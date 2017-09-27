 Российские наемники применили вооружение танка под Авдеевкой. Под Песками и Талаковкой враг вел огонь из минометов, - штаб АТО

Так, ночью, в течение почти двух часов, боевики дважды били из танка вблизи Авдеевки. На подступах к этому прифронтового города противник выпустил и 10 мин калибра 120 миллиметров и 13 мин калибра 82 миллиметра. Также наемники обстреливали Авдеевскую промзону из гранатометов различных видов.

Кроме того, под огонь вражеского 120-миллиметрового миномета попали укрепления сил АТО у Песок. А стрелковое оружие оккупанта работало неподалеку Каменки.

На Приморском направлении боевики били с 82-миллиметрового миномета в окрестностях Талаковки, а из гранатометов вблизи Гнутово. Также под огнем крупнокалиберных пулеметов оказались наши опорные пункты неподалеку Марьинки.

На Луганском направлении с полуночи сохранялся режим тишины.