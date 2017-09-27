 Судья Славянского горрайонного суда уличен на получении взятки в 6 тысяч, - НАБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.
В сообщении отмечается: " 27 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Управления защиты экономики Национальной полиции в Донецкой области под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили заместителя председателя Славянского горрайонного суда Донецкой области на взятке.
Служитель Фемиды получил неправомерную выгоду в размере 6000 грн за обещание не привлекать к ответственности и закрыть административное производство по факту совершения администравтивного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.130 КУоАП.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды") и избрании подозреваемому меры пресечения.
Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро осуществляют с сентября 2017 года. Основанием для внесения сведений в ЕРДР стало заявление о совершении коррупционного правонарушения, поданное в Харьковское территориальное управления НАБУ".
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