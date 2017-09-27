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 Дорога России в Европу лежит через Киев, - посол ЕС в РФ

ушацкас

Посол ЕС в РФ Вигаудас Ушацкас заявил, что верит в европейское будущее России, но через уважение европейского выбора и независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ".

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"Независимость Украины важна не только для самой страны, но и для Европы. У нас долгие исторические отношения с Киевом, мы очень связаны эмоционально. Мы переживаем за Украину, но этот вопрос также важен для будущих отношений между Европой и Россией", - подчеркнул дипломат.

"Я все-таки уверен, что Россия вернется в Европу, потому что россияне являются европейцами. Но эта дорога лежит через Киев. Мы все должны помогать стабилизации, нормализации Украины. Я думаю, что мой опыт может стать небольшим, но конкретным вкладом в процветание Украины как части Европы. В будущем, чего я лично очень желаю, возможно даже как части Европейского союза", - отметил Ушацкас.

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"Мы являемся соседями, Россия является членом Совбеза ООН, без которого не решаются основополагающие вопросы международной политики. Евросоюз остается крупнейшим рынком для российских товаров. Независимо от провозглашенного поворота в Азию Евросоюз остается крупнейшим партнером РФ. 45-47% всей внешней торговли России приходится на ЕС. Мы также закупаем 40% всего газа и 30% нефти из России, таким образом являясь не только крупным потребителем, но и крупным плательщиком в федеральную казну России. Помимо этого, 75% прямых иностранных инвестиций приходят в Россию из стран ЕС. Так что взаимоотношения останутся и будут прагматическими. Мы понимаем: есть сферы, по которым мы вынуждены и заинтересованы общаться. Это не только торговля и экономика, но и вопросы по Сирии, Корее, соглашению по иранской ядерной программе. Но при этом мы будем настаивать на тех принципах и ценностях, которые ЕС разделяет и по которым остаются серьезные разногласия. Украина - ядро. Именно она стала катализатором крупнейших разногласий и углубляющейся разобщенности. Украина нас разобщила, но она нас должна и соединить", - резюмировал дипломат.
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Послу надо обратно в школу. Учить географию.
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кацапский мозг эту информацию про дорогу воспринимает по другому....
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Надо вынудить кацапов строить стену.
Они к этому уже близки.
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Дорога т. н. раисии лежит в жо..у а не в Европу и не через Киев а напрямую.
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Кто этот фантазер. Ему в Орду нужно на пол года поехать, пожить там. По другому запоет.
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Вы так и не поняли, что он последние 4 года там и жил? И Орду он знает может больше вас - извините, не знаю вашего возраста...
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ЗА что бы роиССя не бралась всегда получается деревянный нужник с дыркой...
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Щось таке похабне на язиці крутиться, типу дорога у Європу лежить (для декого) через....пу.
Але промовчу...
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Через какой Киев? Пускай в обход через огороды идут. А ещё лучше нах.
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Бытует мнение, что вскоре визы рассеяне смогут оформлять только в Киеве. Думаю, что это элементы троллинга.
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А я думаю - чого це мокщі сюди лізуть, а це вони в Європу, ага.
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должность обязывает мести такую пургу или у фсб папочка с компроматом имеется
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В какую Европу??? Доктор сказал в морг!!! Значит в морг!!!
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Не будем полагаться на мнение одного доктора.
Лучше проголосуем.
)))
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Из российских СМИ. URA.ru
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Озверевшие турки напали с ножом на русских туристов
25 сентября,

Медики наложили 31-летнему россиянину свыше 30 швов. Его товарищам удалось отделаться ссадинами и ушибами.
Когда выяснилось, что перед ними русские, глаза местных турок налились кровью. Началась драка, один из нападавших достал нож. Для одного из россиян всё закончилось больницей.

Но злоключения россиян на этом не закончились. Когда туристы вернулись в свой отель, то руководство гостиницы поставило их перед фактом: мы вас выселяем!



.
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c каких коровьих лепёшек рассияне стали европейцами? после чукутских питушков?
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как азиопская рассея, 80 % территории которой находится в Азии, может влится в Европу?
пущай деградируют, распадаются, дичают в одиночестве и за крепкой стеной.




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От на чорта в Європі кацапстан? З мігрантами розберіться.
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А такие как краснодарские людоеды как впишутся в Европу ? Они ж всех там людей пожрут.
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Что то посол откровенную чушь и бред несет!! " верит в европейское будущее России, но через уважение европейского выбора и независимости Украины" - такая хрень ни одному здравомыслящему человеку в голову не придет
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"Дорога России в Европу лежит через Киев, - посол ЕС в РФ"

...Посол ЕС в РФ Ушацкас хоть уточнил расеянцам, что он не имеет ввиду движение на танках? ...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДорога России в Европу лежит через Киев, - посол ЕС в РФ
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