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 Свидетельницу по делу Лавриновича предупредили об уголовной ответственности, - прокурор

лавринович

Свидетельницу по делу экс-министра юстиции Александра Лавриновича предупредили об уголовной ответственности.

Об этом в заседании суда сообщил прокурор ГПУ Янис Симонов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Прокурор сказал об этом, комментируя заявление адвоката экс-министра, что свидетельница Горбунова считает ее показания неверно истолкованными.

Прокурор утверждает, что на стадии досудебного расследования бывший заместитель Лавриновича Лидия Горбунова дала показания, о том, что 1 октября министр дал распоряжение другому своему заместителю Богатырю опубликовать решение Конституционного суда и текст Конституции 1996 года.

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Ранее адвокат Лавриновича Евгений Солодко сообщил, что получил письмо от гражданки Горбуновой, которая была допрошена следователями ГПУ в качестве свидетеля и опровергает их выводы. В своем письме Горбунова якобы утверждает, что следователи ГПУ неверно истолковали ее показания об оперативном совещании в Министерстве юстиции.

Напомним, 15 сентября Печерский районный суд Киева избрал Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога. Экс-министру инкриминируют совершение преступления по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти). Бывшему министру угрожает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

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По версии следствия, в 2010 году тогдашний министр юстиции Лавринович дал разрешение на официальное опубликование решения Конституционного суда одновременно с текстом Конституции 1996 года. В прокуратуре квалифицировали этот факт как захват власти. Такое же подозрение выдвинули и экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
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это проблемы нового КПК. Вводя норму о том что показания на стадии досудебного расследования не являются доказательствами, думали о пытках, о выбивании таких показаний и т.д. Частично это себя оправдало, но породило иную и очень серьезную проблему. Думаю что нужно "узаканивать" полиграф и в случае изменения показаний, проводить допрос в суде с помощью полиграфа.
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Интересно, сколько заплатили? На дачку у моря хватит?
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Що за бред Ви несете? Любі свідчення Свідка або Підсудного повинні мати докази. Суд свідчення без доказів не має право прийняти. Поліграф також не має силу доказів тому, що він опосередковано відображає стан людини в даний момент. Тільки фактичні докази і підтвердження свідчення не менше 2-х інших свідків мають бути прийняті судом.
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свидчення и есть формой доказив...

Где вы этот бред взяли?
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Как толковать показания свидетеля это уже не его собачье дело. Для этого есть стадия сп прения но там свидетель не выступает.Задача свидетеля правдиво ответить на вопросы и сказать все что он знает за обстоятельства дела.Все. Иногда свидетели перемещаются в обвиняемые, подозреваемые, и наоборот
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСвидетельницу по делу Лавриновича предупредили об уголовной ответственности, - прокурор
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