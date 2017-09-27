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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7137) Гройсман (3449) Донбасс (16200) пункт пропуска (366) Черныш (72)

 Гройсман поручил привести в порядок пункты пропуска на Донбассе

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поставил задание министру по делам временно неподконтрольных территорий и ВПЛ Вадиму Чернышу создать надлежащие условия на пунктах пропуска на Донбассе, а также на административной границе с Крымом.

Об этом Гройсман сказал во время заседания Кабинета министров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Вадим Олегович, я предоставляю вам абсолютно все возможности и, от имени правительства, полномочия создать надлежащие условия на этих контрольно-пропускных пунктах", - сказал премьер-министр.

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Гройсман отметил, что о ситуации на КПВВ ему рассказал побывавший там генпрокурор Юрий Луценко. "То, что он мне рассказал не укладывается в нормальные условия... Знаете, из таких вещей - нормального уважения к людям и формируется наше достоинство... Должен быть фирменный украинский стиль: качество и понимание, что нельзя быть равнодушным к людям", - заявил Гройсман.

Гройсман добавил, что к решению проблем на КПВВ должны присоединиться главы Донецкой и Луганской ОВГА Павел Жебривский и Юрий Гарбуз. "И это мое требование и главам администраций Донецкой и Луганской областей: наведите там порядок!" - сказал он.

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Напомним, 22 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко раскритиковал ситуацию на КПВВ после посещения Донецкой области.
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Грося,там все в порядке,бабло косят мама не горюй,или тебе мало отстегуют?
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Просветите дебила?))) "Надлежащие" условия-это как????????
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закрыть их на )(уй!!!....Задрали..шастают по городу с недовольными мордами лица..все им фашистами и хунтой воняет...
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Надлежащие условия сейчас-это их закрыть и пусть наши "кормильцы" там сидят в соей Новошвейцарии. А то пускаем,а потом это дерьмо по всей Украине пакостит
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Гройсман отметил, что о ситуации на КПВВ ему рассказал побывавший там генпрокурор Юрий Луценко.

Пиииипец!!! Обмен информацией как "подъездного трибунала" на лавочке....
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позолоченные купола на будках погранцов , мраморные туалеты , буфеты с пармезанами ...даунбасцы будут в шоке , так победим !
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Все перечисленное вами,это выручка за один день работы,"даунбасовцы" действительно в шоке от поборов.
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надо еще больше драть что бы уже определялись....три года прошло...три!
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Вы за взятки,которые хапают на КПВВ?Там такие изобретатели и затейники,одно время конфетками торговали,купил конфетку за 200 гривен,проехал без очереди на авто,а если на бусе,то конфетка 500 стоит,сейчас полюбляют переводы на пластиковые карточки,перевод пришел,значит быстро проехал.
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Який може бути пункт пропуску на захоплену терористами територію ?!
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воу! воу! воу!
астанавись!
нельзя же на все потоки сесть...
могут не только штаны лопнуть.. но и щеки
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Должен быть фирменный украинский стиль: качество и понимание, что нельзя быть равнодушным к людям

И где это все? пароле, пароле, пароле...

Ален Делон и Далида

C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir
Je te regarde comme pour la première fois
Encore des mots toujours des mots les mêmes mots
Je ne sais plus comment te dire…

перевод:

(Странно, я не знаю, что будет со мной сегодня
Я смотрю на тебя в первый раз
Все еще слова всегда слова одни и те же слова
Я не знаю, как вам сказать ...)
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Тошнит уже от этой имитации бурной деятельности.
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А пропускной пункт "Шегини" уже в порядок привели? Мин больше нет?
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Так взял бы всех чинуш из кабмина, АП и т.д. у которых индекс массы тела выше нормы - и с веничком на субботник, а также на строительство Стены, а еще лучше блиндажей на передке.
И мне кажется - то что они не будут работать - более оздоровит экономику чем их так называемая "работа"
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Країна злодіїв і лохів...
З дуже маленькою частиною реально свідомих...
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Скотина мордатая , когда будете относится к боеприпасам, как положено? И сколько ещё будут взрываться пенсии и Повышенные зарплаты, от такого ущерба. А пункты нужно вообще перекрыть.
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миротворцы могут сдуру помешать контрабасу между торговыми партнерами, а усиление санкций позволит резко увеличить барыгам товарооборот с кацарылыми на правах монопольного торгового партнера(С)
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Привести в порядок - это заколотить накуй эти пункты до полного выведения мордорских вооружённых подразделений с оккупированной территории. Некуй шастать. И да, ввести визовый режим с мордором.
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Гройсман последняя надежда Украины, талантливый самородок, не отягощенный школьным образованием.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман поручил привести в порядок пункты пропуска на Донбассе
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