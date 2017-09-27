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 Вследствие взрывов в Калиновке погибших нет, пострадали 2 человека, - ГСЧС

взрыв калиновка

Из зоны чрезвычайной ситуации в Калиновке (Винницкая область) по состоянию на 17:30 27 сентября эвакуировано более 30 тыс. человек. Эвакуация продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, для перевозки населения привлечено 71 транспортное средство, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС.

В местах безопасного размещения эвакуированного населения организовано горячее питание и медицинское обеспечение граждан.

Информации о погибших в результате чрезвычайной ситуации не зарегистрировано. Травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К тушению привлечены два пожарных самолета ГСЧС АН-32П. Осуществлено 11 сбросов воды на очаги горения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На складах в Калиновке хранится около 83 тысяч тонн боеприпасов, - Минобороны

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.


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Так а шо там с созывом военного кабинета? Заседают? А то я 7 часов отсутствовал в эфире. На Цензоре- ничего пока нет. А это щас- весьма интересно. Должны быть озвучены какие-то оргвыводы. Таки уровень- Высший.
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Похоже, что позаседали, решили "посилити та поглибити", да и разошлись. Если бы что-то серьезное порешали - наверное было бы уже известно.
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Громадський активіст та член Центру протидії корупції Віталій Шабунін, на своїй сторінці у соцмережі запропонував найдієвійший спосіб щодо захисту складів з боєприпасами на які останнім часом збільшились напади:
"Треба робити весілля генпрокурорських дітей не в найдорожчому кабаку Києва, а на складах боєприпасів.
Держохорона ніяких диверсантів не пропустить."
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Выжидають. В зависимости от последствий накажут либо прапора либо командира части. Остальных высокопоставленных "героев" представят к высоким госнаградам за оперативное разруливание своего же про@ба. Потом кабмин выделит ешо рас 300 лямов, а вдруг на этот раз не распижжут?!
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какой про@б ?

складики один за одним горят неспроста --
эта многохY%ловочка реализуется сексотом"параша

=1. все следы в офшорики пепелище скроет ...
(25.09.17 17:12) https://censor.net.ua/forum/943887/
Amnesty International заявила о причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан

=2. подрыв обороноспособности добровольцев

=3. грядущий распил бюджета бабла из наших карманов наклёвуется
(26.09.17 18:34) https://censor.net.ua/news/456976/
Канада поможет Украине с постройкой патронного завода, - министр обороны Канады Саджан
.
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Андрей, созыв был назначен на 18.00
Перенесли потом на 20.00
Теперь перенесли на 23.00
Вот сейчас сказали.
Как думаешь, это такие отходняки у гаранта диабетика?
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Это на 2-х пострадавших, лекарств на 10 млн выделили?
Впечатляет...
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В связи со сложившимися обстоятельствами и большими потерями в ВСУ обеспечении необходимо повысить военный налог с 1,5% до 3% минимум! Плюс 22 хенерала добавилось в стране (на спине народа , ссори!)
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Т.е. 10 лямов выделили просто так?
Второе, а что с солдатами, которые охраняли тот склад, или там никого небыло?
Суки барыжные, вы в своем вранье погрязли полностью и не понимаете, что нормальные люди понимают, что там произошло!
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ты кацапов называешь "нормальными людьми"? Нет, не так... Ты кацапов называешь "людьми"?
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Ты желтая маршрутка? Во пэтя дает, за него уже тут Богданы строчат)))))
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отличная альтернатива таким ответам как "а у вас негров линчуют" и "вы госдолг США видели?"
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Бодя, тебе к кодлу крысчатиков и гыгов, с ними общайся.
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По слухам в Сватово во время взрывов "пропало без вести" 77 военных и шо?
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Третий склад с боеприпасами и вооружением за три года . Еще вчера Турчинов был обязан созвать СНБО. Ан нет молчок. И Матиос. и Полторак языки в задницу засунули. Один Грося и за СБУ, и за МО отдувается. Вояки заявили, что возможная причина ЧП - вражеский беспилотник. Хорошо хоть не огнедышащий дракон
Вследствие взрывов в Калиновке погибших нет, пострадали 2 человека, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5490
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По большому счету это уже не так важно. Нет ни реакции ни потенции. СБУ, военная прокуратура и СНБО просто импотенты
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Так в ЕС тоже каждый год по два склада взрывается . Даже в Пакистане и Кашимире такого нет как у нас! Стыдобище!
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На свій день народження порошенко зробив подарунок- бензин під 29 грн.л. ДЯКУЮ АЖ ПІДСКАКУЮ!!!!!
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Да??? А я его сегодня так спокойно жег... Резко как-то подскок. Печально.
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то что нет погибших то слава Богу а барыге и его генштабу позор
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не может такого быть! Те, кто охранял те склады куда делись?
Не верь этим барыжным козлам
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сапиенсы !!!
( fb ) прАверим сваю сабразиловку

