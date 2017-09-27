 Додон раскритиковал правительство из-за запрета на въезд в Молдову российской пропагандистки: "Перешли все границы"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление пророссийского лидера Молдовы на своей странице в Facebook.
"Это очередной враждебный шаг правительства Молдовы в отношении нашего стратегического партнера - Российской Федерации", - написал он.
Додон назвал членов правительства Молдовы "русофобствующими шовинистами", которые "перешли все границы".
Он также отметил, что инцидент с российской журналисткой произошел в преддверие его встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 11 октября в Сочи.
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Похоже этот идиот еще тупее януковича
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за молдову так бы переживал как за парашку
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Негде, в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил-был славный царь Дадон.
С молоду был грозен он
И соседям то и дело
Наносил обиды смело;
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить...
Тут соседи беспокоить
Стали старого царя,
Страшный вред ему творя.
Чтоб концы своих владений
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать.
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а додону нечем , а бабло отработанное в кремле Надо отработать !)))
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.............
молдавани, у вас до 11 жовтня ще є достатьно часу, щоб ще якийсь презент йому на зустріч с хуйлом додати, якесь гарненьке русофобство замутити було б не зайвим.
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"Те кто затевает вот это, вот это затевает это, вот это, это, с этой русофобией, я вам скажу - доиграетесь!" (с)
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А президент, приветствующий фактическую оккупацию части страны, антигосударственную деятельность не ведёт? Ведь "прямым текстом" заявил, что вывод российских войск из территории Приднестровья противоречит интересам Молдовы...
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Свое мнения, в парламентской республике - Президент может свободно выражать свое по любому поводу, но Парламенту до этого мнения, нет никакого дела.
Также марионетка, может встречаться со своим хозяином, сколько хочет - это дело личных моральных устоев. Президент страны, как и любой гражданин, имеет право, приглашать в свою страну гражданина другого государства - если он не нарушал законодательство принимаемой страны. А спец службы - запрещать, если они представляют опасность для страны, или нарушили законы этой страны, или других демократических стран.
Единственное, что не понятно в его спитче, какое отношения, имеет упомянутая гражданка РФ - к журналистике. И что общего в пропагандиста и политической проститутке, к уважаемой профессии журналиста? Интересно, когда он называет - эту женщину журналистом, ему самому не смешно?
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меня обидели , но интервью я дам , в моцкву полечу но дам .
стыдоба позорящий себя как президент , Клоун паркетный )))
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В мене тільки в одного таке вреження що він не додон, а г....н?
========
У мменя зовсим други враження.....скорее он г....н а не додон
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а ТВОЕГО партнера РФ
это тебя еще не имеют как трампа ! тыбы ваще уже бы слился ..дон
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