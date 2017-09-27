 Помощник судьи Соломенского суда Киева "сливал" адвокату документы из автоматизированной системы документооборота, - САП

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке в Фейсбуке Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В сообщении отмечается: "Досудебным расследованием детективов НАБУ в уголовном производстве № 52016000000000189 по ч. 1 ст. 376-1 УК Украины установлено, что, по версии следствия, помощник судьи Соломенского районного суда г.. Киева действуя по предварительному сговору в группе лиц с адвокатом достигли предварительной договоренности на совершение несанкционированных действий с информацией, содержащейся в автоматизированной системе документооборота суда путем несанкционированного доступа к ней, и разработали совместный план совершения таких действий, согласно которому последняя путем несанкционированного доступа к автоматизированной системы документооборота суда - компьютерной программе "Д-3", осуществлять мониторинг ходатайств о проведении обыска и о предоставлении временного доступа к вещам и документам в другом уголовном производстве, которые поступают в суд и в случае поступления таких ходатайств и вынесения по результатам их ими решений суда, будет сообщать об этом адвокату и в случае, если он заинтересуется указанными документами то она по его указанию распечатывать их с автоматизированной системы документооборота суда и передавать ему для использования в личных целях.
19 сентября 2017 адвокату вручено сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 376-1 УК Украины, то есть в совершении несанкционированных действий с информацией, которая содержится в автоматизированной системе документооборота суда, путем несанкционированного доступа к автоматизированной системы документооборота суда, совершенного по предварительному сговору группой лиц.
26 сентября 2017 Соломенским районным судом. Киева адвокату избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток с возложением соответствующих обязанностей, необходимость в которых была доказана прокурором.
За совершение указанного преступления санкция статьи предусматривает наказание в виде в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет".
1229 12
Регистрация ребенка и брака онлайн будет введена до конца года, - Гройсман(82)
Кабмин вскоре запустит обновленный интернет-портал, где можно будет получить электронные госуслуги, - Гройсман(6)
На ID-паспорт будет вноситься электронная цифровая подпись, - Мерило(60)
Минсоцполитики намерено с 1 января 2017-го перевести все пенсионные дела в электронную форму(45)
Абитуриентам не советуют подавать документы через Интернет(0)
Гройсман выступил за введение электронных виз для иностранцев(74)
1 сентября мы запускаем систему электронного декларирования, - Порошенко(141)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не-е-ет, надо
начинать с посадки адвокатов.
Ибо енто именно адвокаты организуют карусель
обвиняемый - пракурор - судья
с переносом денег от обвиняемого наверх к пракурорам- судиям и себе в карман за посредничество.
Адвокат всю енту кухню организует и должен
получить максимальное наказание.
Но пока про посадку адвокатов НИЧЕГОне слышно,
малчат депутаты.
А раз малчат, значит понимаю, где тут собака порылась как сказал один классик.
Ответить
Ответить
Ответить
типа предупреждал об обысках за деньги или нанимал актеров, давал им распечатку об обыске, и они ехали грабить?
Ответить
Ответить
В стране где высший антикоррупционный орган ловит секретарок, а служба безопасности страны занимается хозяйственными преступлениями а не охраной АЭС или военных объектов щастья не будет.
Рыба сгнила, а не только голова.
Ответить
Ответить