 С 2018 года механизм начисления выплат сотрудникам всех силовых структур должен быть системным и прозрачным, - Проектный Офис Реформ Минобороны

Об этом она сказала в комментарии Цензор.НЕТ.
Постановление Кабинета министров № 704 "О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и руководящего состава и ряда других лиц" от 30 августа 2017 года распространяется на весь силовой блок. Шевчук сообщила, что разработка данного постановления - одно из заданий стратегического оборонного бюллетня. Разрабатывал документ Департамент финансов Министерства обороны и направлял на согласование всем силовым структурам.
По ее мнению, главным достижением постановления является систематизация механизма начисления выплат для сотрудников всех силовых структур, учитывая проходящих службу по контракту.
"Действующее в данный момент постановление Кабмина еще 2007 года №1294 не учитывало контрактников, потому что тогда большинство призывалось на строчную службу. Учитывая то, что сейчас Украина создает профессиональную армию, то возникла необходимость менять схемы тарифных разрядов. В то время тарифных разрядов как таковых не было. А тарифная сетка, во-первых, дает возможность более системно и прозрачно насчитывать денежное обеспечение - ведь она утверждена на уровне Кабинета министров, и любой может проверить, каким образом ему насчитывается зарплата.
Во-вторых, денежное обеспечение является стимулом для человека продвигаться по карьерной лестнице. Поэтому оплата за выслугу лет - это определенный механизм для того, чтобы человек не сидел 10-15 лет на одной должности, а проходил курсы переквалификации и двигался дальше", - отметила эксперт.
По ее словам, для того чтобы внедрить такой действенный механизм по стимулированию военнослужащих к движению по службе, необходимо провести кадровую реформу (в июне 2017-го была утверждена Концепции военной кадровой политики). В постановлении 704 речь идет только о надбавке за выслугу лет.
Шевчук сообщила, что в данный момент разрабатывается приказ министра обороны, в котором будут учтены все типовые должности сержантского и старшинского состава.
"В постановление есть перечень разрядов тарифной сетки должностных окладов для офицерского состава, - отметила она. - Но пункт второй в дополнении говорит о том, что руководителями государственных органов силовых ведомств будут изданы соответствующие указы по поводу сержантского состава. Ведь в постановление не могли вместить весь спектр должностей".
Постановление систематизирует механизм начисления для всех силовых структур. Далее каждый силовой институт должен определиться со своими должностями, ведь каждый имеет специфические должности: "Мы и дальше будем проводить мониторинг, как во всех силовых госструктурах разрабатываются приказы для выполнения этого постановления. Будем следить, правильно ли прописан механизм. Ведь постановление определяет поверхностный механизм, а инструкция к постановлению как раз сейчас разрабатывается".
За каждым тарифным разрядом закреплен тарифный коэффициент. Чтобы просчитать оклад конкретного военнослужащего, необходимо умножить соответствующий коэффициент на сумму прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Как ранее сообщалось, постановление ликвидирует 20 дополнительных доплат для военнослужащих, оставляя лишь 16.
"Ранее было много нерациональных доплат, например беспрерывный стаж на шифровальной работе. Поэтому оставлены доплаты за специфические особенности службы, например, у десантников и Сил специальных операций, или у тех, кто работает с разминированием и так далее. Должно все четко быть прописано, чтобы человек понимал, сколько он должен получить за те или иные действия", - уточнила Шевчук.
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