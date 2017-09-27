 Церемония прощания с двумя девочками, погибшими во время пожара в лагере "Виктория", прошла в Одессе

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", церемония прощания состоялась в крупнейшем в Одессе Спасо-Преображенском соборе.
С третьей погибшей - 9-летней Анастасией Кулинич горожане попрощались в понедельник, 25 сентября.
Расследование обстоятельств трагедии продолжается. В среду стало известно, что Приморский районный суд г.Одессы наложил арест на здания и сооружения лагеря, чтобы предотвратить возможные действия по сокрытию улик и доказательств по делу.
Накануне издание 368.media сообщило, что, исходя из материалов уголовного дела, сотрудники лагеря не менее 30 минут пытались потушить пожар собственными силами, и только после этого вызвали пожарных.
Как сообщалось, следствие по делу о пожаре в детском лагере "Виктория", в котором погибли дети, ведется по трем статья Уголовного кодекса Украины: ст.270 (нарушение требований пожарной безопасности), ст 366 (служебный подлог) и ст 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Следствие рассматривает две версии причин пожара: нарушение правил противопожарной безопасности и возгорание электрических приборов. Поджог как причину трагедии следователи исключили.
Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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