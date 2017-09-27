 Интенсивность взрывов на складах боеприпасов в Калиновке сократилась до 3-4 в минуту, - Генштаб ВСУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ
со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук
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"На месте ликвидации работает 6 пожарных танков. Пожарным самолетом АН-32П ГСЧС осуществлено 5 вылетов, при каждом сброшено 8 тонн воды. На место происшествия для обезвреживания взрывоопасных предметов прибыло 15 групп разминирования и 18 единиц техники", - говорится в сообщении.
Всего в ликвидации последствий происшествия привлечено более 700 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Смотрите на "Цензор.НЕТ: В пострадавшей от взрывов боеприпасов Павловке сгорел дом, повреждена школа, у половины домов повреждены крыши и окна, - Минобороны. ФОТОрепортаж
В Генштабе напомнили, что информация о наличии химического оружия на складах вооружения ВСУ не соответствует действительности.
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Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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