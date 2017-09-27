 Руководитель УЗ Кравцов сообщил об очередном задержании взяточника на предприятии

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "УЗ".
В сообщении отмечается: "Выявление таких фактов и очистки от должностных лиц, дискредитирующих отрасль и наносят ей материальный ущерб, стало возможным благодаря усилению сотрудничества внутренних подразделений Укрзализныци с правоохранительными органами. Компания должна работать прозрачно и открыто, без теневых схем, заговоров и злоупотреблений ", - подчеркнул и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
Прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное производство по факту вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды. В рамках производства правоохранители установили, что начальник станции Елизарово структурного подразделения Криворожской дирекции железнодорожных перевозок регионального филиала Приднепровской железной дороги ОАО "Укрзализныця" требует от гражданина 15 000 гривен взятки. Именно в такую сумму чиновник оценил согласование договора купли-продажи железобетонных конструкций. Сегодня, 27 сентября, правоохранители задержали чиновника структурного подразделения Укрзализныци в служебном кабинете. Во время обыска у руководителя станции было изъято 15 000 гривен, полученных им в качестве взятки. Продолжаются процессуальные мероприятия".
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