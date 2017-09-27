 Меджлис будет требовать запрет на деятельность российских организаций в Украине, - Чубаров

Об этом заявил его председатель, народный депутат Рефат Чубаров (фракция "Блок Петра Порошенко"), Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На следующей неделе я буду ставить перед моими коллегами вопрос - а что у нас тут, в Украине, делает "Россотрудничество" (российский центр науки и культуры - Ред.) и аффилированные с ним организации? Почему у нас присутствуют российские организации, почему мы не можем их просто закрыть законом или другими решениями? Это, кстати, вопрос к Министерству иностранных дел"- сказал Чубаров на пресс-конференции в среду в Киеве.
Он анонсировал, что Меджлис объявит о своих новых инициативах и будет просить правительство их поддержать.
"Если не будем находить (поддержку правительства - Ред.), будем просить ее у политиков. "Россотрудничество" России в Украине должно быть закрыто. Неужели это кому-то не понятно? Любые российские государственные структуры, которые работают на украинской территории, не имеют на это право. Это не понятно?", - подчеркнул Р.Чубаров.
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Бо Пудинг нападе!!!
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Но это не Чубаров - это должны наши гниды должны озвучивать.
Была потуга - уже вынесли на Раду вопрос московского патриархата - но видно путен цыкнул на Вальцмана - всё резко и поутихло...
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куча договоров с мордором - разворвать все отношения для начала , попов пинком в московию....
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