 По состоянию на 15:00 взрывы в Калиновке прекратились, хотя угроза новых детонаций сохраняется, - журналист

Об этом на странице в Facebook сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов
"Это хороший признак, хотя угроза новых детонаций сохраняется. Теперь ничто не мешает быстро провести детальный осмотр арсенала и окрестных сел для выявления пострадавших и точно оценить размер ущерба. Масштабы разрушений сейчас устанавливаются.
Арсенал находится в густонаселенном районе, с плотной застройкой, вплотную к пригороду Винницы, и последствия взрыва могли быть катастрофическими.
Однако до сих пор ни одной достоверной информации о погибших, к счастью, нет. Массовых жертв удалось избежать.
Теперь надо определить, насколько велики наши материальные потери, разрушения и убытки", - написал он.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Два пожарных самолета ГСЧС привлекаются к тушению пожара на складе в Калиновке, - Чечеткин(27)
Для пострадавших от взрывов в Калиновке выделено медикаментов на 10 млн грн, - Минздрав(49)
Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных складов, должны уйти в отставку, - Геращенко(80)
Правда про "тайные тюрьмы" СБУ(1)
"Как будто атомная бомба взорвалась и гриб вверх был 3-5 километров. Кот в погребе с нами спрятался", - эвакуированные о взрыве на артскладах в Калиновке. ВИДЕО(56)
Некоторые залповые ракеты приземляются в районе Калиновки, не разорвавшись: для разминирования прибыли 100 пиротехников, - ОГА(24)
27.09.2017, 14:09 • 1642 • 3
Найогидніше / найприємніше в ситуації з Калинівкою.
1) Найогидніше - це те, що внаслідок постійного мурижіння владою теми російських диверсій та кремлівського сліду, тепер, коли справді 99 %, що за подіями на Вінничині стоїть рашка, купа людей вже тупо не вірять в це. Надто часто й по дебільних приводах кричали "вовки, вовки" у нас представники провладного табору. Коли ці вовки з півночі справді прийшли, то чимало адекватних громадян просто на автоматі кажуть: "А, якщо про рашку мова знайшла - значить, знов щось вкрали".
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2) Найприємніше - це знову самоорганізація звичайних людей. За свідченнями очевидців, перші волонтери, як вивозили людей з Калинівки, з'явилися вже за півгодини після початку вибухів. Миттєво сформувалися загони допомоги біженцям, миттєво люди почали шукати прихисток, миттєво сотні машин поїхали з метою допомогти. Чималу кількість з майже 30 тисяч евакуйованих вивезли звичайні громадяни.
Реально, якщо в американцях живе віра, що їх, не дивлячись ні на що, врятує армія, то в нас можна бути впевненим, що допоможуть люди.
Негатива в цьому факті й так дуже багато, не буду зараз додавати - держава функціонує погано, це очевидно.
Бо ж позитив не менш очевидний. Суспільство з таким рівнем свідомості та самоорганізації просто не може не змусити й не перетиснути цього клятого постсовкового монстра.
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Справа за малим - нашим бажанням діяти не тільки в екстремальних умовах, але й кожен день. Як би так зробити, щоб ці дивовижні факти об'єднання та взаємодії відбувалися не тільки через якийсь екстрім?
***
Судячи з усього, ми стали жертвою класичної, як з підручника, багатоступеневої інформаційно-психологічно-бойової диверсійної спецоперації спецслужб РФ, спрямованих на зрив надання нам летальної зброї. Ну, й загальної роботи на надання Україні іміджу failed state, непередбачуваної дірки в середині Європи.
А ось які елементи мені бачаться на даний момент:
1) Західним журналістам зливається інформація про мутні оборудки української контори "Техімпекс" по продажу радянської зброї з країн колишнього Варшавського договору до Азії та Африки. Скоріш за все - цілком правдиві. Але не так й важливо для загальної логіки.
2) Ця тема активно розганяється російськими ботнетами та засобами масової дезінформації.
3) Влаштовується диверсія в одному з найбільших й важливих складів боєприпасів у Калинівці під Вінницею. Конкретна бойова мета очевидна - знищення складу важливих й, на даний момент, не відновлювальних боєприпасів. При чому, судячи з усього, наші силовики знали про те, що щось подібне готується, адже вчора-сьогодні на Вінниччині проходили типу "навчання" СБУ. Не встигли, на жаль.
4) Співпадіння з днем народження Порошенка теж невипадкове - гебня дуже любить нумерологію та щось робити під дату. Як і годиться людям з радянською ментальністю. Ну, й тим більше Вінниця таки асоціюється з вотчиною Порошенка - тобто, ось вам і морально-психологічний аспект. Мовляв, ви всі не захищені, якщо прямо на день народження президента в "його області" вибухають боєприпаси.
5) Негативна картинка з натовпами людей, що тікають з Калинівки та Вінниці, створюють додаткове жестякове тло. "Влада недієздатна", "все розікрали" тощо. Не дай боже, якщо ще й жертви будуть.
6) Скандал з продажем зброї та вибухів на складі боєприпасів вже дуже активно розганяється рашкоботнею. Мета - очевидна: введення санкцій проти України за участь у чорному ринку зброї на тлі інформації про вибухи. Мовляв, "країна 404" взагалі не може контролювати нічого. Самі себе в "громадянську війну" загнали, он самі себе палять - до чого тут Кремль, а? А вибухи спеціально, може, влаштували, щоб прикрити ту ж таку торгівлю зброєю (нонсенс, враховуючи, що мова взагалі йде про зброю з країн Східної Європи, а не, власне, України).
Якщо не вийде домогтися прямих та офіційних санкцій - то метою є хоча б якнайбільше ускладнення процесу закупівлі Україною дефіцитних боєприпасів в країнах Східної Європи. Ну, й максимальне гальмування процесу надання Україні летальної зброї - мовляв, вони наліво торгують з підсанкційними країнами, й при цьому, не контролюють власні запаси. Яка їм ще зброя?
7) Дуже важливо, як і що завтра говоритимуть владні спікери від усіх відомств. Я поки від коментарів утримуюсь. Чекаймо й не піддаваймося паніці. Вона на руку тим, хто стоїть за всією цією бодягою.
8) Що аж ніяк не відміняє необхідності жорстких посадок не рядового Петренка, а людей з найвищого керівництва Міністерства оборони. Й негайної реакції на звинувачення в участі в чорному ринку зброї. З головами, що мають полетіти на найвищому рівні в Укроборонпромі.
Богдан БУТКЕВИЧ
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Тут на скамейку подсудимых,должен отправится Степка Полдурак,Муженко и все причастные.
Но этого конечно не будет.
Меня беспокоит другое.
Если так охраняются склады с Б.К,то как же охраняются другие объекты.
Положим склады подрывали диверсионные группы,а не брыги от минобороны.
Тогда что им стоит,провести такие же диверсии на АЭС,ГЭС?
Или это полный бред о диверсантах.
Толи дела хуже не бывает!
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Но бля нам нужна помощь..... Да млять используйте свои мощности ,крик души
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На 17 час. взрывы продолжаются.
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А ви ще маєте їх за окреме? Як на мене - одна субстанція, я їх не відрізняю.
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