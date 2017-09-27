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 Интенсивность взрывов в Калиновке снизилась в пять раз, – обладминистрация

калиновка взрывы

Интенсивность начавшихся вечером во вторник взрывов на военных складах в г.Калиновка Винницкой области к настоящему времени снизилась в пять раз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Территорию военных складов начали обследовать с помощью квадрокоптеров. "Сейчас продолжается фаза, связанная с тем, чтобы локализовать и ликвидировать источники огня на арсенале. На полигоне работает 4 единицы бронированной техники - танки, тепловоз, обеспечивающий водой, подняты квадрокоптеры - днем видны источники возгорания. Последняя информация обнадеживает. Картина по локализации пожара… не хочу забегать вперед, потому что это чрезвычайная ситуация, но мы делаем все для того, чтобы держать все под контролем", - сказал по время общения с эвакуированными глава Винницкой обладминистрации В.Коровий.

Всего за ночь и утро 27 сентября из Калиновки и соседних сел эвакуировано почти 26 тысяч жителей. Эвакуированные расположены в пунктах приема, для них организовано питание и оказана медицинская помощь. Часть людей ночью привезли в Винницу, разместили в местных школах, где организовали питание, отдых и работу медпунктов. Кроме школ для эвакуированных организовали круглосуточную работу детского сада, куда отвезли две семьи с маленькими детьми.

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"Люди эвакуированы из Калиновки, сел Сальник, Медведка, Лавровка. Вывоз людей прошел абсолютно спокойно. Хочу отдать должное мужеству и стойкости наших граждан. Никто не погиб, травмировано два человека - от ударной волны и в результате травмы", - отметил В.Коровий.

Как отмечается в сообщении, на данный момент не было зафиксировано ни одного случая мародерства, территории эвакуированных населенных пунктов патрулируют подразделения полиции, Нацгвардии и других формирований.

Все поврежденное имущество будет восстановлено за бюджетные средства, в том числе и г.Винницы - в пятницу депутаты Винницкого городского совета на очередной сессии намерены рассмотреть вопрос выделения Калиновскому горсовету 5 млн грн на ликвидацию последствий взрывов.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Быстро догорает,почистили склад видать капитально,перед поджогом.
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Это говорит о том,что всё было украдено и продано а сейчас просто зачищают концы...
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Слава богу, что никто не погиб! Лучшей новости на сегодня по Калиновке не может и быть. Всё остальное - исправимо.
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Почему до сих пор ежедневно не горят и не взрываются склады боеприпасов и техники рашистов в Лугандоне?Там тоже сосредоточены взрывоопасные материалы в большом количестве и вряд-ли лучше хранятся.
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дело в том, что и те и те склады охраняет окормляет одна организация - кгб
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Интенсивность бомбежек порохоботов по отбеливанью шоколадной своры увеличилось в 10 раз
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Те боеприпасы, которые не взорвались, пригодны для использования или всё...
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А без вычурности можно?
Например: Если улетели и/или обожжены огнём и/или что-то другое, то - непригодны.
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Те, что были в заглубленных капонирах и бетонных бараках - скорее всего не пострадали.
Другое дело те, что были на открытых площадках. Но и там наверное многое уцелело. В Калиновке не как в Балаклее. Площадки более рассредоточены. Между ними зеленка. Да и значительная часть площадок просто пустая была. Это даже на ГугМапс можно увидеть.

ПС
На открытых площадках там чего только не было. Даже около 10 тыс. тонн снарядов для Т-34-85
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Добрый Укр 🇺🇦‏ @banderivet 42 мин.42 минуты назад

В Виннице уже не слышно взрывов, значить там не весь склад загорелся и нету 188 тыс тон.
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Это никто не скажет - если нарушены сроки хранения или условия хранения, боеприпасы могут и в бою не сработать.
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"История ничему не учит,а только наказывает за незнание уроков" (с).
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнтенсивность взрывов в Калиновке снизилась в пять раз, – обладминистрация
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