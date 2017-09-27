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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (4201) санкции (6464) СБУ (14968) закупки (107)

 СБУ пресекла закупку российских школьных автобусов на Луганщине

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Луганской области закупку за бюджетные средства школьных автобусов, производимых российским предприятием, относительно которого Украиной введены специальные санкции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что тендерный комитет одного из районных отделов образования объявил процедуру открытых торгов по закупке школьных автобусов общей стоимостью 1 миллион 450 тысяч гривен. Оба участника конкурса подали предложения поставок автобусов, изготовленных на заводе страны-агрессора. Для участия в тендере автомобили были косметически модифицированы в Украине для отображения другой "марки" в документации.

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На российского производителя автобусов решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", утвержденным Президентом Украины, наложены санкции в виде запрета госзакупок его продукции в течение трех лет.

Служба безопасности Украины сообщила о выявленных фактах в тендерный комитет, который отклонил предложения обоих участников.

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У нас один производитель автобусов. СБУ следит четко. Это не склады охранять.
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а що треба було в цапів купити? Львівська обл. місто Стрий виготовляють автобуси Еталон! що не можуть купити в бандерівців? а для Києва трамваї теж не можна купити у Львові? треба в поляків купувати?
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Купят богдан порошенка.

Заодно и конхветы можно развозить по школам.

Дети будут довольны.
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Чего там склады горят? Патамушо некогда СБУ! Пресекают автобусы!
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И готовятся присекать закупку неправильных конфет на новогодние подарки.
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Нехай їздять на кобилі або, що ще краще, сидять вдома....
Нехай шастать по школам...
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,была б у Путина своя автобусная фабрика-программа "школьный автобус" и там была б приоритетной в плане выделений из бюджета.
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Хто очолює відділ обласної освіти, той і вирішив нагрітися та підтримати окупантів. Інших пояснень немає.
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ну пусть тогда запретят и покупать топливо для аэс и бензин с автогазом и т.д и т.п .....просите у сша подарить вам синие автобусы,на которых ездили когда то пилильщики самолетов,ту-22,160,95.
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С топливом для АЭС вопрос уже давно решен, обновите методичку.
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Про вестинхауз ток на сайтах буквами пишут..так же как и про газ который украина в ес покупает
а вот корабль с углем из сша по телеку показывают.сними зомбокастрюлю.unknown.а еще у вас про минитермоядерные реакторы писали.мадеинсша,бугага.
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Уж чего чего, а производителей автобусов в Украине достаточно. То был злой и корыстный умысел.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ пресекла закупку российских школьных автобусов на Луганщине
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