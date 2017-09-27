 Госпогранслужба не пустила в Украину поддержавшую "Л/ДНР" члена венгерской партии "Йоббик" Кристину Морваи

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Депутат Европарламента от венгерской радикальной партии "Йоббик" Морваи Кристина (Morvai Krisztina) прибыла в пункт пропуска "Лужники". Во время паспортного контроля пограничники выполнили поручение СБУ в отношении данного лица.
По имеющейся информации, она в 2014 году посещала временно неподконтрольные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и выражала поддержку самопровозглашенным руководителям на этих территориях.
Данному лицу вручено решение об отказе в пересечении государственной границы, где указаны правовые основания по ограничению на право въезда в Украину", - написал он.
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ну, я маю на увазі йоббік?
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Что значит "обнаружили"? Она в чемодане спряталась?
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Потом прочитал что все таки был паспортный контроль ,
Было бы удивительно не Обнаружить её там ))))
Ну а так , все правильно , пусть в Йобикостане сидит.
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