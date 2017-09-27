 Минфин намерен запустить новый механизм монетизации субсидий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Министерства финансов в Facebook.
Как отмечается соответствующий проект, разработанный министерством и одобренный правительственным комитетом, обнародован для общественного обсуждения.
В рамках проекта Минфин предлагает: отменить клиринговые расчеты по субсидиям, установить прямые взаиморасчеты граждан с поставщиками услуг ЖКХ и перечислять субвенции непосредственно под фактически потребленные ресурсы, а не по начисленным субсидиям.
Кроме того, Минфин предлагает использовать субвенции исключительно на расчеты за поставленные ресурсы и уплату налоговых обязательств в бюджет, ввести "автоматическое" финансирование субвенции согласно помесячной росписи и исключить "ручное" вмешательство в расчеты с предприятиями.
По оценкам министерства, такая модель будет способствовать энергоэффективности и обеспечению платежной дисциплины, а также будет легкой в реализации и администрировании.
"По результатам общественного обсуждения проект постановления будет вынесен на рассмотрение правительства, и, в случае одобрения, уже с 1 января 2018 года в Украине будет запущен процесс монетизации субсидий на уровне предприятий жилищно-коммунального хозяйства", - сказано в сообщении.
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