... Живодеров.
ЗАКУПКА №0373100040417000172
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Президент России Владимир Путин снял с должности начальника управления президента по противодействию коррупции Олега Плохого.
Указом главы государства чиновник назначен первым заместителем министра юстиции РФ. Место Плохого займет Андрей Чоботов.

Подробнее: http://www.newsru.com/russia/27sep2017/plohoy.html
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снял с должности начальника управления президента по противодействию коррупции Олега Плохого.

По одной фамилии видно, что за личность...
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Ну то нехай до вас і їде. А в Україну - зась!
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А каким боком этото гандон к Украине?Интересно что мы и наше правительство всех хочеть заставить уважать страну на которую нами избраное правительство наложило хуй я говорю МЫ так как только народу которому похуй Укоаина может молча наблюдать за своими ,,избранниками,, которые разворовывают,угнетают,саботируют и продают Родину и за это никто их даже не сажает не говоря уже об расстреле за предательство Родины.
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свои своих стрелять не будут там мафия а у мафии корпоративная порука сегодня ты мне а завтра я тебе
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что то мне подсказывает, он хочет как лукашенко, на санкцыи нарватса, тогда у вовы будет хвастатса.
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Не ПОКА, а НИКОГДА. Нечего хуйловской шестерке в Украине делать
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Не хватало еще стелить красную дорожку перед каким-то дондоном.
Дондон штопанный.
Пусть штопает целостность Молдовы с откушенным Приднестровьем.
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А на чью нехорошую маму он тут нужен - комунофашист.
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Еще только этого кацапского да..еба в Киеве нехватало - достаточно гади,мертветчука и кучмо и всей щеколадной шоблы с рыгами-недобитками и косатых с вилоносцем-шутом.
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Попов также считает, что это негативно сказывается на восприятии Украины в глазах части молдавского общества - сторонников Додона и тех, кто получает информацию преимущественно из российских СМИ.

О да, мы еще не парились тем, что о нас думает молдавская вата. Этот Попов с какой планеты вообще?
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- сторонников Додона надо не подпускать к границе на пушечніый віыстрел...
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посол тваю мать !
НЕ НА Украине а В Украине !
сука.. кто ж тя уважать будет еси ті сам себя так.....
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Чим негативніше до України і українців будуть ставитись всілякі юдобільшовики, комуністи, тим краще... І, взагалі, давно пора піднімати питання перед мінародним трибуналом за злочини комуністичного устрою, адже злочинів комуністичних правителів і їх партії перевершать навіть злочини нацизму....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент Додон не уважает территориальную целостность Украины, поэтому его визит в Киев пока невозможен, - посол Гнатышин
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