Задача від уряду: спочатку ( UA1 ) Гройсман дав на ліквідацію пожежі в Калинівці 100 млн
із держбюджету,
тепер МОЗ виділяє 10 млн із того ж таки держбюджету на ліки постраждалим.
Постраждало від вибухів - 2 (дві) людини.



Питання: який процент вказаних коштів дійде до Калинівки?
.
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думаете организаторам взрывов не нужен дорогой успокоительный коньяк? или они не нуждаются в медпомощи ? а если вдруг как с насировым случится?
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Апокалипсис: Первая мировая война, часть 1 National geographic Найденные и восстановленные новые фильм-хроники истории в цвете Видео https://www.youtube.com/watch?v=7haKDjljNDk

"Одним из признаков безумия является постоянное повторение одной и той же ошибки в ожидании иных конечных результатов. --- Задачи, стоящие перед нами, не могут быть решены при помощи устарелых понятий и ценностей, не являющихся более актуальными". Жак Фреско.-(Дата рождения: 13 марта 1916 -- Дата смерти:
18 мая 2017[2] (101 год) Книга: Все лучшее, что не купишь за деньги.
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Дайте нормально человеку днюху догулять а потом уже примут решение.
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Много полезных ссылок для тех кому нужна помощь! https://www.facebook.com/monovaolena/posts/1698014150232005?hc_location=ufi
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многохY%ловочка в действии

хY%ло с шакалам расчитывало, что перебьют добробаты в Иловайске
и на том Украины нестанет.
но расчёт не оправдался ...

дальше Дебальцево ДАП с той же целью
расчёт снова не оправдался ...

дальше предательство шакалада в котлах становилось очевидным ...
тактику уничтожения Украины шакалад с грицуцкай и с мужеложкой
сменил на уничтожение Воинов в тылу.
"типо бытовые убийства" фронтовиков
сизо и приговоры для Украинцев, "уродов ждут дома" для сепаров
освобождение отловленных сепаров
на линии фронта сепаров ну только с хлебом солью шакалад лично не встречает
но оказалось что такая тактика оказалась слишком неэффективной и вдобавок очевидной

эффективным и масштабным уничтожением Украины по прежнему является
вооружение сабакавских титушар
уничтожение складов с вооружениями

сапиенсы !!!
неужели из совокупности событий непонятен очевидный вывод : шакалад --сексот хY%ла ...
.
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эффективным и масштабным уничтожением Украины по прежнему является
вооружение сабакавских титушар
уничтожение складов с вооружениями

сапиенсы !!!
неужели из совокупности событий непонятен очевидный вывод : шакалад --сексот хY%ла ...
.
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Ходят слухи, что американцы начали проверку - и хто это Южному Судану оружие продал, случаем не Украина. И тут случилось чудо, сразу несколько складов на воздух взлетели. "Это не мы" - сказали генералы. "Наше оружие взлетело в воздух, можем пересчитать".
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...и 10(десять) лимонов на"лекартва" "пострадавшим"...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВследствие взрывов в Калиновке погибших нет, пострадали 2 человека, - ГСЧС
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