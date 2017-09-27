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 Помощник судьи Соломенского суда Киева "сливал" адвокату документы из автоматизированной системы документооборота, - САП

сап

Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовала информацию о деле, связанном с незаконным завладением документами из автоматизированной системы документооборота Соломенского суда города Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке в Фейсбуке Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В сообщении отмечается: "Досудебным расследованием детективов НАБУ в уголовном производстве № 52016000000000189 по ч. 1 ст. 376-1 УК Украины установлено, что, по версии следствия, помощник судьи Соломенского районного суда г.. Киева действуя по предварительному сговору в группе лиц с адвокатом достигли предварительной договоренности на совершение несанкционированных действий с информацией, содержащейся в автоматизированной системе документооборота суда путем несанкционированного доступа к ней, и разработали совместный план совершения таких действий, согласно которому последняя путем несанкционированного доступа к автоматизированной системы документооборота суда - компьютерной программе "Д-3", осуществлять мониторинг ходатайств о проведении обыска и о предоставлении временного доступа к вещам и документам в другом уголовном производстве, которые поступают в суд и в случае поступления таких ходатайств и вынесения по результатам их ими решений суда, будет сообщать об этом адвокату и в случае, если он заинтересуется указанными документами то она по его указанию распечатывать их с автоматизированной системы документооборота суда и передавать ему для использования в личных целях.

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19 сентября 2017 адвокату вручено сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 376-1 УК Украины, то есть в совершении несанкционированных действий с информацией, которая содержится в автоматизированной системе документооборота суда, путем несанкционированного доступа к автоматизированной системы документооборота суда, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

26 сентября 2017 Соломенским районным судом. Киева адвокату избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток с возложением соответствующих обязанностей, необходимость в которых была доказана прокурором.

За совершение указанного преступления санкция статьи предусматривает наказание в виде в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет".

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В стране, первой в рейтинге по уровню коррупции в Европе и не такое возможно.
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Расходимся, посоны, всё в порядке! Самое ценное хранилось под землёй, оно не пострадало. А то, что горит это ненужные боеприпасы! Перемога!!
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Вот поэтому, люстрация должна коснуться не только всех судей, но и секретарщ, дворников и собак возле судов
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Значит хороший судья, пойдёт на повышение в Украине по другому быть не может!
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С чего начинать - с реформы судов и посадки судей??

Не-е-ет, надо
начинать с посадки адвокатов.
Ибо енто именно адвокаты организуют карусель
обвиняемый - пракурор - судья
с переносом денег от обвиняемого наверх к пракурорам- судиям и себе в карман за посредничество.

Адвокат всю енту кухню организует и должен
получить максимальное наказание.

Но пока про посадку адвокатов НИЧЕГОне слышно,
малчат депутаты.

А раз малчат, значит понимаю, где тут собака порылась как сказал один классик.
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Мне непонятна фраза "..путем несакционированного доступа". Помощник судьи скорее всего просто использовала логин-пароль судьи ? Просто судья ей сообщил, чтобы удобнее работать было? Так тогда вполне "сакционированный" доступ. А если "проплатить" сис.администратору, можно вообще что угодно получить. И особо с этим ничего не поделать. Разве что полиция будет под видом "клиента" предлагать взятки за информацию и потом сажать.
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Нет, чужой пароль - это несанкционированый доступ (пароль давался конкретному должностному лицу)
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в чем тут выгода?

типа предупреждал об обысках за деньги или нанимал актеров, давал им распечатку об обыске, и они ехали грабить?
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вот так, был успешный адвокат, решал вопросы в суде, добывал информацию для клиента через секретаря, и тут раз!.. и ты уже тридварас!
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Так вот для чего создана САП. С такими успехами скоро доберутся и до судебных распорядителей, а далее копнут ещё глубже - до уборщит зала судебного заседания.
В стране где высший антикоррупционный орган ловит секретарок, а служба безопасности страны занимается хозяйственными преступлениями а не охраной АЭС или военных объектов щастья не будет.
Рыба сгнила, а не только голова.
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А в чём проблема, почему должны быть СЕКРЕТЫ в судебной системе? По хорошему все документы должны находится в свободном доступе в интернете.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПомощник судьи Соломенского суда Киева "сливал" адвокату документы из автоматизированной системы документооборота, - САП
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