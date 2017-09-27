 Имплементация "языковой статьи" закона об образовании будет уточнена в законе о среднем образовании, - Гриневич

"Эта статья будет уточнена и для реализации прописана в законе об общем среднем образовании", - сказала она на брифинге по результатам встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьяном Попом (Liviu Marian Pop) в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, проект данного закона уже разрабатывается.
Также, по ее словам, реализация "языковой статьи" будет предусмотрена в образовательных стандартах и учебных планах.
Министр подчеркнула, что любые изменения или уточнения в статью закона "Об образовании", которая касается языка обучения, могут быть внесены уже после выводов Европейской комиссии за демократию через право ("Венецианская комиссия").
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой. Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.
Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье.
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