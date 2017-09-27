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 Руководитель УЗ Кравцов сообщил об очередном задержании взяточника на предприятии

кравцов

ПАО "Укрзализныця", сотрудничая с правоохранительными органами, продолжает очистки компании от коррупционеров. Так, сегодня на Днепропетровщине сотрудники областного управления защиты экономики Нацполиции, областной прокуратуры при содействии Департамента безопасности Укрзализныци задержали на получении взятки начальника станции Елизарово Криворожской дирекции железнодорожных перевозок регионального филиала "Приднепровская железная дорога" ПАО "Укрзализныця". Чиновник требовал деньги от гражданина за согласование договора купли-продажи железобетонных конструкций.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "УЗ".

В сообщении отмечается: "Выявление таких фактов и очистки от должностных лиц, дискредитирующих отрасль и наносят ей материальный ущерб, стало возможным благодаря усилению сотрудничества внутренних подразделений Укрзализныци с правоохранительными органами. Компания должна работать прозрачно и открыто, без теневых схем, заговоров и злоупотреблений ", - подчеркнул и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неприкасаемых нет, - Кравцов о задержании взяточника в "Укрзализныце"

Прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное производство по факту вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды. В рамках производства правоохранители установили, что начальник станции Елизарово структурного подразделения Криворожской дирекции железнодорожных перевозок регионального филиала Приднепровской железной дороги ОАО "Укрзализныця" требует от гражданина 15 000 гривен взятки. Именно в такую ​​сумму чиновник оценил согласование договора купли-продажи железобетонных конструкций. Сегодня, 27 сентября, правоохранители задержали чиновника структурного подразделения Укрзализныци в служебном кабинете. Во время обыска у руководителя станции было изъято 15 000 гривен, полученных им в качестве взятки. Продолжаются процессуальные мероприятия".

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вот что бывает , когда скрысятничал и не передал наверх долю ...сдали ушлёпка , свои же
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На 15 тыс поймали, за 10 тыс отпустят, что-то жиденький навар в 5 штук получился, хотя 100 раз по 5 уже пол ляма будет.
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Смешно! Может кто-нибудь когда-нибудь продавал или покупал на железке без откатов?
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Так писали ж, что 15 000- то незначительная сумма. Ну когда главного облэнерговца Киева немного таво... раскуркулили!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРуководитель УЗ Кравцов сообщил об очередном задержании взяточника на предприятии
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