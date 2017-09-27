 Киевские налоговики не допустили незаконного возмещения из бюджета 180 миллионов гривен НДС

Установлено, что должностные лица компании, осуществляющей торговлю газом через локальные трубопроводы, в результате проведения ряда финансово-хозяйственных операций, в нарушение сразу нескольких статей Налогового кодекса уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на 180 миллионов гривен, а также незаконно завысили показатели бюджетного возмещения НДС на аналогичную сумму. Об этом сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.
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