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 Российские наемники применили вооружение танка под Авдеевкой. Под Песками и Талаковкой враг вел огонь из минометов, - штаб АТО

штаб ато

С начала сегодняшних суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной. Российско-оккупационные группировки во время обстрелов активно применяли оружие, калибр которой превышает 100 миллиметров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Так, ночью, в течение почти двух часов, боевики дважды били из танка вблизи Авдеевки. На подступах к этому прифронтового города противник выпустил и 10 мин калибра 120 миллиметров и 13 мин калибра 82 миллиметра. Также наемники обстреливали Авдеевскую промзону из гранатометов различных видов.

Кроме того, под огонь вражеского 120-миллиметрового миномета попали укрепления сил АТО у Песок. А стрелковое оружие оккупанта работало неподалеку Каменки.

На Приморском направлении боевики били с 82-миллиметрового миномета в окрестностях Талаковки, а из гранатометов вблизи Гнутово. Также под огнем крупнокалиберных пулеметов оказались наши опорные пункты неподалеку Марьинки.

На Луганском направлении с полуночи сохранялся режим тишины.

Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий потерь среди украинских защитников нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения. Враг 15 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб
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А где же наши противотанковые переносные ракеты , наши " Джавелины " показанные по телеканалам !?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!??!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!??!?!?
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Це буде доти, доки живий xyло. Але це не означає, що слід скласти руки, а тим більше нічого не змінювати в Україні, насамперед владу.
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Зато ми им пропускние путкти обустроим чтоб на празники к нам приезджали
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Когда уже наша армия будет воевать а не сидеть в норах? Когда уже наши спецслужбы будут вылавливать и уничтожать рашистских диверсантов и сепаратистов, а не ловить проституток и Саакашвили? Когда уже наши ДРГ нанесут ответные удары по важным стратегическим объектам во вражеской Розии?
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Кремлядьский посол мертведчук и Ко, навязал шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЕ очередное перемирие, так что у наших Воинов руки повязаны. + действуя вашими методами, не на шутку может обеспокоится беззубая ГЕЙропейская толерасня, обвинив нашу сторону в провокации
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За истекшие сутки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 30 случаев усиленного перемирия.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники применили вооружение танка под Авдеевкой. Под Песками и Талаковкой враг вел огонь из минометов, - штаб АТО
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