 Участники Нормандского формата должны повлиять на РФ в "деле Умерова", - Фейгин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нужно, чтобы кто-то вмешался из участников международного Нормандского формата и других для того, чтобы повлиять на Москву, потому что, безусловно, в этом чувствуется политическое задание", - сказал М.Фейгин в ходе включения по Skype из Крыма на пресс-конференции в среду.
Он отметил, что официальный Киев, Министерство иностранных дел Украины, правительственные и неправительственные организации должны повлиять на Кремль, "который цинично расправляется с одним из лидеров крымских татар в оккупированном Крыму".
По словам М.Фейгина, приговор И.Умерову был неожиданным для защиты. "Два года колонии-поселения и запрет заниматься эти два года публичной деятельностью выходит за рамки и практику российского уголовного суда", - подчеркнул адвокат.
Он рассказал, что прокурор гособвинения просил суд приговорить И.Умерова "к трем годам и шести месяцам условно, а судья назначил более жесткий приговор". Адвокат не исключил, что приговор - "это реакция на вчерашний опубликованный доклад спецпредставителя ООН по нарушениям прав человека в Крыму".
М.Фейгин также сообщил, что приговор вступит в законную силу после апелляционной инстанции, в которую он намерен обратиться в ближайшее время.
Он также рассказал, что до вступления приговора в законную силу И.Умеров будет находиться по подписке о невыезде. "Ильми - человек очень больной, ни в какой колонии поселения он не сможет отбывать срок назначенного наказания. Его здоровье не позволяет находиться в пенитенциарном учреждении - это огромная опасность для его жизни", - отметил адвокат.
При этом он подчеркнул, что И.Умеров "психологически крепкий, намного крепче, чем кажется".
В свою очередь, сам И.Умеров, с которым тоже удалось связались по Skype, сказал, что, несмотря на болезнь, он выдержит пребывание в колонии-поселении и вернется домой. "Два года я выдержу. Думаю, они не дождутся, чтобы я умер в тюрьме", - сказал замглавы меджлиса.
Как сообщалось, 27 сентября Симферопольский районный суд вынес приговор И.Умерову в виде двух лет колонии-поселения.
Оглашение приговора в суде началось без присутствия адвоката И.Умерова Марка Фейгина и защитника Александра Подрабинека.
Четыре адвоката И.Умерова настаивали на оправдательном приговоре и теперь намерены его обжаловать. Прокурор в ходе прений неделю назад просил назначить И.Умерову наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.
Пока 60-летний политик, инвалид III группы, будет находиться дома. Если суд оставит в силе решение первой инстанции, то замглавы Меджлиса после распределения самостоятельно отправиться в колонию-поселение.
Обвиняемый назвал уголовное дело политически мотивированным и сфабрикованным, заявив, что перевод его публичного выступления с крымскотатарского на русский язык, который лег в основу обвинения, не является дословным, в текст добавлено слово-призыв "надо".
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