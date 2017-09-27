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 Интенсивность взрывов на складах боеприпасов в Калиновке сократилась до 3-4 в минуту, - Генштаб ВСУ

калиновка

По состоянию на 17.00 интенсивность взрывов на складах боеприпасов в Калиновке сократилась до 3-4 в минуту.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.

"На месте ликвидации работает 6 пожарных танков. Пожарным самолетом АН-32П ГСЧС осуществлено 5 вылетов, при каждом сброшено 8 тонн воды. На место происшествия для обезвреживания взрывоопасных предметов прибыло 15 групп разминирования и 18 единиц техники", - говорится в сообщении.

Всего в ликвидации последствий происшествия привлечено более 700 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

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В Генштабе напомнили, что информация о наличии химического оружия на складах вооружения ВСУ не соответствует действительности.

Интенсивность взрывов на складах боеприпасов в Калиновке сократилась до 3-4 в минуту, - Генштаб ВСУ 01

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Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.

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И это перемога великого главнокомандующего. Спас опять страну кароче
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Еще снаряды рвутся,а Барыги уже все расследовали и подсчитали,и деньги на восстановление оприходовали,мастера своего дела однако.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнтенсивность взрывов на складах боеприпасов в Калиновке сократилась до 3-4 в минуту, - Генштаб ВСУ
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