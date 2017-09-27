 Киевлян в октябре еще ожидает "бабье лето", - синоптики

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории ГСЧС.
"Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, осенняя погода продлится в течение текущей недели и дальше... Несмотря на длительное похолодание, киевлян в октябре еще ожидает "бабье лето", - говорится в сообщении.
Климатологи обсерватории определили, что нынешняя метеорологическая осень началась 26 сентября, что на две недели позже, чем в среднем начиналась в 19 веке. В частности, за 136 лет наблюдения раньше всего метеорологическая осень начиналась 25 августа в 1993 году, а самое позднее - 7 октября 1999 года.
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, среднесуточная температура в Киеве 26 сентября снизилась до +14,5 градуса, что свидетельствует о приходе метеорологической осени в столицу.
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ПАКРАЩЕННЯ УЖЕ УЧОРА рулит)))
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бо ще не дай Бог ....БАБЬЕ ЛЕТО НАПАДЕ!!!!))))
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не то шо б кругом ЗРАДА....но пид...в в верхах хоть отбавляй
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им бабье лето, а остальным - дедкину... осень
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