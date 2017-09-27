 Декоммунизация в Украине: Кабмин утвердил переименование четырех РГА

Соответствующий проект распоряжения был принят на заседании правительства, 27 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития.
Таким образом, переименованию подлежат Артемовская (новое название - Бахмутская), Красноармейская (Покровская), Тельмановская (Бойковская) районные государственные администрации Донецкой области, а также Щорская (Сновская) РГА Черниговской области.
Днепр, а область Днепропетровская.
Ну и как далеко украинцы убежали от кацапов?
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