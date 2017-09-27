 Россия не позволила украинским врачам осмотреть 19-летнего задержанного Гриба, - МИД

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Марьяна Беца.
"Мы не получили разрешение на обследование его украинскими врачами", - сказала она.
Чиновник напомнила, что первый раз консулы смогли увидеться задержанным 18 сентября. Консулы передали ему предметы первой необходимости, но тогда не удалось передать лекарства, потому что на это нужно специальное разрешение. "И российские врачи якобы его обследовали, но у нас также нет никакой информации, что именно с ним делали, какие анализы, какие заключения. И, скорее всего, это было сделано, по нашему мнению, с целью снять вопрос о обследовании Гриба украинскими врачами", - сказала Беца.
Дипломат уточнила, что "по состоянию на данный момент у нас нет информации, что у него вообще есть какие-то лекарства". "Дают ли ему лекарства сейчас, у нас информации нет", - добавила она.
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Напомним, украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
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Давай не будем "давай". Вали к и не цепляйся тут к людям. Всё равно не выгорит.
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добріе и шошстрадательніе..))
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