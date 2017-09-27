 Гройсман поручил привести в порядок пункты пропуска на Донбассе

Об этом Гройсман сказал во время заседания Кабинета министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".
"Вадим Олегович, я предоставляю вам абсолютно все возможности и, от имени правительства, полномочия создать надлежащие условия на этих контрольно-пропускных пунктах", - сказал премьер-министр.
Гройсман отметил, что о ситуации на КПВВ ему рассказал побывавший там генпрокурор Юрий Луценко. "То, что он мне рассказал не укладывается в нормальные условия... Знаете, из таких вещей - нормального уважения к людям и формируется наше достоинство... Должен быть фирменный украинский стиль: качество и понимание, что нельзя быть равнодушным к людям", - заявил Гройсман.
Гройсман добавил, что к решению проблем на КПВВ должны присоединиться главы Донецкой и Луганской ОВГА Павел Жебривский и Юрий Гарбуз. "И это мое требование и главам администраций Донецкой и Луганской областей: наведите там порядок!" - сказал он.
Напомним, 22 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко раскритиковал ситуацию на КПВВ после посещения Донецкой области.
892 27
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Российские наемники три раза обстреляли наши позиции. Под Водяным применяли вооружение БМП, - штаб АТО(14)
Разработанные волонтерами автоматические турели помогают бойцам на передовой, - "Народний проект". ФОТО(55)
Совет ветеранов АТО создан в Киеве, - Кличко(32)
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки, повреждено 7 домов, - Нацполиция(5)
Туалети Гройсмана і управління країною(0)
Украинские военные ежедневно участвуют в восстановлении разрушенной инфраструктуры Донбасса, - штаб АТО(19)
Полиция задержала бывшего боевика "ЛНР", который рыл окопы для наемников РФ. ФОТО(48)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пиииипец!!! Обмен информацией как "подъездного трибунала" на лавочке....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
астанавись!
нельзя же на все потоки сесть...
могут не только штаны лопнуть.. но и щеки
Ответить
И где это все? пароле, пароле, пароле...
Ален Делон и Далида
C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir
Je te regarde comme pour la première fois
Encore des mots toujours des mots les mêmes mots
Je ne sais plus comment te dire…
перевод:
(Странно, я не знаю, что будет со мной сегодня
Я смотрю на тебя в первый раз
Все еще слова всегда слова одни и те же слова
Я не знаю, как вам сказать ...)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И мне кажется - то что они не будут работать - более оздоровит экономику чем их так называемая "работа"
Ответить
З дуже маленькою частиною реально свідомих...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить