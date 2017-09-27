EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия
  2676  61
Материалы по теме:
Все про:взрыв (4420) ГПУ (8927) пожар (3705) расследование (2345) Военная прокуратура (592) Калиновка (65)

 Следствие отрабатывает 4 основные версии произошедшего на складе в Калиновке, - военная прокуратура

dphsd? rfkbyjdrf

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала Вооруженных сил Украины в Калиновке (Винницкая обл.).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"На территории воинской части в пгт. Калиновка Винницкой области 26.09.2017 г. около 21 час. 46 мин. произошел взрыв с последующей детонацией боеприпасов, находившихся в хранилищах и площадках открытого хранения. По данному факту военной прокуратурой Центрального региона Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 113 УК Украины (диверсия). Осуществление досудебного расследования в данном производстве поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области. Надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в форме процессуального руководства осуществляет группа прокуроров военной прокуратуры Центрального региона Украины. Под руководством военного прокурора Центрального региона Украины организованы и проводятся неотложные следственные действия и первоочередные меры направлены на раскрытие преступления. Отрабатываются 4 основные следственные версии совершения уголовного преступления. Генеральной прокуратурой Украины взято на контроль состояние досудебного расследования указанного уголовного производства", - рассказали в ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По состоянию на 15:00 взрывы в Калиновке прекратились, хотя угроза новых детонаций сохраняется, - журналист

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тут не отрабатывать, тут делать надо. Шоколадный детонатор на Банковой вывинтить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лунный свет преломился в верхних слоях атмосферы и сконцентрировался на участке сухого мха...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эти версии пофиг!
Есть факт случившегося,и не единожды.
Выводов ноль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
по территории свободно ходили лоси. Лоси, Карл!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Генеральной прокуратурой Украины взято на контроль состояние досудебного расследования указанного уголовного производства...

День близится к закату а юГик так и не прорезался собственной персоной...
Видать хворает... болезный....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
конечно хворає. вчора набухався, салюта не побачив. сьогодні голівонька слабінька...
 показать весь комментарий
Ответить
 
@уйло на стерхе с боевым лазером из высоких слоёв атмосферы , нанёс подлый удар
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
В спам кацапчик.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Версия произошедшего одна: барыга умеет воровать, кумовей и сватов назначать на ответсвенные посты, управлять государством - не умеет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Народ Украины уже понял что к чему,Барыга уничтожает ВСУ и Украину в целом,остальное для лохов лапша.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це тобі в твоїй рідненькій Горлівці так сказали казати?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда я был в Горловке,я не мог понять,почему ВСУ не стреляет в ответ на обстрелы кацапских свинособак,теперь все стало на свои места,барыга взрывает склады,что бы ВСУ нечем было воевать и бить оккупантов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Краматорске,я не предаю свою страну,и в Кацапии мне делать нечего.Это Барыгины кенты пасутся по Мацквабадам торгуя на крови Украинцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та в принципі, яка різниця де ти є... інтелектом ти, все рівно, не обтяжений,.. москалику!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чуєш, ти, випадково зроблений, а скажи но мені, що там у вас, в Пітєрі, кажуть про Україну?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не "ти",а "Ви",на ім'я-по-батькові і пошепки.Всмоктав,поц...реот?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чуєш, випадково зроблений, ти мені не відповів на моє запитання! Так шо там у вас в Пітєрі?..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Четыре версии: виновата уборщица, виноват дворник, виноват прапорщик, виноватых нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рядом с Винницей проходили антитеррористические учения и находились склады РОШЕН...Поджег складов боеприпасов не предупредили, зато склады Рошен целы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Меня больше интересует, кто возместит убытки? Опять народ? А почему не шобла, которая должна была предотвратить эти взрывы? Пусть возместят из собственых карманов и офшоров!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что бы шобла возместила,надо шоблу судить и садить,пока Барыга рулит,все идет в офшоры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За взрывами на военных складах в Калиновке стоит одна из диверсионных групп, которой удалось ускользнуть во время антитеррористической операции украинских спецслужб в Винницкой областиОб этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра, передает Цензор.НЕТИсточник: https://censor.net.ua/n457088
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Этого уже в отставку,что бы не пистел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По его словам, то, что диверсия была осуществлена с помощью беспилотника, было подтверждено постовыми, которые слышали его звук..Источник: https://censor.net.ua/n457088
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему не встановлені відеокамери, які б постійно записували(моніторили) територію складів? Щоб не розказувати про 4 версії. Ну це ж не дорого! Да постійно провіряти сторожів , щоб не пили і не спали. Війна ж іде!!! І якісь захисні бетоні стіни , щоб вогонь був локалізований...І потужні прожектори повинні були бути...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гыг с Вами - это сосальщик и по Бакалее писал - " Все ок.., сгорело ненужное и старое, боеприпасы в бункерах не пострадали... Оказалось 100% ложью...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сам проверял?или касьянов рассказал?за кого ты топишь-и так всем уже ясно...смотри не надорвись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Те же кто и кидает вбросы типа -- "всё украдено и продано до нас" Прикиньте только -- кто-то не поделился с Муженко или Гелетеем и испугавшись ихней проверки, решил остатки подорвать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
разница в данном случае не принципиальная...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну,то есть не знаешь кому...а вернее не знаешь даже продавали или нет.а трындишь чего попало...платный или глюпый?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я как раз и объясняю -- на сколько глупы или проплачены те , кто утверждает, что "всё украдено и продано до нас"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так цих двох мудаків немає чого читати - обидва іуди - на зарплаті за 30 срібняків..!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
о настало время умопомрачительных историй.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На взорвавшемся складе в Калиновке воровали деньги на пожарную безопасность и издевались над солдатами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отрабатываются четыре основных версии: 1) Путин; 2) Шойгу; 3) Сепаро-террористы из ДНР и ЛНР; 4) Пятая колона.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пятая основная версия- пашинский и КО столько натырили и загнали, что осталось только подорвать, чтобы скрыть
 показать весь комментарий
Ответить
 
