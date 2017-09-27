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 Террористы возьмут на учет всех интернет-пользователей в зоне оккупации в Донецкой области, - СМИ

Оккупанты распорядились взять на персональный учет всех пользователей Интернета на оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ, об этом говорится в "рекомендательном письме" фейкового "министерства связи".

В этом письме операторам, предоставляющим услуги Интернет, "рекомендуется" производить сбор и хранение учетных данных абонентов, данных об их сеансах выхода в сеть Интернет, "а также иной информации, позволяющей ассоциировать запрашиваемый IP-адрес с определенным физическим или юридическим лицом".

Террористы объясняют необходимость контроля пользователей Интернета "значительным количеством" запросов в "министерство связи" от "правоохранительных органов республики".

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"Мы рекомендуем в течение шести месяцев хранить минимальную информацию. Это фамилия, имя, отчество, электронный адрес и контактный номер телефона. Если к нам обращаются правоохранительные органы с каким-то определенным IP-адресом, и у них есть подозрения, что это лицо может быть причастно к каким-либо правонарушениям, то мы по IP-адресу, при хранении такой информации, можем обратиться с запросом к операторам и идентифицировать кто это", - пояснил "директор департамента по контролю электросвязи и телекоммуникаций министерства связи" Игорь Халепа в комментарии для сепаратистских СМИ.

По его словам, сбор и хранение информации о пользователях сети Интернет - мировая практика: "Введение этой процедуры в Донецкой Народной Республике - еще один шаг на пути развития нашего государства", - резюмировал он.




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Так вони ж заборонили провайдерам надавати послуги до українських сайтів.
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Луганда отстает от демократических новшеств донбабве
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Ребята запишите вот этого еще "колированная укробиндера" 194.226.80.79, 194.226.80.77
И еще вот эти крысняки нагловатые 194.226.80.77, 194.226.80.77
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фсё по Оруэллу. старший брат следит за лугандоном. не зря же он за лайками фсех своих холопов следит и за нескрепные жостко карать будет.
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Дальше будет перепись тех, у кого есть радиоприёмники, спутниковые антены конфискуют, пользование мобильным только по лицензии.
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а перед казнью лампочки выкрутят и фонарики отберут.
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Так он как раз переехал на неоккупированную часть Украины.
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Пам"ятаю,як рашисти,впевнені у тому,що захоплять всі 8 областей України разом з Кримом,брали на список всіх українців,що в 2013-2014рр. писали правду та спростовували інформаційні фейки в інтернеті, і вони погрожували нам в соцмережах.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы возьмут на учет всех интернет-пользователей в зоне оккупации в Донецкой области, - СМИ
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