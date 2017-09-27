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 Для добровольцев УДА на передовой нужны средства для закупки зимней формы, - волонтеры

волонтеры мега-полиграф

Волонтерская группа "Мега-Полиграф" собирает средства для закупки зимней формы бойцам-добровольцам УДА (Украинской добровольчкеской армии) , которые находятся на передовой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке группы в Фейсбуке.

В сооббщении отмечается: "Незаметно наступила осень. Холодает. А не все бойцы стоят на обеспечении...
Бойцам УДА (Аратта - Широкино и 5 бат - Авдеевка) нужны "горки". Ребята воюют на "нуле", при чем - на очень неспокойном "нуле"
Текстиль-Контакт и Александр Соколовский предложили эксклюзивную цену - 830 грн.
Надо купить 30 комплектов
Хочешь помочь?!
Контактные телефоны - 0674640177, 0503550177, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
Благотворительный фонд "Воины добра".
Реквизиты:
БО "МБФ "ВОЇНИ ДОБРА"
ЄДРПОУ 39350819
п/р 26007053149199 в ПАТ КБ "Приватбанк"
МФО 321842
Для перечисления денег из других украинских банков:
Наименование банка: Приватбанк
Номер счета: 29244825509100
МФО: 305299
ЕДРПОУ: 14360570
Назначение платежа: пополнение карты № (далее необходимо указать номер карты, которую вы хотите пополнить)
Получатель: Галафутник Игорь Леонидович
ИПН: 2390702897"
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Просмотрел ссылку. Жах!СБУ должно и обязано извлекать подобную литературу. А типографии которые ее печатают закрывать.(Країна-сестра просе пробачення) Ну не бляди?
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А як вам це:

Почему отпускают коллаборантов и сажают патриотов на Донбассе?
(Трибун)
Правду казав С. Петлюра про українських ГНИД. Вони дійсно страшніші від кацапо-ординських вилупків. Підлі, цинічні і брехливі.
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Зато, на пэтю 1 лярд выделяют!
Во чудеса странные в соевом лагере, да такие, шо аж противно(((
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Времена нынче не те.Рука дающего оскудела.Да и патриотизм под иссяк : (
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треба допомагати , треба фонди олігархів типу пінчука , ахметова, порошенко спрямовувати на допомогу укураїнської армії
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изжога будэ в украинськои армии од цих кацапо-татаро-молдавських фондив....
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все отчеты про полное обеспечение нашей армии - блеф
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Конечно надо помочь, ведь те средства, которые должна выделять держава, разворуют представители власти,за которых ребята ложат свои жизни.
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сейчас-бы сюда форум комментариев противников и сторонников проведения парада.
я против парадов до окончания войны!!!
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а у нас их одеть не во что - мы склад предпоследний просрали.
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что за фигня?!.. зимней формы переизбыток, даже на резервистов запасы сделаны...
это похоже на развод какой-то... люди! не ведитесь! сначала проверьте!
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о чем Вы? Им пища для зрады нужна как воздух, вот и подыгрывают интригу
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Зраду з будь-чого можна зробити- як і перемогу. А оперувати треба фактами, а не емоціями.
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Так вони поза штатом воюють- от форма і потрібна- УДА самі по собі, ні до ЗСУ, ні до МВС не відносяться.
Це треба знати до того, як писати такі коменти- вибачся.
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никого не хотів образити, але зараз 2017 рік, тому вислів "у бійців немає зимової форми" зараз сприймаєтеся критично.. звертаю увагу на останне речення мого коммента: "спочатку перевірте"!
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А вони не бійці? Вони Воїни з великої літери- а боєць то із совка та з рашки. Нема там чого перевіряти- там Ярош разом з ними воює. Жаль, що він ні разу не політик- я б хотів мати такого Президента для України.
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а что добровольцы не были переведены в ВСУ по желанию или .....
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що цікаво такі упирі як московський патріархат , загалом всі регіонали і осередково ахметов годуються на шиях українців і нічого не роблять для оборони країни ( раніше Луценко вімітив що ринат найбільший патріот України, цікаво в яких показниках це виявляється?)
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Добровольческое движение , особенно которое на передовой жальче всего.Они достойны максимальной помощи. Они истинные патриоты и лучшие из нас. Чиновник им помогать не будет.Таковы реалии.
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Чому влада допускає перебування , на фронті , військової структури без визначеного юридичного статусу - їй це вигідно ?
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жаль что не объявляют ВП - многих "петриётов" вылавливали бы по погребам и чердакам...
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Волонтерская группа "Мега-Полиграф". Кто-то знает их? Лучше лично. Вопрос- не праздный.
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https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/zgorilo-800-mln-u-radi-ozvuchili-masshtabi-zbitku-cherez-np-v-kalinivtsi.htm

Згоріло $800 млн: у Раді озвучили масштаби збитку через НП в Калинівці27 вересня 2017, 18:27

Орієнтовна вартість збитку від вибухів на складах Міністерства оборони в Калинівці Вінницької області склала близько $800 мільйонів.
Для добровольцев УДА на передовой нужны средства для закупки зимней формы, - волонтеры - Цензор.НЕТ 3997

Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони Іван Вінник, передає УНН.
"У Калинівці боєприпасів згоріло орієнтовно на $800 млн. Тобто говорити, що нічого не сталося і говорити, що танкові снаряди там не були потрібні, їх все одно довелося б утилізувати... якщо така позиція є, то треба було їх просто продати й отримати в бюджет 800 млн доларів у гривневому еквіваленті. А робити перемогу з того, що ми змогли ефективно забезпечити евакуацію населення і цим хвалитися з боку Збройних сил України, це було б абсолютно нікчемно", - сказав народний депутат від Блоку Петра Порошенка.
Міноборони заявило, що 70% боєприпасів залишилися неушкодженими, зазначив нардеп.
"30% боєприпасів було знищено... З огляду на те, що розмір арсеналу був 60 тисяч тонн, то звідси і вартість", - пояснив представник БПП.
Як писав "Обозреватель", інформація про НП на 48 арсеналі військової частини А1119 надійшла рятувальникам близько 22:00 вівторка, 26 вересня. Там зберігалося 188 тисяч тонн боєприпасів, зокрема ракети РСЗВ "Смерч", "Ураган" та "Град". Площа арсеналу близько 60 гектарів.



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Какой точный подсчет! При этом, именно на это время заявлены 3-4 взрыва в минуту, которые продолжаются.
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ага, а жертв нет! Даже лося не подстрелили! Верю, ой как верю!
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...не враховуючи корупційно-офшорних схем та занадто завищених зарплат починаючи від прокурорів,суддів,депутатів та іншіх вошей,додаєм вартість обслуговування преза і маємо десь такі цифри...
Для добровольцев УДА на передовой нужны средства для закупки зимней формы, - волонтеры - Цензор.НЕТ 7971
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А как они носят оружие, стреляют и убивают?! А их соцзащита?!
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а, обороняют страну и несут потери убитыми законно? Или крест сними, или шкурку приштопай!
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Лечение маразма не мое, тебе к твоим обращаться нужно!
Но скажу, согласно сводок о погибших, то их нет, а согласно сводок захороненых, то они есть! Просто МО не ведет потери среди УДО не считая их жизни!!!!!!
Так вот, соевый, защищают и погибают добровольцы, так что твой пэтя чотко "ЗАХЫЩАЕТЬСЯ" причем от тех, кто обороняет Украину
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а пройтись с торбою . десь по Конча-Заспі ЗІБРАТЬ ГРОШІ ДЛЯ ВОЯКІВ ТАК МАЛО ХТО ВІДКРИЄ, А ТОЙ ПСІВ НАЦЬКУЮТЬ , А ЯК ЩЕ РОЗКАЖУТЬ ПРО ТЕ ЩО ГРОШЕЙ НЕМАЄ , ТО виявиться З ЇХ СЛІВ ЩО ПОПАВ в самий бідний район
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Там только на деревянные бушлаты для наших добробатов скинутся.
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Это смотря на чем подъехать и чем постукать! Жванецкого не забываем про танк.
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Шпигуну Жирній Баризі з бюджету підняли фінансування вдвічі. Може досить тримати це лайно рошен у роті? Час витрушувати цю мерзоту, добре мити свого рота і виходити на люди з твердою заявою: "Ми помилились. Відставка. Дострокові президентські"
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Это нужно сделать в первую очередь .,потому что чиновникам наплевать на страну и на людей ..
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Что за страна такая, где самые мотивированные защитники страны - нах не нужны государство, а это сраное государство - им?
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Звичайна пострадянська країна, таких ще 11, крім прибалтів, які вже в ЄС і НАТО, та грузин, які реальні реформи провели та націлені на НАТО
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есть прапор знакомый, так до 2014 жил в общаге и машина в кредите. в 2016 своя квартира, ремонт и новая машина.
Наверное зарплату подняли, иначе как так могло получится?
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А Полторак похоже снова съехал с базара. Оказывается он не при делах,все шишки достанутся "великому полководцу" Муженко. Чудны дела твои Господи. Министр обороны не отвечает ни за что в армии!! Ни за "котлы" ни за уничтоженные десятки если не сотни тысяч тонн боеприпасов.Уже скоро как полгода Генштаб подчиняется МО а министр не несёт за него никакой ответственности?!. Ай да рыба и здесь выскользнул.Мылом он что ли намылен? Уже четыре склада сгорело а с него как с гуся вода. Чем же он так мил главкомверху? Родственник что ли?
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Склады успешно систематично уничтожаются. Все награждаются тоже систематично.
Или Вы еще не поняли на кого работает команда президента и его ставленники?!
Наш президент еще ни разу не подвел, хотя с безвизом явный прокол. Но это на погоду не сильно влияет.
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На форму можно заработать если продать немного совковых снарядов странам Африки.
Ах да, у нас же уже нету снарядов.
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А що кажуть ті, чиї інтереси відстоюють ці добровольці?!!!
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ты Андруша крикни им это - твой окоп прямо на них смотрит...
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Вы не сочувствуете детям Германии?
- Сочувствую.
- А, полтинника жалко?
- Нет.
- Так почему же?
- Не хочу
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