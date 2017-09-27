 Власти Латвии проверят "Rietumu bankа" в связи со счетом для сбора средств в пользу "ДНР"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету.
Возможно, в деле фигурирует лицензированная в Великобритании компания "PSI Pay LTD". Согласно подозрениям, компания обслуживала электронный кошелек человека, собиравшего средства для "ДНР". Компания является клиентом Rietumu bankа.
По словам пресс-секретаря Rietumu banka Элеоноры Гайлиш, банк связался с клиентом, который предоставил информацию о владельце электронного кошелька и его хозяйственной деятельности.
Британский клиент банка также сообщил, что ни одна из транзакций по этому электронному кошельку не указывает на нарушение международных требований. Однако до выяснения всех обстоятельств британский клиент заблокировал этот электронный кошелек и обратился к держателю сайта с просьбой удалить реквизиты.
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