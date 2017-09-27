EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины
  12  0
Материалы по теме:
Все про:Россия (72433) Фейгин (439) Умеров (165) нормандская четверка (440)

 Участники Нормандского формата должны повлиять на РФ в "деле Умерова", - Фейгин

умеров

Адвокат Марк Фейгин считает, что страны-участницы Нормандского формата должны повлиять на Кремль в деле против заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Москва применила худшие методы советской репрессивной машины против Умерова, - Порошенко призвал партнеров усилить давление на оккупационную власть РФ в Крыму

"Нужно, чтобы кто-то вмешался из участников международного Нормандского формата и других для того, чтобы повлиять на Москву, потому что, безусловно, в этом чувствуется политическое задание", - сказал М.Фейгин в ходе включения по Skype из Крыма на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что официальный Киев, Министерство иностранных дел Украины, правительственные и неправительственные организации должны повлиять на Кремль, "который цинично расправляется с одним из лидеров крымских татар в оккупированном Крыму".

По словам М.Фейгина, приговор И.Умерову был неожиданным для защиты. "Два года колонии-поселения и запрет заниматься эти два года публичной деятельностью выходит за рамки и практику российского уголовного суда", - подчеркнул адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговор Умерову - месть Кремля за доклад ООН по Крыму, - замминистра информполитики Джеппар

Он рассказал, что прокурор гособвинения просил суд приговорить И.Умерова "к трем годам и шести месяцам условно, а судья назначил более жесткий приговор". Адвокат не исключил, что приговор - "это реакция на вчерашний опубликованный доклад спецпредставителя ООН по нарушениям прав человека в Крыму".

М.Фейгин также сообщил, что приговор вступит в законную силу после апелляционной инстанции, в которую он намерен обратиться в ближайшее время.

Он также рассказал, что до вступления приговора в законную силу И.Умеров будет находиться по подписке о невыезде. "Ильми - человек очень больной, ни в какой колонии поселения он не сможет отбывать срок назначенного наказания. Его здоровье не позволяет находиться в пенитенциарном учреждении - это огромная опасность для его жизни", - отметил адвокат.

При этом он подчеркнул, что И.Умеров "психологически крепкий, намного крепче, чем кажется".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия приговорила Умерова к смерти, - Чубаров

В свою очередь, сам И.Умеров, с которым тоже удалось связались по Skype, сказал, что, несмотря на болезнь, он выдержит пребывание в колонии-поселении и вернется домой. "Два года я выдержу. Думаю, они не дождутся, чтобы я умер в тюрьме", - сказал замглавы меджлиса.

Как сообщалось, 27 сентября Симферопольский районный суд вынес приговор И.Умерову в виде двух лет колонии-поселения.

Оглашение приговора в суде началось без присутствия адвоката И.Умерова Марка Фейгина и защитника Александра Подрабинека.

Четыре адвоката И.Умерова настаивали на оправдательном приговоре и теперь намерены его обжаловать. Прокурор в ходе прений неделю назад просил назначить И.Умерову наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.

Пока 60-летний политик, инвалид III группы, будет находиться дома. Если суд оставит в силе решение первой инстанции, то замглавы Меджлиса после распределения самостоятельно отправиться в колонию-поселение.

Обвиняемый назвал уголовное дело политически мотивированным и сфабрикованным, заявив, что перевод его публичного выступления с крымскотатарского на русский язык, который лег в основу обвинения, не является дословным, в текст добавлено слово-призыв "надо".
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУчастники Нормандского формата должны повлиять на РФ в "деле Умерова", - Фейгин
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти