 СБУ пресекла закупку российских школьных автобусов на Луганщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Правоохранители установили, что тендерный комитет одного из районных отделов образования объявил процедуру открытых торгов по закупке школьных автобусов общей стоимостью 1 миллион 450 тысяч гривен. Оба участника конкурса подали предложения поставок автобусов, изготовленных на заводе страны-агрессора. Для участия в тендере автомобили были косметически модифицированы в Украине для отображения другой "марки" в документации.
На российского производителя автобусов решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", утвержденным Президентом Украины, наложены санкции в виде запрета госзакупок его продукции в течение трех лет.
Служба безопасности Украины сообщила о выявленных фактах в тендерный комитет, который отклонил предложения обоих участников.
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Заодно и конхветы можно развозить по школам.
Дети будут довольны.
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Нехай шастать по школам...
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а вот корабль с углем из сша по телеку показывают.сними зомбокастрюлю.unknown.а еще у вас про минитермоядерные реакторы писали.мадеинсша,бугага.
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