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 Политика Украины
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 До конца осени рассчитываем получить выводы Венецианской комиссии по "языковой статье" закона об образовании, - Гриневич

гриневич

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сообщила, что выводы Венецианской комиссии относительно статьи закона "Об образовании", касающейся языка, будут получены уже до конца осени.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины.

"Выводы Венецианской комиссии займут 1-2 месяца как минимум. А процедура подачи составляет ориентировочно две недели. До конца осени у нас уже будет вывод Венецианской комиссии, и будем четко понимать, как мы движемся дальше", - сказала министр на брифинге по результатам встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьяном Попом в Киеве в среду.

Гриневич также выразила надежду на положительные выводы по стороны Венецианской комиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подписанный Порошенко закон "Об образовании" станет "актом этноцида русского народа" в Украине, - Госдума РФ подготовила заявление в ООН

"В основной своей базовой части вывод должен быть позитивным", - отметила чиновница.

Как сообщалось, в среду, 27 сентября, опубликован закон "Об образовании", 28 октября он вступит в силу.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. В частности, закон предусматривает переходный период для детей, поступивших на обучение до 1 сентября 2018 года и сейчас учатся на языках нацменьшинств, до 1 сентября 2020 года. С 1 сентября следующего года дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке соответствующего национального меньшинства, при этом параллельно изучая государственный.

С 5 класса дети национальных меньшинств начнут обучаться на государственном языке, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. Если язык нацменьшинств относится к языкам Европейского Союза, также возможно преподавание на нем одной или нескольких дисциплин.

Также читайте: Ни в одной из обеспокоившихся новым законом об образовании стран, нет украинской школы, - Гриневич

Официальные органы ряда стран, которые имеют большую диаспору в Украине, выразили протест по поводу принятия этого закона.
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не оправдывайтесь!
перед вами хоть кто-то оправдался за свои аналогичные законы?
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Кто то хотел присоединится к Украине,выйдя из ЕС?
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Видать не все так хорошо в Барыжьем королевстве,а может сначала надо было экспертизу,а потом посылать соседей из ЕС на буй?
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таких соседей как мадярасы, надо было давно посылать, уроды редкостные.
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Надо было вату и сепаратюг выжигать каленым железом
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Вот когда у соседей из ЕС будут целые села, в которых 90-95% населения говорят на языке другой страны и не знают государственного языка даже на уровне "мама", "папа", тогда и будем сравнивать.
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Цікаво, в яких ще країнах погоджували подібні закони з цією комісією?
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Цікаво інше,які країни при вступі до ЕС,намагалися змусити ЕС виконувати закони спрямовані проти членій ЕС?
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Сразу аналогии нам,а мы отвечаем им.....не дотягиваем,исправляемся...если наооборот,тоже исправляемся...закрываем лишнее
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Претензії сусідніх держав до прийнятого Верховною Радою України 5 вересня 2017 року Закону "Про освіту":
1) упереджені, безпідставні;
2) є втручанням у внутрішні справи незалежної держави України;
3) суперечать Рамковій конвенції про захист національних меншин (1995 р.) та Гаазьким рекомендаціям щодо прав національних меншин на освіту ( 1996 р.);
4) мають на меті не допустити інтеграцію їхніх національних меншин в українське суспільство.
Громадська спілка "За українськомовний Київ"
Київ, вул. Ярославів Вал, 21, тел. 044 578 26 60, zumk@ukr.net
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так прежде чем принимать этот закон, надо было и узнать мнение венецианской комиссии, кругом беспредел и обман, такой брехливой и воровской власти не было со дня незавимости страны
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Странно, евреи, например, которых в Украине поболее будет, чем мадяр и румын вместе взятых, изучают иврит в воскресных и вечерних школах (и не только для того, чтобы уехать в Израиль).
И никакого шума с их стороны не слышно.
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Потому, что евреи знают, что знание двух языком обогащает человека духовно и интеллектуально. И насмешки над ребёнком-евреем со скрипкой - чисто кацапское недоумие.
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Венецианская комиссия объяснит в мягкой форме, что закон о языках немножко не соответствует европейской практике, и надо бы подправить. А если не подправим, то немножко накажут. А если опять не будут поняты, то ещё немножко накажут. Как малолетнего несмышлёныша. Времени и терпения у них много. Слава богу у нас президент понятливый, слово дал и если надо забрал обратно, т.е. закон принял и после доброго совета из Вашингтона (Брюсселя) взял да отменил.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо конца осени рассчитываем получить выводы Венецианской комиссии по "языковой статье" закона об образовании, - Гриневич
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