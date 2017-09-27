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Все про:запрет (1242) Молдова (894) пограничники (1337) пропаганда (2256) Додон (83)

 Додон раскритиковал правительство из-за запрета на въезд в Молдову российской пропагандистки: "Перешли все границы"

додон

Президент Молдовы Игорь Додон выразил возмущение из-за запрета на въезд в страну журналистки российского издания "Комсомольская правда" Дарьи Асламовой, которая должна была взять у него интервью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пророссийского лидера Молдовы на своей странице в Facebook.

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"Это очередной враждебный шаг правительства Молдовы в отношении нашего стратегического партнера - Российской Федерации", - написал он.

Додон назвал членов правительства Молдовы "русофобствующими шовинистами", которые "перешли все границы".

Он также отметил, что инцидент с российской журналисткой произошел в преддверие его встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 11 октября в Сочи.

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Додон раскритиковал правительство из-за запрета на въезд в Молдову российской пропагандистки: Перешли все границы 01
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додон такой ...дон-дон...
Похоже этот идиот еще тупее януковича
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Додон - це рівень і ідейний соратник конотопської відьми, Вітренчихи. Ще багато років тому, до його обрання, Вітренчиха з захопленням висловлювалася про Додона. Уявіть, що в Україні обрали би президентом Вітренчиху, так я начудили молдавани. Тож його риторика і політика дуже зрозуміла і головне, - прогнозована (тобто підхолуйство у кацапії та подальша ватизація, русифікація своєї рідної країни). Це всерівно що обрати Вітренко президентом України, вона буде робити й казати теж саме, що й Додон. Можливо, навіть гірше.
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Мальчик хочет в Ростов.... чики-чики-чики-та...
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В мене тільки в одного таке вреження що він не додон, а г....н?
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А наш Додон сам впускает диверсантов из Кацапии,странно однако,в Молдове Додон на параше,у нас на троне,а вроде система одинаковая,Парламентско Президентская.
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У нас президент не осуждает, если рашиста не впускают в Украину, а в Молдове наооборот.
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странно как то - что стратегический партнер Россия оккупировала часть Молдовы
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помешать какому????? диалогу????? "молдо- росийскому" вот уже ДИЛДОН мудак дрануй
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Не знаю як це перекладається - але , чомусь , дуже подобається !
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Додон? Це той борець з "барижною владою"? Хочу спитати зрадогівнюків молдовських. А чи перемогли барижну владу і корупцію з ватнодупим Додоном?
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і прізвище римується, як воно і є насправді...*андон!
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*дон совсем не палится
за молдову так бы переживал как за парашку
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***интересно, он в детстве читал сказки Пушкина?

Негде, в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил-был славный царь Дадон.
С молоду был грозен он
И соседям то и дело
Наносил обиды смело;
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить...
Тут соседи беспокоить
Стали старого царя,
Страшный вред ему творя.
Чтоб концы своих владений
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать.
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Мля, даже енакиевский хряк, даже белорусский картошечник хоть иногда бочку катили на заезжих гастролеров из рашки. А этот диньдон прям из штанов выскакивает, как бы подлизнуть очко кремлю. Ну, совсем бессовестный.
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може, нгетрадиційної орієнтації...пуйла полюбляє...хоча, той хлопчиків любить...а цей вже надто пристаркуватий до кремлівських розваг царя мацковського..
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картошечник хоть как то да отмазывается иногда .
а додону нечем , а бабло отработанное в кремле Надо отработать !)))
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Гоните его в шею, как мы своего! Они друг-друга стоят. Прокремлёвские падлы.
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пуйло смикає за нитки Додона і все не второпає що Молдова не Раха, а парламентська республіка.
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Он также отметил, что инцидент с российской журналисткой произошел в преддверие его встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 11 октября в Сочи.Источник: https://censor.net.ua/n457145

.............

молдавани, у вас до 11 жовтня ще є достатьно часу, щоб ще якийсь презент йому на зустріч с хуйлом додати, якесь гарненьке русофобство замутити було б не зайвим.
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Та не перейшли ж. Встигли кацапське лайно на кордоні зупинити.
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тот случай когда сфальцифицировать выборы смог , а поддержкой народа заручиться , не смог
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Кто нибудь этого КлОуНа всеръез кроме пуйла и русни воспринимает????
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Додон назвал членов правительства Молдовы "русофобствующими шовинистами", которые "перешли все границы".
"Те кто затевает вот это, вот это затевает это, вот это, это, с этой русофобией, я вам скажу - доиграетесь!" (с)
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"...журналисты румынских СМИ, ведущие антимолдавскую, антигосударственную деятельность, свободно работают в Молдове...".
А президент, приветствующий фактическую оккупацию части страны, антигосударственную деятельность не ведёт? Ведь "прямым текстом" заявил, что вывод российских войск из территории Приднестровья противоречит интересам Молдовы...
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"Здесь или в Москве..." или в Ростове, если фёдорыч потеснится
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И петлять ему будет сложнее, нет выхода к морю с верными крымчанами, так что или по суше через Румынию (жопа), или через Украину (еще толще жопа), или по воздуху через эти страны (та же жопа в профиль)
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Запрещать въезд в свою страну, гражданам другого государства - исключительно внутренне дело принимающей страны, в данном конкретном случае - Молдовы.
Свое мнения, в парламентской республике - Президент может свободно выражать свое по любому поводу, но Парламенту до этого мнения, нет никакого дела.

Также марионетка, может встречаться со своим хозяином, сколько хочет - это дело личных моральных устоев. Президент страны, как и любой гражданин, имеет право, приглашать в свою страну гражданина другого государства - если он не нарушал законодательство принимаемой страны. А спец службы - запрещать, если они представляют опасность для страны, или нарушили законы этой страны, или других демократических стран.

Единственное, что не понятно в его спитче, какое отношения, имеет упомянутая гражданка РФ - к журналистике. И что общего в пропагандиста и политической проститутке, к уважаемой профессии журналиста? Интересно, когда он называет - эту женщину журналистом, ему самому не смешно?
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Ему еще импичмент не объявили??? О_О Собирались же.
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Бааа , какой то опущенец ,
меня обидели , но интервью я дам , в моцкву полечу но дам .
стыдоба позорящий себя как президент , Клоун паркетный )))
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UA Злий Грицько
В мене тільки в одного таке вреження що він не додон, а г....н?
========
У мменя зовсим други враження.....скорее он г....н а не додон
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Самоуважения- ноль. Вечная потребность в доминанте... Лизать так открыто не надоело?
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где додоны-гондоны приходят к власти там всегда ждите в гости кацапа сруским миром...
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не НАШЕГО партнера РФ
а ТВОЕГО партнера РФ

это тебя еще не имеют как трампа ! тыбы ваще уже бы слился ..дон
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДодон раскритиковал правительство из-за запрета на въезд в Молдову российской пропагандистки: "Перешли все границы"
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