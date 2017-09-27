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 В Вооруженных силах Украины служат почти 24 тысячи женщин, - Ирина Геращенко

геращенко

В Вооруженных силах Украины по состоянию на сентябрь служат почти 24 тыс. женщин.

Об этом на конференции ОБСЕ/БДИПЧ заявила первый замглавы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт парламента.

В сообщении отмечается: "26 сентября 2017 состоялось открытие конференции ОБСЕ/БДИПЧ "Человеческое измерение безопасности в Украине", в котором приняла участие Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Мероприятие посвящено обсуждению актуальных вопросов укрепления человеческого измерения безопасности.

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Первый вице-спикер в своем выступлении выразила благодарность представителям ОБСЕ, в частности Специальному представителю Действующего Председателя ОБСЕ по гендерным вопросам Мелани Вервир за многолетнее сотрудничество и поддержку во внедрении гендерного равенства.

И.Геращенко отметила, что в условиях войны чрезвычайно важную роль в миротворческом процессе занимают именно женщины, которые прилагают много усилий для возвращения мира на Донбасс и деоккупации Крыма. Политик сообщила, что семьи заложников, женщины-политики, общественные активисты, волонтеры принимают непосредственное участие в мирном процессе и помощи тем, кто больше всего пострадал от вооруженного конфликта на Востоке.

В своем выступлении Первый заместитель Председателя Верховной Рады проинформировала о политике безопасности и гуманитарной ситуации в Донбассе и акцентировала внимание на нарушении прав человека на оккупированных территориях, в т ч в Крыму.

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И.Геращенко напомнила, что представители международных гуманитарных организаций ОБСЕ, ООН, МККК не имеют доступа к заложникам, которые незаконно содержатся на неподконтрольной территории. "Недопустимо то, что даже украинский омбудсмен не имеет доступа к незаконно удерживаемых украинский на оккупированных территориях. Международный комитет красного креста в течение трех лет не был допущен представителями незаконных формирований к заложникам, даже во время войны в Ираке не было подобных позорных случаев ", - отметила политик. Уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях отметила, что процесс освобождения заложников заблокирован уже больше года.

И.Геращенко также проинформировала присутствующих о фактах систематического нарушения прав женщин и детей как на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, так и в Крыму, сексуальные преступления и насилие. До сих пор нет расследования и реакции со стороны Российской Федерации на факт сексуальных домогательств по отношению к представительнице СММ ОБСЕ на Донбассе, который состоялся 5 мая с.г.

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Особое внимание на встрече было уделено увеличению количества женщин в составе Вооруженных Сил Украины. "Стоит отметить, что по состоянию на 5 сентября с.г. в рядах ВСУ проходят военную службу 23771 военнослужащих-женщин, из них на должностях офицеров - 2916 женщин, полковника - 42 женщины. В то же время мы ориентируемся на принцип равенства и считаем, что количество женщин в ВСУ, в частности среди женщин на должности генерала, не соответствует их настоящему потенциала ", - подчеркнула политик.

Кроме того, были обсуждены гендерную проблематику в контексте ратификации Стамбульской Конвенции. И.Геращенко считает, что в условиях роста агрессии в обществе ее ратификация является первоочередной задачей для парламента, но голосование затягивается из-за деструктивной позиции определенных политических сил и политиков, которые не до конца осознают весь спектр механизмов, предусматривает Стамбульская конвенция в контексте противодействия домашнему насилию.

В свою очередь, Мелани Вервир отметила значительные изменения в Украине и увеличение роли женщин в политике и усилении их влияния на принятие управленческих решений. Она отметила, что благодаря реформе децентрализации расширилась политическое участие женщин-депутатов и на местном уровне, в очередной раз поможет продемонстрировать важную роль женщин в политике, а следовательно станет шагом в направлении формирования гендерной культуры в Украине".

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И самое главное Ирка, что в отличии от тебя многие из них правильно понимают команду "Ложись"...
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как тебе не стыдно? как ты оцениш тогда свою маму или сестру - фу противно
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Я оцениваю Ирку Геращенко... Видел бы ты эту пиарящуюся нардепшу в Широкино.... то навряд ли бы БК в разгрузке хватило...
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видел и не раз - по этому и возмущен и знаю сколько она лично сделала для ребят,которые были в плену - не трогай ее
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да это так - каждый знает ,то шо знает,пиши про кого хочешь и шо хочешь,у нас демократия ,но Человека не трогай,просто имей совесть
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честь и хвала женщинам военой форме оберегающих нашу страну и покой народа
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Большинство на Савченко похожи.Подмыться и построиться.
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Скажи это девчатам в Песках или Карловке, при посещении офигел сколько их там, Слава Героиням!
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Ось такі, дуже вродливі,наші захисниці !!!!
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краще б народжували і виховували дітей - з такими темпами вимирання скоро не буде кому і кого захищати
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Ну слово "служат" тут не совсем уместно,служат там не более 5-10% из них, об остальных правильнее писать:
получают зарплату, числятся, шарятся, составляют компанию мужу или любовнику т.п.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Вооруженных силах Украины служат почти 24 тысячи женщин, - Ирина Геращенко
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