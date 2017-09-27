 Следствие отрабатывает 4 основные версии произошедшего на складе в Калиновке, - военная прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"На территории воинской части в пгт. Калиновка Винницкой области 26.09.2017 г. около 21 час. 46 мин. произошел взрыв с последующей детонацией боеприпасов, находившихся в хранилищах и площадках открытого хранения. По данному факту военной прокуратурой Центрального региона Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 113 УК Украины (диверсия). Осуществление досудебного расследования в данном производстве поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области. Надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в форме процессуального руководства осуществляет группа прокуроров военной прокуратуры Центрального региона Украины. Под руководством военного прокурора Центрального региона Украины организованы и проводятся неотложные следственные действия и первоочередные меры направлены на раскрытие преступления. Отрабатываются 4 основные следственные версии совершения уголовного преступления. Генеральной прокуратурой Украины взято на контроль состояние досудебного расследования указанного уголовного производства", - рассказали в ведомстве.
поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Есть факт случившегося,и не единожды.
Выводов ноль.
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День близится к закату а юГик так и не прорезался собственной персоной...
Видать хворает... болезный....
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ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Этого уже в отставку,что бы не пистел.
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Подземные хранилища и укрытия целы. Часть открытых площадок целы склад был загружен на 57%."Загрузка склада была в размере 57%. Кто и зачем вбрасывал информацию про перегрузку склада А вот кто tv 211и nw ( Ця тема активно розганяється російськими ботнетами та засобами масової дезінформації. ) и продолжают кждый час о взрыве с 2004 по 2017 гг
Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 га как это вообще можно охранять? там лес с полянами там и сям на которых боеприпасы, и вокруг тоже сплошной лес. либо воровать стволы ( типа "Ураган", "Смерч", "Град" не верю.) или 5 версия ствол лес ВЕРЮ
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