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 Прокуратура поручила расследовать диверсию на складах в Калиновке следственному отделу СБУ Виннитчины, - Гитлянская

сбу гитлянская

Следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области органы прокуратуры поручили осуществление досудебного расследования в уголовном производстве, открытом по факту диверсии на военных складах на Виннитчине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, следственную группу СБУ усилят опытными специалистами из центрального управления и региональных органов спецслужбы.

Она отметила, что на данный момент проводятся первоочередные следственные действия, в том числе допрашиваются очевидцы и другие свидетели событий.

По состоянию на 16 часов продолжается локализация последствий чрезвычайного происшествия на военных складах вблизи Калиновки. Специалисты начали работы по разминированию территории, что позволит следователям СБУ в ближайшее время начать осмотр места происшествия и назначить необходимые экспертизы.

Гитлянская напомнила, что военная прокуратура расследует ЧП на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". ГПУ взяла на контроль состояние досудебного расследования указанного уголовного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных складов, должны уйти в отставку, - Геращенко

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Хранилище не всё открытое,то что не взорвалось хранилось как положено, 40 лет и более.
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ой ну какой же он... милый...
вот ему бы пошла фамилия... хахулин... как на музыку лягла б
(хахулин пардон! у твоей фамилии вижу сказочное будущее! )
ну, вот - ха-хулин! и все!!!
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у нього специфічна зовнішність артиста, ось нагадує він мені чорта з "Вечір на хуторі біля Диканьки" і все ! Йому в кіноіндустрію треба було податися)).
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правильно юра , кроме головняка ни чего не наживёшь , ни политических ни просто никаких дивидендов , хороший прокурор , правильно всё сделал
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Министерство обороны нужно половину посадить , а половину закопать живьём.
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Ну да... Следственный отдел СБУ Винницкой области будет расследовать дело, в котором работники СБУ Винницкой области "хайлом мух ловили", но, в то же время, "не ловили мышей", проворонив диверсию... Что, опять, "сказка об унтер-офицерской вдове, которая сама себя высекла..."?!
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Т.е. прокурорские нагнули иСБУшных... вы типа про....ли вы и расследуйте... О как...
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Ну, то что склад загружен примерно на половину - оно даже по снимкам ГуглМапс видно.
Тут он не врет.
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Что в Судане? По тому не состоявшемуся контракту должны были в основном стрелкотню и боеприпасы к ней поставлять. А в калиновке ракетно-артиллерийские склады
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ну не такой лох ,как зрада,которые хуйлу за бесплатно помогают
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вопрос насчет перезагруженных как раз и не риторический,кто то же это написал - а вот так ли это и если не так тогда даже вопроса - зачем не возникает
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Этот чел уже давно скурвился и не является авторитетом для народа!
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пля - та всё целое...
Задрали зрадоботы!

пару петардочек пукнуло - а они вой устроили: "зрада! зрада!"
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Прокуратура поручила расследовать диверсию на складах в Калиновке следственному отделу СБУ Виннитчины, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 6721Юрий Бутусов
49 хв · Gnedin, Kiev Oblast ·

