 Для добровольцев УДА на передовой нужны средства для закупки зимней формы, - волонтеры

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке группы в Фейсбуке.
В сооббщении отмечается: "Незаметно наступила осень. Холодает. А не все бойцы стоят на обеспечении...
Бойцам УДА (Аратта - Широкино и 5 бат - Авдеевка) нужны "горки". Ребята воюют на "нуле", при чем - на очень неспокойном "нуле"
Текстиль-Контакт и Александр Соколовский предложили эксклюзивную цену - 830 грн.
Надо купить 30 комплектов
Хочешь помочь?!
Контактные телефоны - 0674640177, 0503550177, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
Благотворительный фонд "Воины добра".
Реквизиты:
БО "МБФ "ВОЇНИ ДОБРА"
ЄДРПОУ 39350819
п/р 26007053149199 в ПАТ КБ "Приватбанк"
МФО 321842
Для перечисления денег из других украинских банков:
Наименование банка: Приватбанк
Номер счета: 29244825509100
МФО: 305299
ЕДРПОУ: 14360570
Назначение платежа: пополнение карты № (далее необходимо указать номер карты, которую вы хотите пополнить)
Получатель: Галафутник Игорь Леонидович
ИПН: 2390702897"
2275 62
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Почему отпускают коллаборантов и сажают патриотов на Донбассе?
(Трибун)
Правду казав С. Петлюра про українських ГНИД. Вони дійсно страшніші від кацапо-ординських вилупків. Підлі, цинічні і брехливі.
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Во чудеса странные в соевом лагере, да такие, шо аж противно(((
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я против парадов до окончания войны!!!
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это похоже на развод какой-то... люди! не ведитесь! сначала проверьте!
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Це треба знати до того, як писати такі коменти- вибачся.
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Згоріло $800 млн: у Раді озвучили масштаби збитку через НП в Калинівці27 вересня 2017, 18:27
Орієнтовна вартість збитку від вибухів на складах Міністерства оборони в Калинівці Вінницької області склала близько $800 мільйонів.
Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони Іван Вінник, передає УНН.
"У Калинівці боєприпасів згоріло орієнтовно на $800 млн. Тобто говорити, що нічого не сталося і говорити, що танкові снаряди там не були потрібні, їх все одно довелося б утилізувати... якщо така позиція є, то треба було їх просто продати й отримати в бюджет 800 млн доларів у гривневому еквіваленті. А робити перемогу з того, що ми змогли ефективно забезпечити евакуацію населення і цим хвалитися з боку Збройних сил України, це було б абсолютно нікчемно", - сказав народний депутат від Блоку Петра Порошенка.
Міноборони заявило, що 70% боєприпасів залишилися неушкодженими, зазначив нардеп.
"30% боєприпасів було знищено... З огляду на те, що розмір арсеналу був 60 тисяч тонн, то звідси і вартість", - пояснив представник БПП.
Як писав "Обозреватель", інформація про НП на 48 арсеналі військової частини А1119 надійшла рятувальникам близько 22:00 вівторка, 26 вересня. Там зберігалося 188 тисяч тонн боєприпасів, зокрема ракети РСЗВ "Смерч", "Ураган" та "Град". Площа арсеналу близько 60 гектарів.
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27.09.2017 18:44
Так може від цих і треба , з початку , захищатися ?
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Но скажу, согласно сводок о погибших, то их нет, а согласно сводок захороненых, то они есть! Просто МО не ведет потери среди УДО не считая их жизни!!!!!!
Так вот, соевый, защищают и погибают добровольцы, так что твой пэтя чотко "ЗАХЫЩАЕТЬСЯ" причем от тех, кто обороняет Украину
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Наверное зарплату подняли, иначе как так могло получится?
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Или Вы еще не поняли на кого работает команда президента и его ставленники?!
Наш президент еще ни разу не подвел, хотя с безвизом явный прокол. Но это на погоду не сильно влияет.
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Ах да, у нас же уже нету снарядов.
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- Сочувствую.
- А, полтинника жалко?
- Нет.
- Так почему же?
- Не хочу
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