Задолбали эти нулёвки! Ну перед кем там кто отчитываться будет сколько там было со времён совка? Проще поделиться... Вы себе представляете, чтоб Муженко или Гелетей наказал какого нибудь совкового генерала?
 показать весь комментарий
Ответить
 
За останні два роки знищено понад 70% зброї, що була на складах. Знищені ДВА найбільших склади ЗСУ. Або нашою державою керують олігофрени, які не здатні вжити найпростійших заходів безпеки, або усе розікрали та розпродали, а тепер знищують докази. Хоча бариги при владі жалюгідні, але навіть вони не дуже схожі на олігофренів, так що більш вирогідним є саме другий варіант. До речі, ця подія якось дивно співпала зі звинуваченнями України у продажі зброї Південному Судану. Робимо висновки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сыночек пашинского там точно замешан, савченко выступала и говорила, что столько чмо плешивое пашинский загнал столько , что осталось только подорвать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Даже Луна Молодая, может быть Вино- Вата, При завозке с других складов,могли завести особые пороховые устройств,мины дымовых завес,которые склонны к само -срабатыванию воспламенению..И наличие хоть одного дилетанта,случайного,может быть причина катастроф...
 показать весь комментарий
Ответить
 
По факту взрывов на военных складах под Винницей следствие рассматривается четыре версии. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.70% территории военных складов в Калиновке под Винницей не пострадали в результате пожара.
Подземные хранилища и укрытия целы. Часть открытых площадок целы склад был загружен на 57%."Загрузка склада была в размере 57%. Кто и зачем вбрасывал информацию про перегрузку склада А вот кто tv 211и nw ( Ця тема активно розганяється російськими ботнетами та засобами масової дезінформації. ) и продолжают кждый час о взрыве с 2004 по 2017 гг

Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 га как это вообще можно охранять? там лес с полянами там и сям на которых боеприпасы, и вокруг тоже сплошной лес. либо воровать стволы ( типа "Ураган", "Смерч", "Град" не верю.) или 5 версия ствол лес ВЕРЮ
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСледствие отрабатывает 4 основные версии произошедшего на складе в Калиновке, - военная прокуратура
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти