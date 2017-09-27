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 Сложно найти более выразительный пример пренебрежения безопасностью части стран Европы, - Дуда о связях политиков ЕС с российским бизнесом

польша президент анджей дуда

Президент Польши Анджей Дуда, выступая на открытии II Конгресса европейских исследований в Щецине, указал на угрозы, которые нависли над Европейским союзом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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Дуда отметил "пять явлений", которые, по его мнению, вредят европейскому сообществу. Среди них - идея так называемой Европы двух скоростей, "возвращение протекционизма" и реакция ЕС на миграционный кризис.

Президент Польши также указал на проблему "стремления европейских политиков к осуществлению экономических интересов с внешними организациями".

"Многие европейские политики поддерживают тесные контакты с представителями российского бизнеса, что вызывает особенное беспокойство в условиях агрессивной политики Кремля у восточных границ ЕС. Сложно найти более выразительный пример пренебрежения безопасностью части стран европейского сообщества", - отметил Анджей Дуда.

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Глава польского государства также предостерег от, как он выразился, "кульминации власти европейских инстанций". Таким образом он прокомментировал мнение Европейской комиссии, согласно которому верховенство права в Польше находится под угрозой. По словам Анджея Дуды, ЕК "вмешивается в дела демократически избранной власти".
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Дуда ты шо такое говоришь? Политики ЕС коррумпированы российским бизнесом??? Не может быть, коррупция бывает только в отсталой Украине.
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поляки хорошо помнят оккупацию советами и до этого цапской империей - это радует
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У нас Президент связан с Ху№лом близкими,можно сказать родственными связями.
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Чувство корысти сильнее чувства самосохранения. Жадность - источник политического компромисса. Соблазн вечен: - 30 сребряников > пакет гречки суть таже продать мелочную душу за дешевую коврижку
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Помнят поляки запах кацапских портянок...немцы забыли когда кацапы всех их баб переипли а детей замучили
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСложно найти более выразительный пример пренебрежения безопасностью части стран Европы, - Дуда о связях политиков ЕС с российским бизнесом
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