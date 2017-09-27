 Сложно найти более выразительный пример пренебрежения безопасностью части стран Европы, - Дуда о связях политиков ЕС с российским бизнесом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
Дуда отметил "пять явлений", которые, по его мнению, вредят европейскому сообществу. Среди них - идея так называемой Европы двух скоростей, "возвращение протекционизма" и реакция ЕС на миграционный кризис.
Президент Польши также указал на проблему "стремления европейских политиков к осуществлению экономических интересов с внешними организациями".
"Многие европейские политики поддерживают тесные контакты с представителями российского бизнеса, что вызывает особенное беспокойство в условиях агрессивной политики Кремля у восточных границ ЕС. Сложно найти более выразительный пример пренебрежения безопасностью части стран европейского сообщества", - отметил Анджей Дуда.
Глава польского государства также предостерег от, как он выразился, "кульминации власти европейских инстанций". Таким образом он прокомментировал мнение Европейской комиссии, согласно которому верховенство права в Польше находится под угрозой. По словам Анджея Дуды, ЕК "вмешивается в дела демократически избранной власти".
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