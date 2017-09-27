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Все про:Минфин (1186) субсидия (344) монетизация (17)

 Минфин намерен запустить новый механизм монетизации субсидий

субсидия

Уже с 1 января 2018 года Министерство финансов Украины намерено запустить новый механизм монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае его одобрения правительством.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Министерства финансов в Facebook.

Как отмечается соответствующий проект, разработанный министерством и одобренный правительственным комитетом, обнародован для общественного обсуждения.

В рамках проекта Минфин предлагает: отменить клиринговые расчеты по субсидиям, установить прямые взаиморасчеты граждан с поставщиками услуг ЖКХ и перечислять субвенции непосредственно под фактически потребленные ресурсы, а не по начисленным субсидиям.

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Кроме того, Минфин предлагает использовать субвенции исключительно на расчеты за поставленные ресурсы и уплату налоговых обязательств в бюджет, ввести "автоматическое" финансирование субвенции согласно помесячной росписи и исключить "ручное" вмешательство в расчеты с предприятиями.

По оценкам министерства, такая модель будет способствовать энергоэффективности и обеспечению платежной дисциплины, а также будет легкой в реализации и администрировании.

"По результатам общественного обсуждения проект постановления будет вынесен на рассмотрение правительства, и, в случае одобрения, уже с 1 января 2018 года в Украине будет запущен процесс монетизации субсидий на уровне предприятий жилищно-коммунального хозяйства", - сказано в сообщении.

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И как мы раньше жили без этих субсидий ума не приложу.
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А смысл читать эти умные слова)Когда в стране полная монополия на энергоресурсы ,то не стоит ждать чего то адекватного по платежкам и тем более когда действующая власть является политическим лобби Ахметки и других игроков рынка
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Я правильно понял - предполагается, что счастливый субсидант вначале полностью рассчитается с монополистами за потребленные ресурсы, а потом, если повезет, по отчетным цифрам ему куда-то что- то вернут?...
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очередная афера...каким -то лохам кинут косточку, а в основном ограбят остальных....
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Опять денег не хватило, надо срочно менять механизм монетизации субсидий.
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