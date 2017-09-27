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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Венгрия (468) Закарпатье (1504) Слободян (255)

 Госпогранслужба не пустила в Украину поддержавшую "Л/ДНР" члена венгерской партии "Йоббик" Кристину Морваи

морваи

Около 15 часов на Закарпатье на границе с Венгрией сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и не пропустили в Украину венгерскую политическую деятельницу, которой Служба безопасности Украины запретила въезд до июля 2019 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Депутат Европарламента от венгерской радикальной партии "Йоббик" Морваи Кристина (Morvai Krisztina) прибыла в пункт пропуска "Лужники". Во время паспортного контроля пограничники выполнили поручение СБУ в отношении данного лица.

По имеющейся информации, она в 2014 году посещала временно неподконтрольные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и выражала поддержку самопровозглашенным руководителям на этих территориях.

Данному лицу вручено решение об отказе в пересечении государственной границы, где указаны правовые основания по ограничению на право въезда в Украину", - написал он.

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к землякам ехала вона , что бы учить как бучу - протесты поднимать ..
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тот случай когда название не требует перевода
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Поражает как этой мерзости еще хватает нахальства ехать в Украину.
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а шо не понаблюдали , не послушали к кому , зачем
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Готовимся к "вони" на всех уровнях, по всей Европе, об "ущемлении свободы слова в Украине...".
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О какой "вони" может идти речь? Незаконно пересекла границу, минуя пункты пропуска. А если "йоббики" повизжат, то нам глубоко пох...
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Та плевать. Я вот замечаю, что США практически никогда не реагирует на подобные эпизоды. А ЕС верещит как недорезанный. Интересно посмотреть, как будут пускать в Шенгенскую зону украинского гражданина, который официально выступает за развал ЕС.
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очевидно ,что это специально сделано, что бы завтра купленная "Грзьпромом" группа депутатов Европарламента осудила Украину и выступила с громким заявлением о лингво/нацизме в Украине.. сотни "распятых мадьярских младенцев" с венгерскоговорящей челюстью будут плакать из телевизора по всем РашаТВ о зверствах лингво/биндэравцев
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У нас своих "йоббиков" хватает. И почему до лета 2019 года запретили. Таких лярв надо пожизненно запрещать въезд в Украину. Или она за 2 года станет законопослушной?
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за 2 года сифилис, поразивший мозг,доберётся до конечностей)))Вот потому и запретили до степени омертвления!!
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Пусть уйоббикивает, раньше йоббики смеялись с того, что их занесли в списки на запрет въезда в страну из-за незаконного посещения Крыма.
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а шо то я тут не читаю - не про барыгу ,не про зраду - удивительно даже - оказываеться не только сааку не пускают,а не пускают всех, кто работает против Украины)))
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"...обнаружили и не пропустили..."

Что значит "обнаружили"? Она в чемодане спряталась?
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Жаль что депутат,а так можно было бы задержать и обвинить в поддержке терроризма на востоке страны
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Їхала місцевих мадяр баламутити. Мабуть організовують протести по освітянському закону.
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сперва подумал , что Обнаружили ночью возле границы с проводником ,
Потом прочитал что все таки был паспортный контроль ,
Было бы удивительно не Обнаружить её там ))))
Ну а так , все правильно , пусть в Йобикостане сидит.
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Тут что-то иное. Эта тётя на все 100% знала- её не пустят! Ей именно это и надо было, чтобы её не пустили! Я в этом убежден на все 100%. Продолжение ещё последует.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоспогранслужба не пустила в Украину поддержавшую "Л/ДНР" члена венгерской партии "Йоббик" Кристину Морваи
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