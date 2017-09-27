 Вследствие взрывов в Калиновке погибших нет, пострадали 2 человека, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, для перевозки населения привлечено 71 транспортное средство, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС.
В местах безопасного размещения эвакуированного населения организовано горячее питание и медицинское обеспечение граждан.
Информации о погибших в результате чрезвычайной ситуации не зарегистрировано. Травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К тушению привлечены два пожарных самолета ГСЧС АН-32П. Осуществлено 11 сбросов воды на очаги горения.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
1248 51
Материалы по теме: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке
Дорогу государственного значения, пролегающую возле Калиновки, снова открыли(51)
Интенсивность взрывов на складах боеприпасов в Калиновке сократилась до 3-4 в минуту, - Генштаб ВСУ(21)
Прокуратура поручила расследовать диверсию на складах в Калиновке следственному отделу СБУ Виннитчины, - Гитлянская(63)
В пострадавшей от взрывов боеприпасов Павловке сгорел дом, повреждена школа, у половины домов повреждены крыши и окна, - Минобороны. ФОТОрепортаж(64)
Липки, Калиновка, Фейсбук: что, где, когда?(0)
Следствие отрабатывает 4 основные версии произошедшего на складе в Калиновке, - военная прокуратура(66)
Для пострадавших от взрывов в Калиновке выделено медикаментов на 10 млн грн, - Минздрав(53)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Треба робити весілля генпрокурорських дітей не в найдорожчому кабаку Києва, а на складах боєприпасів.
Держохорона ніяких диверсантів не пропустить."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
складики один за одним горят неспроста --
эта многохY%ловочка реализуется сексотом"параша
=1. все следы в офшорики пепелище скроет ...
(25.09.17 17:12) https://censor.net.ua/forum/943887/
Amnesty International заявила о причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан
=2. подрыв обороноспособности добровольцев
=3. грядущий распил
бюджетабабла из наших карманов наклёвуется
(26.09.17 18:34) https://censor.net.ua/news/456976/
Канада поможет Украине с постройкой патронного завода, - министр обороны Канады Саджан
.
Ответить
Перенесли потом на 20.00
Теперь перенесли на 23.00
Вот сейчас сказали.
Как думаешь, это такие отходняки у гаранта диабетика?
Ответить
Впечатляет...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Второе, а что с солдатами, которые охраняли тот склад, или там никого небыло?
Суки барыжные, вы в своем вранье погрязли полностью и не понимаете, что нормальные люди понимают, что там произошло!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не верь этим барыжным козлам
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
( fb ) прАверим сваю сабразиловку
Задача від уряду: спочатку ( UA1 ) Гройсман дав на ліквідацію пожежі в Калинівці 100 млн
із держбюджету,
тепер МОЗ виділяє 10 млн із того ж таки держбюджету на ліки постраждалим.
Постраждало від вибухів - 2 (дві) людини.
Питання: який процент вказаних коштів дійде до Калинівки?
.
Ответить
Ответить
"Одним из признаков безумия является постоянное повторение одной и той же ошибки в ожидании иных конечных результатов. --- Задачи, стоящие перед нами, не могут быть решены при помощи устарелых понятий и ценностей, не являющихся более актуальными". Жак Фреско.-(Дата рождения: 13 марта 1916 -- Дата смерти:
18 мая 2017[2] (101 год) Книга: Все лучшее, что не купишь за деньги.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
хY%ло с шакалам расчитывало, что перебьют добробаты в Иловайске
и на том Украины нестанет.
но расчёт не оправдался ...
дальше Дебальцево ДАП с той же целью
расчёт снова не оправдался ...
дальше предательство шакала
дав котлах становилось очевидным ...
тактику уничтожения Украины шакал
адс грицуцкай и с мужеложкой
сменил на уничтожение Воинов в тылу.
"типо бытовые убийства" фронтовиков
сизо и приговоры для Украинцев, "уродов ждут дома" для сепаров
освобождение отловленных сепаров
на линии фронта сепаров ну только с хлебом солью шакал
адлично не встречает
но оказалось что такая тактика оказалась слишком неэффективной и вдобавок очевидной
эффективным и масштабным уничтожением Украины по прежнему является
вооружение сабакавских титушар
уничтожение складов с вооружениями
сапиенсы !!!
неужели из совокупности событий непонятен очевидный вывод : шакалад --сексот хY%ла ...
.
Ответить
вооружение сабакавских титушар
уничтожение складов с вооружениями
сапиенсы !!!
неужели из совокупности событий непонятен очевидный вывод : шакалад --сексот хY%ла ...
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить