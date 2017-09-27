"Дорога России в Европу лежит через Киев, - посол ЕС в РФ"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ".
"Независимость Украины важна не только для самой страны, но и для Европы. У нас долгие исторические отношения с Киевом, мы очень связаны эмоционально. Мы переживаем за Украину, но этот вопрос также важен для будущих отношений между Европой и Россией", - подчеркнул дипломат.
"Я все-таки уверен, что Россия вернется в Европу, потому что россияне являются европейцами. Но эта дорога лежит через Киев. Мы все должны помогать стабилизации, нормализации Украины. Я думаю, что мой опыт может стать небольшим, но конкретным вкладом в процветание Украины как части Европы. В будущем, чего я лично очень желаю, возможно даже как части Европейского союза", - отметил Ушацкас.
"Мы являемся соседями, Россия является членом Совбеза ООН, без которого не решаются основополагающие вопросы международной политики. Евросоюз остается крупнейшим рынком для российских товаров. Независимо от провозглашенного поворота в Азию Евросоюз остается крупнейшим партнером РФ. 45-47% всей внешней торговли России приходится на ЕС. Мы также закупаем 40% всего газа и 30% нефти из России, таким образом являясь не только крупным потребителем, но и крупным плательщиком в федеральную казну России. Помимо этого, 75% прямых иностранных инвестиций приходят в Россию из стран ЕС. Так что взаимоотношения останутся и будут прагматическими. Мы понимаем: есть сферы, по которым мы вынуждены и заинтересованы общаться. Это не только торговля и экономика, но и вопросы по Сирии, Корее, соглашению по иранской ядерной программе. Но при этом мы будем настаивать на тех принципах и ценностях, которые ЕС разделяет и по которым остаются серьезные разногласия. Украина - ядро. Именно она стала катализатором крупнейших разногласий и углубляющейся разобщенности. Украина нас разобщила, но она нас должна и соединить", - резюмировал дипломат.
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Они к этому уже близки.
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Але промовчу...
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Лучше проголосуем.
)))
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Озверевшие турки напали с ножом на русских туристов
25 сентября,
Медики наложили 31-летнему россиянину свыше 30 швов. Его товарищам удалось отделаться ссадинами и ушибами.
Когда выяснилось, что перед ними русские, глаза местных турок налились кровью. Началась драка, один из нападавших достал нож. Для одного из россиян всё закончилось больницей.
Но злоключения россиян на этом не закончились. Когда туристы вернулись в свой отель, то руководство гостиницы поставило их перед фактом: мы вас выселяем!
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пущай деградируют, распадаются, дичают в одиночестве и за крепкой стеной.
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...Посол ЕС в РФ Ушацкас хоть уточнил расеянцам, что он не имеет ввиду движение на танках? ...
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