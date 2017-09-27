 Свидетельницу по делу Лавриновича предупредили об уголовной ответственности, - прокурор

Об этом в заседании суда сообщил прокурор ГПУ Янис Симонов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Прокурор сказал об этом, комментируя заявление адвоката экс-министра, что свидетельница Горбунова считает ее показания неверно истолкованными.
Прокурор утверждает, что на стадии досудебного расследования бывший заместитель Лавриновича Лидия Горбунова дала показания, о том, что 1 октября министр дал распоряжение другому своему заместителю Богатырю опубликовать решение Конституционного суда и текст Конституции 1996 года.
Ранее адвокат Лавриновича Евгений Солодко сообщил, что получил письмо от гражданки Горбуновой, которая была допрошена следователями ГПУ в качестве свидетеля и опровергает их выводы. В своем письме Горбунова якобы утверждает, что следователи ГПУ неверно истолковали ее показания об оперативном совещании в Министерстве юстиции.
Напомним, 15 сентября Печерский районный суд Киева избрал Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога. Экс-министру инкриминируют совершение преступления по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти). Бывшему министру угрожает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.
По версии следствия, в 2010 году тогдашний министр юстиции Лавринович дал разрешение на официальное опубликование решения Конституционного суда одновременно с текстом Конституции 1996 года. В прокуратуре квалифицировали этот факт как захват власти. Такое же подозрение выдвинули и экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
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Где вы этот бред взяли?
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