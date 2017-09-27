 Цена украинского угля не может быть ниже импорта, - энергоэксперты

К такому мнению пришли эксперты энергорынка во время рабочей встречи в АМКУ на тему "Пути решения проблемных вопросов, сдерживающих формирование конкурентных отношений на рынках электроэнергии", сообщает "Апостроф"
Эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук отметил, что вопросы дефицита угля, его импорта, использования методики расчета цены угля (формула Роттердам+. - Ред.) напрямую связаны с вопросом - как Украина видит будущее собственной угольной отрасли? Нужна ли Украине собственная угольная отрасль? "Поэтому, если уже мы пошли по пути дефицита угля, то рынок должен существовать и должна быть рыночная цена. Но параллельно она, эта формула (Роттердам+ - ред.) задумывалась как определенный выход из сложной ситуации для шахт не только государственных, но и частных. Сама формула Роттердам+ мифологизирована в политических целях. И на ней заинтересованные лица, политические силы хотят "срубить" политические дивиденды", - заявил он.
Владимир Омельченко, Директор энергетических программ Центра Разумкова, в свою очередь, отметил, что для развития энергетической отрасли Украине уже давно нужно было уйти ручного регулирования цен на энергоносители и сформировать прозрачные рыночные механизмы тарифообразования. "Я считаю, что эти модели, которые привязаны к энергетическим биржам по ценовому паритету, - это в данном переходном этапе эффективное решение. Потому что в любом другом случае мы снова будет откатываться назад и определять цены по принципу "затраты+", снова будут вмешательства политиков. Это никому не нужно, это не приведет к инвестиционной привлекательности нашей энергетики", - подчеркнул Владимир Омельченко.
По мнению Руслана Богданова, заместителя главы Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины, искусственное сдерживание и ручные механизмы ценообразования на уголь стали, в том числе, причиной сегодняшнего дефицита угля. "Ручное или административное регулирование цены на рынке, как электроэнергии, так и угольного рынка уже привело к тому что мы за 10 лет потеряли 50 процентов отрасли. И говорить о том, что цена на уголь, производимый в Украине, может быть ниже, чем цена, по которой он торгуется вне ее, - это абсурдно", - отметил замглавы ФРТЭКУ.
Напомним, в Антимонопольном комитете прошел круглый стол "Пути решения проблемных вопросов, сдерживающих формирование конкурентных отношений на рынках электроэнергии". Первый заместитель главы АМКУ Мария Нижник завила, что цена на уголь должна быть рыночной и одинаковой как для украинских шахт, так и для импорта.
В свою очередь, старший вице-президент международного агентства Argus, ведущего международного ценового агентства, Джим Николсон назвал индекс API2 в голландском угольном хабе ARA (Амстердам, Роттердам, Антверпен) оптимальным ценовым ориентиром для формирования цены на энергетический уголь в Украине. Он подчеркнул, что индекс существует более 20 лет и широко используется в Европе.
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Ну, тогда и я, как эксперт, скажу, что если Украина выбрала дорогу в ЕС, то зарплаты должны быть как ЕС и неипет!
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- Вчера мне хотели дать по морде!
- Откуда ты знаешь?
- Да потому, что дали.
- Что же ты говоришь, что хотели?
- Так если б не хотели, разве бы дали?
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- И, что теперь?
- Завтра опять пойду!
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интересно...их когда на эшафот вести будут...они тоже такими бурыми будут???
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