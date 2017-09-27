 До конца осени рассчитываем получить выводы Венецианской комиссии по "языковой статье" закона об образовании, - Гриневич

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины.
"Выводы Венецианской комиссии займут 1-2 месяца как минимум. А процедура подачи составляет ориентировочно две недели. До конца осени у нас уже будет вывод Венецианской комиссии, и будем четко понимать, как мы движемся дальше", - сказала министр на брифинге по результатам встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьяном Попом в Киеве в среду.
Гриневич также выразила надежду на положительные выводы по стороны Венецианской комиссии.
"В основной своей базовой части вывод должен быть позитивным", - отметила чиновница.
Как сообщалось, в среду, 27 сентября, опубликован закон "Об образовании", 28 октября он вступит в силу.
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перед вами хоть кто-то оправдался за свои аналогичные законы?
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1) упереджені, безпідставні;
2) є втручанням у внутрішні справи незалежної держави України;
3) суперечать Рамковій конвенції про захист національних меншин (1995 р.) та Гаазьким рекомендаціям щодо прав національних меншин на освіту ( 1996 р.);
4) мають на меті не допустити інтеграцію їхніх національних меншин в українське суспільство.
Громадська спілка "За українськомовний Київ"
Київ, вул. Ярославів Вал, 21, тел. 044 578 26 60, zumk@ukr.net
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И никакого шума с их стороны не слышно.
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