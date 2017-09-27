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 Политика Украины
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 Меджлис будет требовать запрет на деятельность российских организаций в Украине, - Чубаров

чубаров

Меджлис крымскотатарского народа намерен в ближайшее время требовать прекращения деятельности российский организаций на территории Украины.

Об этом заявил его председатель, народный депутат Рефат Чубаров (фракция "Блок Петра Порошенко"), Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"На следующей неделе я буду ставить перед моими коллегами вопрос - а что у нас тут, в Украине, делает "Россотрудничество" (российский центр науки и культуры - Ред.) и аффилированные с ним организации? Почему у нас присутствуют российские организации, почему мы не можем их просто закрыть законом или другими решениями? Это, кстати, вопрос к Министерству иностранных дел"- сказал Чубаров на пресс-конференции в среду в Киеве.

Он анонсировал, что Меджлис объявит о своих новых инициативах и будет просить правительство их поддержать.

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"Если не будем находить (поддержку правительства - Ред.), будем просить ее у политиков. "Россотрудничество" России в Украине должно быть закрыто. Неужели это кому-то не понятно? Любые российские государственные структуры, которые работают на украинской территории, не имеют на это право. Это не понятно?", - подчеркнул Р.Чубаров.
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На четвертом году оккупации Крыма,не рановато ли?
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Или торговались,или ждали милости от Ху"ла,скорее первое.
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Ты ба! Чубаров, оказывается, и что-то полезное для Украины может предложить!
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Да. Кроме бреда об очередной 'автономии' может и что то полезное сказать
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Необходимо запретить действие московского патриархата, разорвать дипломатические отношения, ввести визовый режим с оккупантами, выгнать кацапские банки
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Пусть работают. С оперативной точки зрения все эти конторы могут палить кацапскую агентуру в Украине. А СБУ их наверняка прослушивает и просматривает вдоль и поперек.
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жодного теракту з потенційним кацапським слідом (наприклад справу Шеремета, Акуєви, вбивства секретних армійських високопосадовців як то підприв у Маріуполі, Києві, регулярні підриви складів боєприпасів тощо) СБУ поки що не довело до логічного завершення, тобто до розкриття, до суду. Тому краще нехай просто закривають та виганяють кацапські осередки з України, у будь-якому разі не схиблять діючи таким чином.
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Россотрудничество чисто кгбшная контора
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Любая контора там - гэбэшна. Любой предприниматель проходит согласование с гэбухой. Любой руководитель государственной или общественной организации - внештатный сотрудник этой спецслужбы.
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Тому що він, по перше - не з Донецька, по друге -не сепаратіст, його особисті вподобання щодо внутрішньої політики в Україні це його справа .
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Чубарову - А не проще разработать наш!!! аналог российского закона об иностранных агентах. Тем более, что депутатам и карты в руки.
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А московский патриархат в первую очередь.
Но это не Чубаров - это должны наши гниды должны озвучивать.
Была потуга - уже вынесли на Раду вопрос московского патриархата - но видно путен цыкнул на Вальцмана - всё резко и поутихло...
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Та низзя раскачивать лодку главного торгового партнера! А то , можна и гражданства лишитьсЯ!!
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Наивный, спросил бы лучше у гидранта, что делает украинская шоколадная фабрика на территории россии?
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я как раз на соседней ветке об этом и писал.
куча договоров с мордором - разворвать все отношения для начала , попов пинком в московию....
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И консульства Параши закрыто по всей Украине. У них три задачи - шпионская деятельность, дестабилизация ситуации и базы для диверсантов.
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Давно пора. Что бы Парашей и лаптями у нас не воняло.
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А должен был это требовать пеця шоколадный, еще в 2014 году.....
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Я смотрю меджлис куда более эффективнее чем вся Верховная рада.
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Меджлис всю эту куету раньше предвидел, но никто их не слушал. Хатаскрайная Банковая.
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давно пора свинопоца панамского рылом в грязь макнуть с его липяцками
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А ще б провести переєреструвати нерухомість що належать рос громадянам.І матимемо житло для ЗСУ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеджлис будет требовать запрет на деятельность российских организаций в Украине, - Чубаров
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