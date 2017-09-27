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 Политика Украины
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Все про:переименования (441) Черниговщина (548) райгосадминистрация (26) Донецкая область (4706) декоммунизация (437)

 Декоммунизация в Украине: Кабмин утвердил переименование четырех РГА

декоммунизация

Согласно закону о декоммунизации, правительство утвердило переименование четырех районных государственных администраций, в частности в Донецкой и Черниговской областях.

Соответствующий проект распоряжения был принят на заседании правительства, 27 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития.

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Таким образом, переименованию подлежат Артемовская (новое название - Бахмутская), Красноармейская (Покровская), Тельмановская (Бойковская) районные государственные администрации Донецкой области, а также Щорская (Сновская) РГА Черниговской области.

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Санкт-Перербург, а область Ленинградская.
Днепр, а область Днепропетровская.
Ну и как далеко украинцы убежали от кацапов?
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По українськи "майстерня по виготовленню виробів із заліза"
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На часі вже повну ДЕРАШИЗАЦІЮ проводити! Навіщо нам пам`ятники імперцю Пушкіну, більшовистському прихвостню Горькому? Вулиці Ушакова, Ломоносова? Хіба в нас немає своїх національних героїв? А кацапська спадщина нам не потрібна
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бывшие парторги, комсорги, горкомовские инструктора делают декоммунизацию. Польша и Прибалтика в первые годы гнала комуняк от власти и посмотрите где они сейчас и где самая богатая страна в Европе Украина. Кучма привел к власти все ворье включая комсорга Тягибка. Они теперь все в шоколаде, а Народ который строил заводы, фабрики, шахты в дерьме.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДекоммунизация в Украине: Кабмин утвердил переименование четырех РГА
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