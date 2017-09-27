 Террористы возьмут на учет всех интернет-пользователей в зоне оккупации в Донецкой области, - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ, об этом говорится в "рекомендательном письме" фейкового "министерства связи".
В этом письме операторам, предоставляющим услуги Интернет, "рекомендуется" производить сбор и хранение учетных данных абонентов, данных об их сеансах выхода в сеть Интернет, "а также иной информации, позволяющей ассоциировать запрашиваемый IP-адрес с определенным физическим или юридическим лицом".
Террористы объясняют необходимость контроля пользователей Интернета "значительным количеством" запросов в "министерство связи" от "правоохранительных органов республики".
"Мы рекомендуем в течение шести месяцев хранить минимальную информацию. Это фамилия, имя, отчество, электронный адрес и контактный номер телефона. Если к нам обращаются правоохранительные органы с каким-то определенным IP-адресом, и у них есть подозрения, что это лицо может быть причастно к каким-либо правонарушениям, то мы по IP-адресу, при хранении такой информации, можем обратиться с запросом к операторам и идентифицировать кто это", - пояснил "директор департамента по контролю электросвязи и телекоммуникаций министерства связи" Игорь Халепа в комментарии для сепаратистских СМИ.
По его словам, сбор и хранение информации о пользователях сети Интернет - мировая практика: "Введение этой процедуры в Донецкой Народной Республике - еще один шаг на пути развития нашего государства", - резюмировал он.
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И еще вот эти крысняки нагловатые 194.226.80.77, 194.226.80.77
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