Фото нарушителя, который накануне взрыва проник на стратегический объект - 48-й арсенал в Калиновке. Да, это фото лося сделано 20 июля 2017 года на территории 48 арсенала, на котором вчера произошли взрывы боеприпасов. Фото предоставил "Цензор.НЕТ" один из военнослужащих на арсенале.
По данным источника "Цензор.Нет", после взрыва складов в Сватово и Балаклее на повышение живучести и безопасности 48-го арсенала в 2017-м было выделено 16 миллионов гривен, деньги поступили на счет воинской части.
База в Калиновке - это раскиданные на площади до тысячи гектаров площадки хранения боеприпасов, часть которых находится в лесу, зарастает кустами и деревьями.
Ограждение вокруг базы во многих местах символическое, и на территорию часто заходят лоси и кабаны - здесь среди снарядов и бомб на них не рискуют охотиться. А пройти на арсенал для животных не составляет труда.
Есть ли у Украины средства и время, чтобы построить здесь надежное хранилище для такого огромного арсенала? Нет. Но проблема не в нехватке денег, отнюдь. Конечно, пиарщики власти будут говорить и справедливо, конечно, что на безопасность арсеналов нужны миллиарды долларов. И это правда. Но будут говорить, что это война, и что пока денег нет, значит никто ни за что не может отвечать и безопасность гарантировать невозможно. А вот это вранье. Именно потому, что война, снизить ущерб и повысить защищенность арсенала в Калиновке было можно и нужно.
По результатам Сватово и Балаклеи у нас было время натянуть проволоку и расставить часовых, чтобы хотя бы лоси не заходили на арсенал. Было время и средства рассредоточить по разным частям запасы наиболее ценных и современных артиллерийских снарядов и мин, чтобы нельзя было в одной точке сразу взорвать много. Было время и средства вывезти из арсенала ракеты ЗРК и РСЗО с маршевыми двигателями, которые при взрыве дают разлет и детонацию на других площадках хранения. Было время и средства развезти хотя бы часть боеприпасов по более защищенным точкам хранения. Потому что есть у нас достаточно площадок хранения, в том числе бетонных, более надежных, чем площадка в лесу, вокруг которой можно устроить сафари-парк. И нас было все-таки время и возможности обеспечить базу средствами ПВО против беспилотников. Вот в таком случае контрдиверсионные мероприятия принесли бы куда больший эффект.
И все это было известно еще до взрыва, все это очевидно, и более того - выводы государственной комиссии по расследованию взрыва склада в Сватово это прямо предписывают.
Сейчас большой вопрос, что будет решено на военном кабинете президента. Ранее было "слито" расследование взрывов в Сватово и Балаклее, а взрыв склада в Новоянисоли 22 сентября объяснили степным пожаром.
Боюсь, сейчас мы как обычно увидим в исполнении руководства вместо разбирательств по делу, вместо жестких кадровых решений, отставок и увольнений, обычный украинский политический "договорняк". Ведь лояльность у нас зачастую выше ответственности и профессионализма ценится. Прокуратура откроет дело против начальника арсенала. Потом как было в случае в Сватово и Балаклее информационный шум снова сделает эту проблему не актуальной и не интересной, и дело снова будет списано в архив. Арсенал в Балаклее был больше Калиновки, мы понесли тяжелый урон, и в результате виноватым сделают "стрелочника", вина которого невелика.
Отсутствие комплексных решений делает уязвимыми другие наши арсеналы и базы, уязвимость которых прекрасно понимает противник.
На четвертом году войны пора бы организовать хотя бы противолосиную оборону. Потому что лоси, такое впечатление, пробрались не только на арсенал в Калиновке, но и во многие властные кабинеты.
Прокуратура поручила расследовать диверсию на складах в Калиновке следственному отделу СБУ Виннитчины, - Гитлянская - Цензор.НЕТ 2855
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т.е., те, кто должен был предотврадить диверсию на месте, сам же будет расследовать и называть виновных?
стесняюь спросить, а может группа, занимающаяся расследованием, должна быть не местная ?




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Прокуратура назвала 4 версии ЧП на складах в Калиновке :

1 Коррупция!
2 Коррупция!
3 Коррупция!
4 Коррупция!
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Взрывы в Калиновке - теракт. Диверсанты задержаны


Это не совпадение: почему склады взорвали именно 26 сентября
Пожар и взрывы на военных складах в Калиновке Винницкой области произошли вследствие заранее подготовленного теракта, совершенного диверсантами с использованием беспилотника.

Об этом написал в Facebook пресс-секретарь Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра.

- Это точно диверсия. В связи с этим, благодаря нашим разведданным, еще с 25 числа в Винницкой области под видом антитеррористических учений были проведены обыски и преследования диверсионных групп. Да, это работа не одного человека.

И два дня проходили поиски и ведения этих групп. Основная масса была определена, их цели - и были задержаны. Основная масса, но не все. Поэтому одна группа и смогла доставить на беспилотнике подрывное устройство, - уверен он.

По словам Мисюры, постовые доложили о звуке в небе, а затем начались взрывы.

- Постовые доложили о звуке в небе, потом начались подрывы снарядов, которые стояли на улице. Это подтверждено - работал беспилотник, и это террористический акт, - добавил он.

Вместе с тем, Мисюра отметил, что основная масса снарядов не пострадала, поскольку находилась в подземных бункерах. По его словам, разрывается большое количество танковых снарядов и 120-мм мин, которые были расположены на улице.

Таким образом, в результате взрывов нет не только человеческих потерь, но и потерь стратегических видов боеприпасов.
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да какая разница поймали или не поймали... БЕДА В ТОМ ЧТО У НАС УНИЧТОЖЕНО 4 СКЛАДА, НА РАССИИ НИ ОДНОГО
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Спецы могут разобраться и установить следственную связь,дилетанты спустят на тормоза.
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"История ничему не учит,а только наказывает за незнание уроков". (с)
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Это 4-й взрыв арсенала всего за 2 года и по сегодняшний день крупные чиновники так и не понесли никакого наказания
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Пусть поищут тех диверсантов, что пограничный переход Шегини заминировали. Почерк до боли знакомый.
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это да...в окружении михо не мешало бы пошерстить...
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А может тот генерал, что отказался эвакуировать людей на заминорованном пограничном переходе Хуйлу продался? Как думаешь Гиг?
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Уже расследовали,значит диверсия?Быстро они рулят,от себя в сторону.Когда сепарня козломордая сама обстреливала Горловку,каждый раз они говорили что это делает ДРГ на белой Ниве,в Виннице белую Ниву кто нибудь видел?
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Главное в расследовании- не выйти насебя!
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давайте вже про перемоги...де там та баржа с кавунами...розкажіть про рехворми щось
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Ооооо, эти расследуют. Благо практические навыки есть - целых два уголовных дела на год на 10 человек.
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Це ти, Кобила кому адресуєш? Президенту? Та він же просто геній (без букви "Е"):
Три склади за один рік !!!!! Таку курву ще знайти треба.
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Дядьку там якраз про таких як ви і написанно)Ви сволочі карамельні підтримуєте цю владу за копійки і свідомо руйнуєте країну із середини, в якій вам та вашим дітям потім жити.Вони повтікають по своїм панамам,а ви своїми нікчемними мізками так і не зробите висновків.Ви ще гірші за кацапів.Зовнішнього ворога ми знаємо в обличчя,а внутрішній ховається за проксі і дибільними ніками...І я знаю що прийде такий момент коли вас чи ваших рідніх мажор зібє на переході,або влаштують судилище і таких проблемних або діяльності нашої влади багато,ось коли це зачепить вас та вашу сімю особосто,то гідно подякуйте самі собі
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дохера букав и ничего конкретного, одна вода. Может власть должна управлять так, что бы не вызывать ненависти у большинства населения?
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кто б сомневался,что он не постесняется и тут попиариться
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Если есть хоть какой гарант в Украине, он просто обязан снят министра обороны в короткий срок. Всех генералов пузатых убрать. Не затягивать сопли.
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Эти снаряды, они ещё советского производства. Так, что, это даже хорошо. Декомунизация в действии!
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Кличко заявил , что причиной загорания складов в Калиновке был огонь!
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Та в Україні склади боєзапасу бабульки з двостволками охороняють...
Підходиш, питаєш - Як пройти в бібліотеку?"...
А далі роби, що забажаєш...

Це таке враження. Після кількох підривів складів боєзапасів. Тут, навіть НЕВАЖЛИВО, хто саме це робить, москалі, чи самі військові командири зсу, крадунці та дуполизи...
Корочше. Всі події з війною, з командуванням, з армією, сбу, мвс, гпу, судами, і іншими гілками, вказують чітко на одне - влада у нас гівно і паразит на нашому тілі...
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Та он по тих складах лосі виявляється бігають. А де лось пройшов, там і оленєрогий діверсант пройде.
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Ладно.
Одно в этой истории со взрывом утешает, что масштаб далеко не такой, как в Балаклее,
раз уж там и пожарные самолеты летают и пожарная техника зашла на склады.
В Балаклее только на пятый или шестой день на склады зашли ИМР и пожарные танки.
Но, всё равно до скрипа зубовного обидно, что вот так просираются боеприпасы, производства которых у нас сейчас считай что нет.
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Так то оно так. Но этот ,,гриб,, который поднялся на высоту 3-5 км. может стоить нескольких дней разрывов снарядов даже по 1 в секунду. Там мощность нереальная.
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Вообще то Открытые Склады Чрезвычайно Уязвимы, для Спецов и для "Лохов подарок".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура поручила расследовать диверсию на складах в Калиновке следственному отделу СБУ Виннитчины, - Гитлянская
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