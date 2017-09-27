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 Политика Украины
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 Необходимо привлечь специалистов НАТО для переоборудования и инженерного обустройства складов боеприпасов в Украине, - Фриз

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В свете ситуации в г.Калиновка Винницкой области, где с вечера вторника продолжается пожар на складах боеприпасов, следует привлечь специалистов из стран НАТО для переоборудования системы инвентаризации военного имущества и инженерного переобустройства складов боеприпасов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (БПП) Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.

"Считаю, что все выводы относительно ситуации на арсенале в Калиновке следует делать только после обеспечения условий для проведения работ следственно-оперативной группы на территории. Сегодня существует несколько версий - от человеческого фактора персонала, действий вражеской ДРГ, агентуры противника, до должностного преступления руководства части. До локализации и ликвидации пожара невозможно установить причину. Тот факт, что арсеналы в Украине являются крайне уязвимыми объектами и становились центром внимания во время взрывов в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2015 годах подтверждает системность проблемы. Убеждена, что сейчас нужно сосредоточиться на локализации пожара, обеспечении целостности и безопасности неповрежденной части складов, охране жилья людей, которые были эвакуированы с прилегающей территории и обеспечении их первоочередных потребностей до полной ликвидации пожара", - рассказала нардеп.

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"В то же время, считаю, что ситуация в Калиновке должна поставить на повестку дня вопросов немедленного активного привлечения специалистов НАТО для переоборудования, налаживания системы инвентаризации военного имущества, инженерного обустройства складов боеприпасов и критического военного имущества. Вопрос обустройства военных арсеналов целесообразно вынести на контроль временной парламентской комиссии в рамках парламентско-демократического контроля. Это позволит повысить темпы наведения порядка на объектах и снимет политические спекуляции по этому вопросу, позволив членам парламента присоединиться к работе с привлечением иностранных специалистов и контролю выполнения работ", - резюмировала Фриз.

Необходимо привлечь специалистов НАТО для переоборудования и инженерного обустройства складов боеприпасов в Украине, - Фриз 01

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет. Источник: /n457111


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АГА))))))))И Карлсона!!!
Шо б ворожи беспилотники сбивал метлой))))))))))))
как уже достали эти чудо оффшорные воришки....
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Фахівці НАТО просто скажуть що надо побудувати більше складів і не зберігати снаряди під відкритим небом горами ящиків. Там немає нічого волшебного - просто приберіть з вулиці мільйони ящиків!
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Так смотри, на зло зраднюкам НАТО сделает собственные склады в Украине
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Должностные инструкции нужно выполнять и иметь деньги на выполнение предписаний!
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Параллельно с расследованием подрывов складов...
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Началось!
Так нахрена вы все там сидите, если ни на что не способны?
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Специалисты НАТО не специализируются на отучении от воровства... в том числе и на складах.
Пока ворьё у власти, склады будут и дальше разворовываться а значит и дальше будут взрываться с целью заметания следов воровства...
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Злые языки считают, что если повыгонять паркетных генералов, получивших свои звезды за лизание сиятельных ...оп, то это тоже может помочь.
Материальный ущерб от вороватого быдла в ГШ и МО, уже превышает материальный ущерб, нанесенный кацапскими войсками.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеобходимо привлечь специалистов НАТО для переоборудования и инженерного обустройства складов боеприпасов в Украине, - Фриз
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