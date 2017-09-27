EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины
  982  40
Материалы по теме:
Все про:врачи (603) Беца (155) Гриб_Павел (30)

 Россия не позволила украинским врачам осмотреть 19-летнего задержанного Гриба, - МИД

павел гриб

Российские власти не разрешили украинским врачам осмотреть 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба, который находится в СИЗО Краснодара.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Марьяна Беца.

"Мы не получили разрешение на обследование его украинскими врачами", - сказала она.

Чиновник напомнила, что первый раз консулы смогли увидеться задержанным 18 сентября. Консулы передали ему предметы первой необходимости, но тогда не удалось передать лекарства, потому что на это нужно специальное разрешение. "И российские врачи якобы его обследовали, но у нас также нет никакой информации, что именно с ним делали, какие анализы, какие заключения. И, скорее всего, это было сделано, по нашему мнению, с целью снять вопрос о обследовании Гриба украинскими врачами", - сказала Беца.

Дипломат уточнила, что "по состоянию на данный момент у нас нет информации, что у него вообще есть какие-то лекарства". "Дают ли ему лекарства сейчас, у нас информации нет", - добавила она.

Также читайте: Сообщение о содержании Павла Гриба в российском СИЗО поступило задним числом, - сестра

Напомним, украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все сочувствуют болезни парня. Но возникает один вопрос- какого ляда он ТУДА попёрся, причем с ТАКОЙ болезнью? Я так понимаю, что при таком диагнозе ему и от дома-то отходить небезопасно.... КУДА смотрели его родители???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я уже не первый раз вижу,как "все сочувствуют". Особенно те,кто разным аморальным хвостомахам лайкает
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну да, возможно, сказано действительно грубо и прямолинейно. Зато по сути: "Нефиг шастать". Что в этом "аморального"? Как по мне, аморально быть "патриотом", при этом "пастись" на раше- контакте и нестись с высунутым языком к кацапской сучке на случку. Это если уж говорить о морали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну да. Вышиватная мораль и круговая порука - превыше всего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А твоя, "не вышиватная", мораль- она какая? Забыть/простить/не перейматься 10 тысячами убитых сограждан?
 показать весь комментарий
Ответить
 
моя мораль - это наш гражданин. Наш ребенок. У настоящих украинцев никогда не было и нет разделения на "мой ребенок " и "чужой ребенок". У вышиватной мрази это разделение есть. Дети сущенок,припершихся из Франции - это дети. их по телику показывают,письма жалостливые зачитывают,лично в руки хуйлу передают и на всю Украину сопли размазывают. А этот - как изгой для вас.. Или просто - постебаться и остлоумие показать.. Так ослоумие надо было в теме про мамашку А.Геева показывать,которую аж в Киев под белы рученьки без документов с кортежем везли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, по сути ты своими постами поощряешь то, чтобы "дети"/подростки (и не только они) пхались в логово врага и испытывали на себе все "прелести" парашной тюрьмы, которые там уготованы украинцам. Поощряешь тем, что не осуждаешь этот поступок, а наоборот- лепишь из него "героя", коим он ни в коей мере не является. А ведь многие подростки для того, чтобы казаться "героями" способны на ОЧЕНЬ многое..... Ты подумала о "НАШИХ" детях, "сердобольная" клуша?
 показать весь комментарий
Ответить
 
по сути - я предлагаю заткнуться и не мослать имя ребенка перлами типа "нехай щастить". Он - не герой,но и не преступник. И даже если он сто пиццот раз послал в ВК кацапов нахуй - это делает его выше соевых прихлебателей на цензоре. И даже это не важно. Важно то,что он - ребенок. Что он - неизлечимо болен и над ним издеваются,а наша страна это молча сглатывает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, рты затыкать никому ты тут не будешь. Не нравится чужое мнение (которое имеет право быть)- проходи мимо. Желательно с закрытым ртом. Воздух чище будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этот больной юнец сам во виноват. Пусть его дурость станет наглядным уроком для "смелых" фейсбучным воинов, которые вместо того чтобы хотя бы 100 гривен сдать волонтерам, самореализуются в соц.сетях.. а как девочка подмигнула из РФ - готов бежать за ней в логово врага забыв про показной патриотизм - отвратительный типаж
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ты ж так много насдавал... Круче Мысягина,наверное...Небось,с окопа пишешь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ну бигом в россию спасать несчастного мальчика нечего тут штаны просиживать за интеренетами.. такая я же как и он
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он ребёнок ! Закройте свои злорадствующие пасти ! Подхуйловники рашиствующие
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы ошибаетесь это не злорадство, просто есть о ком думать и помогать. Для меня поступок этого чувака полу_предательство и сорри Его не могу жалеть. У женщин такие вызвают материнский инстинкт или они верят сказкам про любовь, а у меня его поступок вызвает отторжение
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
100%. Согласен с каждым словом. У меня он вызывает те же чувства. Вот Сенцова- да, уважаю. Никуда не ездил, был на своей земле. Был предан Украине, за что и пострадал. Вот о нем бы писали каждый день. О нем и о его детях, которые сколько времени не видели отца.... Вот его бы и активно вызволять. Так нет же! Обменяют этого похотливого дурака, да еще и на военных преступников, убивавших украинцев на их земле....
 показать весь комментарий
Ответить
 
тут два бездетных имбецила сидят,и тявкают... Бездетные - потому что мс такими даунито хромосомами ни детей не заводят,ни на одном гектаре в туалет не ходят. Испражняются тут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сама ты имбецилка. У меня есть дети, за которыми я слежу. Которых я воспитываю и учу уму-разуму. Даже страшном сне не могу себе представить, чтобы они утворили ТАКОЕ. Мелкие какие-то шалости- да. Но это ПОСТУЛАТЫ. Тем боле, если бы я не разрешал/не одобрял что-либо. Так что сдрысни отседова и прежде чем зачинать детей, почитай умные книжки об их воспитании. Чтобы по том не "жалеть" и не заламывать руки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну,это никак не доказано,и пустой треп. А сдрыскивать своей жене будешь. В три дырки,если там еще не занято,пока ты тут воюешь,"воен" сцыкаладный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я смотрю ты про "три дырки" очень хорошо осведомлена. Видимо, не раз "принимала".
Давай не будем "давай". Вали к и не цепляйся тут к людям. Всё равно не выгорит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
сколько смайликов.. Видимо тема "жены" у тебя раскрыта правой рукой.. Но это - болезнь всей "сцыкаладной " шушеры. Не удивил. Так что - вперед,хепибёздить любимого ПОПа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Много смайликов"? Неужели больше, чем у тебя дырок?
 показать весь комментарий
Ответить
 
уверена,что у тебя их больше,чем надо. Поэтому больше не собираюсь говорить с челом,у которого все ложки дырявые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если би кацапская криса сидела в тюрме і непредоставили б, ему помощи то все телевизори пещали и журналисти делали б картинки .А с Украинцами можна делать геноцид 30 х годов викрали парня ...то назвать как '' ІГІЛ'' мусульман + росия..... одно целое и мир молчит ,и европа вместе, что росия терористическая страна . УЖЕ ДОХОДИТ РОСИЯ ДО ГРАБЕЖА НАРОДА И НА ТУРТУРИ КРЕМЛЕВСКИЕ ГДЕ!! МИР .РОСИИ СХОДИТ С РУК БЕЗНАКАЗАНО, ГДЕ ООН И ВСЕ ОСТАЛЬНИЕ АБЗАЦ..............В МИРНОЕ ВРЕМЯ ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А хто такий, цей Гриб???........................ Що навколо нього стільки шуму..............
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наівний хлоп, що гадав, ніби щастя його чекає в Білорусі у вигляді дівчини... А потрапив на кукан...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скільки повторювати? Хлопці, дівчата, не їдьте до незнайомців, тим більш з інтернету, бо тупо викрадають, а потім стаєте розмінною монетою... В кращому випадку...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия не позволила украинским врачам осмотреть 19-летнего задержанного Гриба, - МИД
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти