 Интенсивность взрывов в Калиновке снизилась в пять раз, – обладминистрация

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Территорию военных складов начали обследовать с помощью квадрокоптеров. "Сейчас продолжается фаза, связанная с тем, чтобы локализовать и ликвидировать источники огня на арсенале. На полигоне работает 4 единицы бронированной техники - танки, тепловоз, обеспечивающий водой, подняты квадрокоптеры - днем видны источники возгорания. Последняя информация обнадеживает. Картина по локализации пожара… не хочу забегать вперед, потому что это чрезвычайная ситуация, но мы делаем все для того, чтобы держать все под контролем", - сказал по время общения с эвакуированными глава Винницкой обладминистрации В.Коровий.
Всего за ночь и утро 27 сентября из Калиновки и соседних сел эвакуировано почти 26 тысяч жителей. Эвакуированные расположены в пунктах приема, для них организовано питание и оказана медицинская помощь. Часть людей ночью привезли в Винницу, разместили в местных школах, где организовали питание, отдых и работу медпунктов. Кроме школ для эвакуированных организовали круглосуточную работу детского сада, куда отвезли две семьи с маленькими детьми.
"Люди эвакуированы из Калиновки, сел Сальник, Медведка, Лавровка. Вывоз людей прошел абсолютно спокойно. Хочу отдать должное мужеству и стойкости наших граждан. Никто не погиб, травмировано два человека - от ударной волны и в результате травмы", - отметил В.Коровий.
Как отмечается в сообщении, на данный момент не было зафиксировано ни одного случая мародерства, территории эвакуированных населенных пунктов патрулируют подразделения полиции, Нацгвардии и других формирований.
Все поврежденное имущество будет восстановлено за бюджетные средства, в том числе и г.Винницы - в пятницу депутаты Винницкого городского совета на очередной сессии намерены рассмотреть вопрос выделения Калиновскому горсовету 5 млн грн на ликвидацию последствий взрывов.
Н поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
989 16
Материалы по теме: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке
Экс-командира воинской части в Калиновке судили за халатность при закупке противопожарных материалов(46)
Пострадавшая в результате попадания снаряда в дом под Калиновкой женщина госпитализирована в Винницу: у нее травма позвоночника, - Супрун. ВИДЕО(21)
Воинские части сухопутных войск ВСУ усилили охрану военных объектов(43)
Полиция проверяет троих задержанных в районе Калиновки на возможную причастность к мародерству: комендантский час вводить пока не будут, - Фацевич(31)
В Винницкой области на гранате подорвался киборг(0)
Ограничение на авиаперелеты в 50-км зоне над Калиновкой будет действовать еще минимум сутки, - Омелян. ВИДЕО(3)
Мощнейший взрыв на складах боеприпасов в Калиновке. ВИДЕО(154)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
охраняетокормляет одна организация - кгб
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Например: Если улетели и/или обожжены огнём и/или что-то другое, то - непригодны.
Ответить
Другое дело те, что были на открытых площадках. Но и там наверное многое уцелело. В Калиновке не как в Балаклее. Площадки более рассредоточены. Между ними зеленка. Да и значительная часть площадок просто пустая была. Это даже на ГугМапс можно увидеть.
ПС
На открытых площадках там чего только не было. Даже около 10 тыс. тонн снарядов для Т-34-85
Ответить
В Виннице уже не слышно взрывов, значить там не весь склад загорелся и нету 188 тыс тон.
Ответить
Ответить
Ответить